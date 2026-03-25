ŽIVĚ: Lehečka je krok od semifinále v Miami. Ovládl první sadu a ve druhé ustál krizi

DNES, 20:45
Veliká příležitost na zopakování svého dosavadního maxima na turnajích Masters se otevírá před Jiřím Lehečkou (24). Český tenista ve čtvrtfinále čelí obrovskému překvapení turnaje, Španělovi Martínu Landalucemu (20). Utkání vám nabídneme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Jiří Lehečka předvádí v Miami výborné výkony (@ Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia)

Landaluce vs. Lehečka 6:7, 2:3 hraje se 2. set

Lehečka si hned v úvodním gamu vypracoval při podání Landaluceho brejkbolovou možnost, nevynucenou chybou ale o šanci přišel a Španěl si svůj úvodní servis podržel. Český tenista, který na turnaji až do této doby nepřišel o své podání, si počínal při svém úvodním servírovacím gamu jistě a bylo vyrovnáno.

Mladý Španěl měl problémy i při svém dalším gamu na podání, kdy čelil další hrozbě jeho ztráty. I tentokrát si ale dokázal poradit. Lehečka byl v úvodu utkání lepším hráčem především v delších výměnách. V dlouhé páté hře si vypracoval další dvě možnosti na prolomení soupeřova podání, ale bez nervů hrající Landaluce byl znovu úspěšný a šel do vedení 3:2.

Utkání nenabídlo v první polovině úvodní sady příliš kvalitní tenis. Oba hráči se dopouštěli řady nevynucených chyb, více ze hry však měl přece jen favorizovaný Čech, který svého soupeře k žádné brejkbolové možnosti nepouštěl. Bývalá juniorská světová jednička postupem času zlepšila podání. Landaluce zpřesnil především první servis, podobně si ale vedl i Lehečka, a set za stavu 5:5 mířil do dramatické koncovky. Ani jeden z tenistů už nezaváhal, o osudu úvodního dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra.

V něm už měl jednoznačně navrch svěřenec Michala Navrátila. Landaluce svému soupeři pomohl několika lehčími chybami, Lehečka tak zkrácenou hru získal s přehledem 7:1 a po hodině hry šel do vedení 1:0 na sety.

Druhou sadu začal Lehečka čistou hrou na servisu. Ve druhém gamu trefil dva vítězné míče z bekhendu a dostal ke svému celkově pátému brejkbolu. Tuto šanci Španěl odvrátil vítěznou smečí. Následně si český hráč vytvořil další výhodu a tentokrát byl velmi blízko k jejímu využití. Přechod na síť mu ale nevyšel a chvíli na to bylo srovnáno na 1:1.

Ani v dalším gamu na podání Čech nestratil žádný bod. Landaluce následně vyrovnal, když trefil své třetí eso. Komplikace pro Lehečku nastaly až v páté hře, ve které zahodil vedení 40:15. Španěl si pomohl i vítězným bekhendem po lajně a po hodině a půl se dostal k premiérovému brejkbolu. Favorizovaný Čech si ale se touto situací zkušeně poradil a dlouhý game nakonec získal.

Podrobnosti průběžně připravujeme.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

22
Kreuz
25.03.2026 22:10
Deset spanelu povzbuzuje vic nez celej stadion pegulu.. v tom jsou dobry, jako francouzi
Kreuz
25.03.2026 21:55
V TB ho dobre rozlozil, pohoda!
Ondřej.Jirásek
25.03.2026 21:53
Sleduju po očku, pojď Jirko! Landaluce rozhodně nepříjemnej a sebevědomej, ale Jirka teda zatím nehraje tak dobře jako v posledních dvou zápasech. Menší intenzita ve výměnách. Pokud by ji trochu zvednul, mohlo by to být snadnější.
The_Punisher
25.03.2026 21:52
TB se Jiřímu povedl na jedničku!
Kreuz
25.03.2026 21:36
Je slyset cestinu, trener mu tam myslim radil aby to nerval jen rukou pri delsich vymenach, i naka holka tam brebenti
sojka1
25.03.2026 21:54
holka brebentila "vyborne" a mela pravdu.... za stavu "pěd jedna" ;-)) se mi ulevilo, zatim.... :-))
EllNino
25.03.2026 21:56
Pěd jedna

Klárka je mistr současné české komentátorské enklávy
sojka1
25.03.2026 21:58
:-))) Andy to bohuzel skripe, doslova.... ;-)
Oin
25.03.2026 22:00
Má vážně skřípavý hlas.
com
25.03.2026 21:57
pšouk
tenisman1233
25.03.2026 22:12
Lucka Neumannová se ho snaží povzbuzovat co to jde.
Kapitan_Teplak
25.03.2026 22:16
,,Hejbni prdelí, ať je na novou kabelku´´.
com
25.03.2026 22:26
Influencerka, dcera olympijské medailistky
Pe3k
25.03.2026 21:35
Ten Landa působní hodně sebevědomě, což vidím jako průser...Vypadá to, že Jodar a tento Landa (oba produkty Rafa academy) budou další mladí co půjdou raketově nahoru.
Krisboy
25.03.2026 21:42
Komety.
Mac
25.03.2026 21:31
na příjmu lehoš úplně neskodnej, snad se probere...
Kreuz
25.03.2026 21:27
Nak mu to moc lita ven.. zpresnit!!
com
25.03.2026 21:31
vámos
Kreuz
25.03.2026 21:24
Mladej vypada nabuzene ale Lehoun ma pro strach udelano
sojka1
25.03.2026 21:31
zatim je to o chybach, ale o servis bojuje jen ten Landa, to pude.... :-))
com
25.03.2026 20:49
Španělská kometa tam vlítne jak uragán a o Lehe se bude psát jen o jako další oběti v Miami
com
25.03.2026 21:13
v každým gamu má brejkbolovou šanci, ale on je odmítá
