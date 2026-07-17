ŽIVĚ: Krejčíkové úvod čtvrtfinálové bitvy utekl, za osm minut prohrává o tři gamy

DNES, 16:15
Aktuality 6
WTA ATÉNY - Tři české zabojují na turnaji v Aténách o postup do semifinále. Barbora Krejčíková se utká s Qinwen Zheng, Tereza Valentová s Alinou Kornějevovou a Sára Bejlek vyzve Claru Tausonovou. Utkání Krejčíkové proti Zheng vám nabídneme v podrobné reportáži na TenisPortálu.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Zheng Qinwen
Barbora Krejčíková během turnaje v Aténách (@Hammond/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Krejčíková – Zheng, hraje se 1. set

Čtvrtfinálová bitva začala za více než třicetistupňového vedra a mnohem lépe do něj vstoupila Zheng. Bez problémů zvládla svůj úvodní servírovací game a podobně si vedla i na podání Krejčíkové. Od začátku častovala svou soupeřku přesnými údery hluboko k základní čáře a hladce získala na svou stranu i druhý game. Česká tenistka se v úvodu utkání vůbec nemohla chytit. Čínská tenistka potvrdila brejk čistou hrou a za osm minut vedla už 3:0.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Aténách

Krejčíková zničila outsiderku a vyzve olympijskou šampionku! Ve čtvrtfinále jsou tři Češky

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

6
Přidat komentář
Diabolique
17.07.2026 16:48
Zatim moc pekne.
Mluvim o Tereze.
Reagovat
pantera1
17.07.2026 16:39
Baru nikdo tam není, Řeci na to prdí, tak to v poklidu vyhrej
Reagovat
frenkie57
17.07.2026 16:47
No, hned si projela podání, takže 0:2. Takto se mače v poklidu maximálně prohrávají.
Reagovat
frenkie57
17.07.2026 16:49
0:3, jdu raději koukat na Terku.
Reagovat
pantera1
17.07.2026 16:51
Běž, já vydržím u brněnský koc. Už se probírá, teda doufám .
Reagovat
pantera1
17.07.2026 16:50
Bucá, bucá . Chce to budíček. Takovej pěknej areál zeje prázdnotou . Chce to tu Báru probrat .
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist