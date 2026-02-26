ŽIVĚ: Lehečka hraje v Dubaji s turnajovou jedničkou, první sadu ale soupeři daroval
Auger-Aliassime – Lehečka, 6:3, hraje se druhá sada
Zatímco v prvních dvou utkáních na turnaji v Dubaji se Jiří Lehečka v úvodu trápil, tentokrát vstoupil do zápasu sebevědomě a na servisu téměř nechyboval. Podobně ale hrál i Auger Aliassime a tak první dějství rozřešila slabší Lehečkova chvilka v sedmé hře. Série nepřesností a zkažených úderů rezultovala ve dva brejkboly a Kanaďan ten druhý proměnil.
Český tenista se pak ocitl pod tlakem, snažil se o rychlý zvrat, nicméně precizně hrajícího soupeře přehrát nedokázal. Podstatná byla hlavně porce 22 nevynucených chyb, kterými první sadu Kanaďanovi daroval.
Pomalu, ale jistě se Jiří Lehečka dostává do správné formy. V Dubaji už dvakrát otáčel nepříznivý vývoj zápasu, ale vybojoval nakonec postup do čtvrtfinále. V něm na něj čeká nevyzpytatelný Felix Auger-Aliassime, člen elitní desítky žebříčku ATP.
Lehečka se s kanadskou jedničkou potkal už třikrát, dvakrát se přitom hrálo na tvrdém povrchu a bilance je vyrovnaná. Na poslední střet má český tenista smutnou vzpomínku, Auger-Aliassime ho totiž v říjnu porazil ve finále turnaje v Bruselu. Češi mají mezi osmičkou nejlepších v Dubaji dvojí zastoupení, o postup do semifinále bude později odpoledne bojovat i Jakub Menšík s Tallonem Griekspoorem.
Přímý přenos pro české publikum zajišťuje sportovní kanál Premier Sport 1.
