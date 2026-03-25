ŽIVĚ: Lehečka je krok od semifinále v Miami. Ovládl první sadu a ve druhé ustál krizi
Landaluce vs. Lehečka 6:7, 2:3 hraje se 2. set
Lehečka si hned v úvodním gamu vypracoval při podání Landaluceho brejkbolovou možnost, nevynucenou chybou ale o šanci přišel a Španěl si svůj úvodní servis podržel. Český tenista, který na turnaji až do této doby nepřišel o své podání, si počínal při svém úvodním servírovacím gamu jistě a bylo vyrovnáno.
Mladý Španěl měl problémy i při svém dalším gamu na podání, kdy čelil další hrozbě jeho ztráty. I tentokrát si ale dokázal poradit. Lehečka byl v úvodu utkání lepším hráčem především v delších výměnách. V dlouhé páté hře si vypracoval další dvě možnosti na prolomení soupeřova podání, ale bez nervů hrající Landaluce byl znovu úspěšný a šel do vedení 3:2.
Utkání nenabídlo v první polovině úvodní sady příliš kvalitní tenis. Oba hráči se dopouštěli řady nevynucených chyb, více ze hry však měl přece jen favorizovaný Čech, který svého soupeře k žádné brejkbolové možnosti nepouštěl. Bývalá juniorská světová jednička postupem času zlepšila podání. Landaluce zpřesnil především první servis, podobně si ale vedl i Lehečka, a set za stavu 5:5 mířil do dramatické koncovky. Ani jeden z tenistů už nezaváhal, o osudu úvodního dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra.
V něm už měl jednoznačně navrch svěřenec Michala Navrátila. Landaluce svému soupeři pomohl několika lehčími chybami, Lehečka tak zkrácenou hru získal s přehledem 7:1 a po hodině hry šel do vedení 1:0 na sety.
Druhou sadu začal Lehečka čistou hrou na servisu. Ve druhém gamu trefil dva vítězné míče z bekhendu a dostal ke svému celkově pátému brejkbolu. Tuto šanci Španěl odvrátil vítěznou smečí. Následně si český hráč vytvořil další výhodu a tentokrát byl velmi blízko k jejímu využití. Přechod na síť mu ale nevyšel a chvíli na to bylo srovnáno na 1:1.
Ani v dalším gamu na podání Čech nestratil žádný bod. Landaluce následně vyrovnal, když trefil své třetí eso. Komplikace pro Lehečku nastaly až v páté hře, ve které zahodil vedení 40:15. Španěl si pomohl i vítězným bekhendem po lajně a po hodině a půl se dostal k premiérovému brejkbolu. Favorizovaný Čech si ale se touto situací zkušeně poradil a dlouhý game nakonec získal.
Podrobnosti průběžně připravujeme.
Výsledky mužské dvouhry na Masters 1000 v Miami
Klárka je mistr současné české komentátorské enklávy