ŽIVĚ: Lehečka potvrzuje roli favorita, nad švédským outsiderem vyhrál první set
Lehečka – Madaras 6:3, hraje se 2. set
Lehečka vstoupil do zápasu s Madarasem naprosto suverénně. Po bezproblémovém zisku svého podání prolomil svému soupeři jeho servis dokonce čistou hrou, brejk následně s drobnými problémy potvrdil a šel do vedení 3:0. Rodák z Mladé Boleslavi si v úvodu utkání často pomáhal přechody na síť, kde výměny s přehledem zakončoval.
Lehečka proti levou rukou hrajícímu soupeři dominoval především v delších výměnách, kdy držel Madarase pod velkým tlakem a jednoznačně udával tempo hry. V následujících gamech si oba tenisté bez větších problémů drželi svá podání. Lehečka na servisu nedával švédské dvojce žádnou šanci na prolomení podání a vedl již 5:2.
Za stavu 5:3 se rumunský rodák blýskl při jedné z výměn povedeným tweenerem, favorizovaného soupeře potrápil několika vynikajícími údery, porážce v prvním setu v poměru 3:6 však už zabránit nedokázal. Lehečka proměnil čtvrtý setbol a po 39 minutách šel do vedení 1:0.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře