ŽIVĚ: Lehečka je blízko vyřazení. V boji o čtvrtfinále Wimbledonu prohrál se Zverevem oba sety
Lehečka – Zverev | 4:6, 5:7, hraje se
Lehečka začal noční osmifinálový zápas proti Zverevovi vítězným bekhendem a úvodní game na servisu si snadno udržel, když uhrál bod po každém prvním podání. Následně český tenista exceloval i na příjmu. I díky dvojchybě soupeře si vypracoval tři brejkboly v řadě, ani jeden však využít nedokázal a obrovskou šanci hned na začátku zápasu zahodil. Ve třetí hře sám musel otáčet skóre 0:30, k větší šanci však favorita nepustil a podání si udržel. Další tři gamy si oba hráči připsali čistou hrou.
Za stavu 3:3 si Lehečka pomohl i skvělým forhendem po lajně hraným hned po odskoku a parádními zásahy na síti. Opět nečelil žádnému brejkbolu a svůj servis podruhé uhájil přes shodu. O chvíli později o své podání musel bojovat znovu a tentokrát neuspěl. Zverev se dostal ke dvěma brejkbolům a ten druhý využil, poté co si přitáhl Lehečku k síti. Poté sadu dopodával a dostal se do vedení 1:0 na sety.
Druhé dějství začal Lehečka čistou hrou. Ve třetím gamu ale musel odvrátit dva brejkboly. S prvním si po vítězném forhendu poradil, při druhém mu Němec pomohl chybou. Za stavu 3:2 se český tenista dostal ke dvěma dalším šancím v řadě, poté co Zverev chyboval na síti. Ani tentokrát ale neuspěl. Bolet ho muselo především nevyužití druhého brejkbolu, kdy v dlouhé výměně poslal forhend do sítě.
V jedenácté hře se český tenista dostal znovu do problémů při vlastním servisu. Nepomohl mu ani vítězný forhend a vedení 40:30. Situaci si zkomplikoval dvojchybou a Zverev si po bekhendovém prohozu připravil důležitý brejkbol. Ten ještě nevyužil. Druhou možnost ale proměnil a následně set dopodával a zajistil si vedení na vedení 2:0.
Čech v osmifinále nastoupil proti čerstvému šampionovi French Open, nasazené dvojce a světové trojce Zverevovi. Oba aktéři mají ve Wimbledonu velmi solidní formu a do druhého týdne postoupili se ztrátou jen jednoho setu, přičemž o něco dominantnější byl Lehečka, který je poslední českou nadějí ve dvouhře mužů a vyrovnal své maximum ve Wimbledonu. To se podařilo i Zverevovi, jenž překvapivě ještě nikdy nehrál v All England Clubu čtvrtfinále, ačkoli byl v osmifinále už třikrát.
Pro Zvereva je totiž tráva nejslabším povrchem. Právě na pažitech je nejvíc zranitelný a ještě nikdy netriumfoval. Naopak Lehečkovi nejrychlejší povrch náramně sedí. I to může v jejich dalším souboji hrát velkou roli a právě v těchto podmínkách by český tenista mohl proti favoritovi uspět. Ještě k tomu se potkal se Zverevem dvakrát a pokaždé mu dělal potíže. V roce 2023 v týmovém United Cupu jasně vyhrál a krátce poté v Dubaji padl až po třísetové bitvě.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Dneska teda mimo Gríšovy hlavy navíc ještě životní turnaj hráče, který se normálně pohybuje ve zcela jiných vodách. Ten kluk za 5setů vyrobil "pouhých" 33UE, ne fakt, chyboval málo, hlavně na to, co tam hrál, prostě úlet v transu.
A další úlet je, že Gríšovi k vítězství nestačilo ani 72! W oproti polovině Feryho. Celkem vyhrál o 11 výměn víc. Gríša je prostě ztracený případ a moc si rozmyslím, jestli se na jeho důležitý zápas ještě někdy podívám. Vo nervy jak s Maruš
V dolni casti pavouka tak pomalu zacina boj o to, kdo si se Sinnerem zahraje finale... Bublik shorel s Fritzem... kteremu se sance zveda hodne vysoko... Jirka muze jen prekvapit... a doufejme ze ano... Zverev tu jeste nikdy nebyl ve QF, tak doufejme, ze potvrdi tradicni 4.kolo :-)
Ale tenis po tomto zápase nechci ani vidět
Fotbal mám ve dvoře z okna na 10m úhlopříčce, ale nechce se mi z postele