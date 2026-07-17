ŽIVĚ: Krejčíkové úvod čtvrtfinálové bitvy utekl, za osm minut prohrává o tři gamy
Krejčíková – Zheng, hraje se 1. set
Čtvrtfinálová bitva začala za více než třicetistupňového vedra a mnohem lépe do něj vstoupila Zheng. Bez problémů zvládla svůj úvodní servírovací game a podobně si vedla i na podání Krejčíkové. Od začátku častovala svou soupeřku přesnými údery hluboko k základní čáře a hladce získala na svou stranu i druhý game. Česká tenistka se v úvodu utkání vůbec nemohla chytit. Čínská tenistka potvrdila brejk čistou hrou a za osm minut vedla už 3:0.
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Mluvim o Tereze.