ŽIVĚ: Krejčíková v ostré přestřelce s Baptisteovou drží krok. Hraje se tie-break
Baptisteová - Krejčíková, hraje se 1. set
Krejčíková vstoupila do zápasu s Baptisteovou přesvědčivě a bez problémů si vyhrála své podání. Stejnou mincí oplatila vzápětí i Američanka, která i díky přesným volejům čistou hrou srovnala. Pařížská šampionka z roku 2021 se mohla v úvodu utkání opřít o kvalitní servis, díky čemuž si pohlídala i další game a šla do vedení 2:1.
Prvního brejku se spoře zaplněné ochozy nedočkaly ani ve čtvrté hře při podání rodačky z Washingtonu a opět bylo vyrovnáno. Brněnská rodačka se mohla v úvodních minutách zápasu spolehnout na velmi kvalitní podání a minimum chyb, své rivalce nedávala žádnou šanci na prolomení podání. Naprosto stejně si ale vedla Baptisteová a stav byl 3:3.
První brejkbolovou možnost měla za stavu 4:4 Američanka, Krejčíková ale kritickou situaci zvládla vyřešit parádně provedeným forhendovým stopbalem a šla do vedení 5:4. Ani jedna z tenistek už žádné problémy nedopustila a o osudu první sady tak musel rozhodnout tie-break.
A to jsem se bál to vyslovit, polka nebude z nejlehčích.