ŽIVĚ: Krejčíková začala proti grandslamové šampionce skvěle!
WIMBLEDON - V prvním kole splnila Barbora Krejčíková s přehledem roli favoritky, když si poradila s domácí nadějí Hanna Klugmanovou. Další soupeřka je ale z úplně jiné kategorie. Do cesty se české hvězdě postaví vítězka letošního French Open Mirra Andrejevová. Utkání vám nabídneme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
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Krejčíková – M. Andrejevová, hraje se 1. set
Krejčíková vstoupila do zápasu proti Andrejevové rozpačitě, když se hned v úvodním gamu dostala na svém podání do stavu 15:40. Čtyřmi body v řadě si ale dokázala s nepříjemným úvodem poradit a vzápětí to byla naopak ona, kdo jako první uspěl na returnu a česká tenistka tak šla do nadějného vedení 2:0.
Komentáře
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Na to pamatne utkani jsem koukal ... a rikal si, ze ta nase holcicka proti te druhe holcicce asi nema moc sanci ... ale Brenda ji vypraskala z kurtu!