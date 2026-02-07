ŽIVĚ: Lehečka potvrzuje roli favorita, nad švédským outsiderem vyhrál první set

DNES, 12:45
Jiří Lehečka dnes rozehraje kvalifikaci tenisového Davisova poháru se Švédskem, jeho protihráčem v Jihlavě bude Dragos Nicolae Madaras (28). Čtyřiadvacetiletá jednička domácího týmu zahájí duel proti 576. hráči světa na tvrdém povrchu v Horácké aréně ve 13:00. Ve druhé dvouhře nastoupí Dalibor Svrčina (23) proti Olliemu Wallinovi (24). Utkání vám na Tenisportálu přineseme v podrobné reportáži.
Jiří Lehečka je jasnou jedničkou českého týmu (© ANGEL MARTINEZ / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Lehečka – Madaras 6:3, hraje se 2. set

Lehečka vstoupil do zápasu s Madarasem naprosto suverénně. Po bezproblémovém zisku svého podání prolomil svému soupeři jeho servis dokonce čistou hrou, brejk následně s drobnými problémy potvrdil a šel do vedení 3:0. Rodák z Mladé Boleslavi si v úvodu utkání často pomáhal přechody na síť, kde výměny s přehledem zakončoval.

Lehečka proti levou rukou hrajícímu soupeři dominoval především v delších výměnách, kdy držel Madarase pod velkým tlakem a jednoznačně udával tempo hry. V následujících gamech si oba tenisté bez větších problémů drželi svá podání. Lehečka na servisu nedával švédské dvojce žádnou šanci na prolomení podání a vedl již 5:2.

Za stavu 5:3 se rumunský rodák blýskl při jedné z výměn povedeným tweenerem, favorizovaného soupeře potrápil několika vynikajícími údery, porážce v prvním setu v poměru 3:6 však už zabránit nedokázal. Lehečka proměnil čtvrtý setbol a po 39 minutách šel do vedení 1:0.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, ČTK
Serpens
07.02.2026 13:42
Dušan Lojda novým spolukomentátorem. Na základě jeho příspěvků z Aktuálně by to nemuselo být špatné.
subaru
07.02.2026 14:02
Super
