ŽIVĚ: Krejčíková v ostré přestřelce s Baptisteovou drží krok. Hraje se tie-break

DNES, 13:50
FRENCH OPEN - Těžká výzva čeká na úvod French Open Barboru Krejčíkovou. V prvním kole se české šampionce postaví americká tenistka Hailey Baptisteová, 26. hráčka žebříčku. Utkání vám nabídneme v podrobné reportáži na Tenisportálu od cca 14:15.
Barbora Krejčíková dostala na úvod French Open těžkou soupeřku (© ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake)

Baptisteová - Krejčíková, hraje se 1. set

Krejčíková vstoupila do zápasu s Baptisteovou přesvědčivě a bez problémů si vyhrála své podání. Stejnou mincí oplatila vzápětí i Američanka, která i díky přesným volejům čistou hrou srovnala. Pařížská šampionka z roku 2021 se mohla v úvodu utkání opřít o kvalitní servis, díky čemuž si pohlídala i další game a šla do vedení 2:1.

Prvního brejku se spoře zaplněné ochozy nedočkaly ani ve čtvrté hře při podání rodačky z Washingtonu a opět bylo vyrovnáno. Brněnská rodačka se mohla v úvodních minutách zápasu spolehnout na velmi kvalitní podání a minimum chyb, své rivalce nedávala žádnou šanci na prolomení podání. Naprosto stejně si ale vedla Baptisteová a stav byl 3:3.

První brejkbolovou možnost měla za stavu 4:4 Američanka, Krejčíková ale kritickou situaci zvládla vyřešit parádně provedeným forhendovým stopbalem a šla do vedení 5:4. Ani jedna z tenistek už žádné problémy nedopustila a o osudu první sady tak musel rozhodnout tie-break.

Další informace průběžně doplňujeme.


Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Liverpool22
24.05.2026 15:07
TEREZKA smile po skvělém obratě bere 1. set smile
tenisman1233
24.05.2026 14:49
U menšíka to na zatím vypadá ,že diváci bučet nebudou.
jir6
24.05.2026 14:40
Bára hraje zatím dobře. Je docela smutné, že ji na programu Eurosportu však můžeme sledovat jen díky soupeřce...
Mantra
24.05.2026 14:31
BK vypadá zatím dobře.
Mantra
24.05.2026 14:24
B.K. má tedy lepší start než kometa, hvězdička, T.V.
A to jsem se bál to vyslovit, polka nebude z nejlehčích.
Mantra
24.05.2026 13:55
nedivil bych se, kdyby nedohrála a jsem si bohužel dost jistej, že nevyhraje
PTP
24.05.2026 13:57
Když tady bude každej tommrovat, tak to přestane fungovat!
Mantra
24.05.2026 13:58
já to myslím vážně kámo
Mantra
24.05.2026 13:58
btw byl tam pěknej kurz na Baptu - dnes už mám Xiniu Wang
