ŽIVĚ: Krejčíková začala proti grandslamové šampionce skvěle!

DNES, 17:15
Aktuality 5
WIMBLEDON - V prvním kole splnila Barbora Krejčíková s přehledem roli favoritky, když si poradila s domácí nadějí Hanna Klugmanovou. Další soupeřka je ale z úplně jiné kategorie. Do cesty se české hvězdě postaví vítězka letošního French Open Mirra Andrejevová. Utkání vám nabídneme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Andreeva Mirra
Barbora Krejčíková během Wimbledonu (@ Henry NICHOLLS / AFP / AFP / Profimedia)

Krejčíková – M. Andrejevová, hraje se 1. set

Krejčíková vstoupila do zápasu proti Andrejevové rozpačitě, když se hned v úvodním gamu dostala na svém podání do stavu 15:40. Čtyřmi body v řadě si ale dokázala s nepříjemným úvodem poradit a vzápětí to byla naopak ona, kdo jako první uspěl na returnu a česká tenistka tak šla do nadějného vedení 2:0.

 

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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pantera1
01.07.2026 18:02
Baru bude to asi tahanice, ale mohla bys Krasnojarskýho Syslíka vyřadit, není to nereálné
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Diabolique
01.07.2026 18:00
Bara JEDE!
POJD!
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Mony
01.07.2026 17:44
Když tady Mirru porazila Brenda, tak snad i Bára.
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Diabolique
01.07.2026 17:55
Ale Brenda, to byl.... TALENT!!!
Na to pamatne utkani jsem koukal ... a rikal si, ze ta nase holcicka proti te druhe holcicce asi nema moc sanci ... ale Brenda ji vypraskala z kurtu!
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Diabolique
01.07.2026 17:35
Tak pojd, BIG4!
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