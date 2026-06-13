ŽIVĚ: Lehečka neproměnil velkou šanci, bitva se Sheltonem míří do tie-breaku

DNES, 15:30
Aktuality 7
ATP STUTTGART - Těžký úkol čeká v semifinále turnaje ve Stuttgartu na Jiřího Lehečku. V cestě mu stojí světová pětka Američan Ben Shelton, s kterým oba dosavadní zápasy český tenista prohrál. Utkání začíná zhruba v 15:45, na Tenisportálu vám ho nabídneme v podrobné reportáži.
Profily hráčů
Lehečka Jiří
Shelton Ben
Jiří Lehečka během turnaje ve Stuttgartu (@ ČTK / imago sportfotodienst / Julia Rahn)

Shelton - Lehečka, hraje se 1. set

Do třetího vzájemného utkání vstoupili Shelton i Lehečka suverénně, když si bez problémů vyhráli svá úvodní podání. Na rychlé stuttgartské trávě se hrály velmi krátké výměny, Američan při svých dvou úvodních servírovacích gamech neztratil jediný fiftýn, český tenista pak jediný a za pouhých devět minut hry byl stav nerozhodný – 2:2.

Rodák z Kněžmostu marně bojoval o úvodní fiftýn na returnu i v páté hře, Shelton si připsal další čistou hru a znovu šel do vedení. Rodák z Kněžmostu marně bojoval o úvodní fiftýn na returnu i v páté hře, Shelton si připsal další čistou hru a znovu šel do vedení. První starosti měl naopak vzápětí Lehečka, za stavu 40:40 si ale připsal dva body z podání a případné trable rychle zažehnal.

Rodák z Atlanty dál zasypával soupeře nechytatelnými servisy. Bez problémů vyhrál devátou hru a šel do vedení 5:4, přičemž při svém podání do této doby neztratil jediný bod. Svěřenec Michala Navrátila tak dominantní na podání nebyl, přesto i on si větší starosti nedělal a srovnal na 5:5.

Paradoxně do nejsložitější situace se dostal vzápětí Shelton, když se nemohl trefit do prvního podání a prohrával už 15:40. Game nakonec získal a zajistil si minimálně tie-break.

Další informace průběžně doplňujeme.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

7
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Diabolique
13.06.2026 16:25
Z 1:3 na 7:4 moc pekne.
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com
13.06.2026 16:22
Kučeravý Shelton, to je jinej level smile
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frenkie57
13.06.2026 16:13
To je škody, to je škody...
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pantera1
13.06.2026 16:19
To zas budou nervy, sleduji jen skóre no vyrovnaný zatím do poslední loptičky v TB .
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frenkie57
13.06.2026 16:26
TB jde za Jirkou, první set je doma.
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frenkie57
13.06.2026 16:05
Zatím je to souboj podání, mezihry moc nevidíme, oba už mají alespoň 5 es, Jiřina teď zahrál tři v řadě.
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pantera1
13.06.2026 15:49
Jirko Kučeravci polož sluchátko nejlépe ve dvou, ale když nebude zbytí i ve třech, hlavně ať je to vítězné .
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