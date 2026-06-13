ŽIVĚ: Lehečka neproměnil velkou šanci, bitva se Sheltonem míří do tie-breaku
Shelton - Lehečka, hraje se 1. set
Do třetího vzájemného utkání vstoupili Shelton i Lehečka suverénně, když si bez problémů vyhráli svá úvodní podání. Na rychlé stuttgartské trávě se hrály velmi krátké výměny, Američan při svých dvou úvodních servírovacích gamech neztratil jediný fiftýn, český tenista pak jediný a za pouhých devět minut hry byl stav nerozhodný – 2:2.
Rodák z Kněžmostu marně bojoval o úvodní fiftýn na returnu i v páté hře, Shelton si připsal další čistou hru a znovu šel do vedení. Rodák z Kněžmostu marně bojoval o úvodní fiftýn na returnu i v páté hře, Shelton si připsal další čistou hru a znovu šel do vedení. První starosti měl naopak vzápětí Lehečka, za stavu 40:40 si ale připsal dva body z podání a případné trable rychle zažehnal.
Rodák z Atlanty dál zasypával soupeře nechytatelnými servisy. Bez problémů vyhrál devátou hru a šel do vedení 5:4, přičemž při svém podání do této doby neztratil jediný bod. Svěřenec Michala Navrátila tak dominantní na podání nebyl, přesto i on si větší starosti nedělal a srovnal na 5:5.
Paradoxně do nejsložitější situace se dostal vzápětí Shelton, když se nemohl trefit do prvního podání a prohrával už 15:40. Game nakonec získal a zajistil si minimálně tie-break.
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