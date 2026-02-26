ŽIVĚ: Lehečka hraje v Dubaji s turnajovou jedničkou, první sadu ale soupeři daroval

DNES, 12:57
Aktuality 12
ATP DUBAJ – Jiří Lehečka (24) si může na tenisovém turnaji v Dubaji vybojovat postup do semifinále, v cestě mu stojí Felix Auger-Aliassime (25). Český tenista má příležitost vrátit svému rivalovi prohru z loňského finálového klání v Bruselu, kde padl ve třech setech.
Felix Auger-Aliassime a Jiří Lehečka (@ Chema Moya / EPA / Profimedia)

Auger-Aliassime – Lehečka, 6:3, hraje se druhá sada

Zatímco v prvních dvou utkáních na turnaji v Dubaji se Jiří Lehečka v úvodu trápil, tentokrát vstoupil do zápasu sebevědomě a na servisu téměř nechyboval. Podobně ale hrál i Auger Aliassime a tak první dějství rozřešila slabší Lehečkova chvilka v sedmé hře. Série nepřesností a zkažených úderů rezultovala ve dva brejkboly a Kanaďan ten druhý proměnil.

Český tenista se pak ocitl pod tlakem, snažil se o rychlý zvrat, nicméně precizně hrajícího soupeře přehrát nedokázal. Podstatná byla hlavně porce 22 nevynucených chyb, kterými první sadu Kanaďanovi daroval.

Pomalu, ale jistě se Jiří Lehečka dostává do správné formy. V Dubaji už dvakrát otáčel nepříznivý vývoj zápasu, ale vybojoval nakonec postup do čtvrtfinále. V něm na něj čeká nevyzpytatelný Felix Auger-Aliassime, člen elitní desítky žebříčku ATP.

Lehečka se s kanadskou jedničkou potkal už třikrát, dvakrát se přitom hrálo na tvrdém povrchu a bilance je vyrovnaná. Na poslední střet má český tenista smutnou vzpomínku, Auger-Aliassime ho totiž v říjnu porazil ve finále turnaje v Bruselu. Češi mají mezi osmičkou nejlepších v Dubaji dvojí zastoupení, o postup do semifinále bude později odpoledne bojovat i Jakub Menšík s Tallonem Griekspoorem.

Přímý přenos pro české publikum zajišťuje sportovní kanál Premier Sport 1.

Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
12
PTP
26.02.2026 14:31
Kujva, Jirko, je to špatný, připraví se com ...
Mantra
26.02.2026 14:36
PTP
26.02.2026 14:17
No, Jirko, už bys měl otevřít tu ampuli s živou vodou.
Sincaraz
26.02.2026 13:44
Na Premier Sporte majú takú špecialitu, že keď sa hrajú 2 zápasy, tak oni na Jednotke dávajú magazín a na Dvojke reprízu zo skončeného turnaja. Nech žijú
pantera1
26.02.2026 13:47
A nedávají pozápasový rozhovory s vítězi
PTP
26.02.2026 14:06
A ještě za to chtějí peníze
Sincaraz
26.02.2026 14:47
useknú to na hulváta a rob si čo chceš
ale keď im napíšete správu na FB (stránka Oneplay sport), reagujú prakticky hneď
síce len spôsobom, preveríme a potom už (aspoň zatiaľ) žiadna sľúbená odpoveď
ale odpisujú, to tiež nerobí každý
pantera1
26.02.2026 13:37
Lehy s Ožérem to bude těžkej mač, pokus se ho zastavit, věřím ti .

Pro štěstí dvě boogie kočky .
https://youtu.be/32wDFCM7iSI?si=i5tjFdI2Qh_Tw8U8
PTP
26.02.2026 14:05
Jirkovi musí stačit máma s dcerou Neumannovy
PTP
26.02.2026 14:39
Kuba s Řeckou dráhou taky nebude mít žádný lehečko.
Krisboy
26.02.2026 13:36
Bij ho, J2rko!
PTP
26.02.2026 13:28
Nouza s Riklem prohráli s Andreou a Simonou těsně o prsa Sáry Erraniový
