ŽIVĚ: Lehečka začal dohrávku famózně! Nad Zverevem dominuje a bleskově vyhrál třetí set
Lehečka – Zverev 4:6, 5:7, 6:3 / hraje se
Souboj odstartoval v pondělí až kolem 21:00 londýnského času a bylo dost pravděpodobné, že se nestihne dohrát. Lehečka začal skvěle a hned v prvním gamu na příjmu exceloval. I díky dvojchybě Zvereva si vypracoval tři brejkboly v řadě, ani jeden však využít nedokázal a obrovskou šanci hned na začátku zápasu zahodil.
Ve třetí hře sám musel otáčet skóre 0:30, k větší šanci však favorita nepustil a podání si udržel. Další tři gamy si oba hráči připsali čistou hrou. Za stavu 4:4 musel Lehečka bojovat o své podání znovu a tentokrát neuspěl. Zverev se dostal ke dvěma brejkbolům a ten druhý využil poté, co si přitáhl Lehečku k síti. Následně sadu dopodával.
Druhé dějství začal Lehečka čistou hrou. Ve třetím gamu ale musel odvrátit dva brejkboly. S prvním si po vítězném forhendu poradil, při druhém mu Němec pomohl chybou. Za stavu 3:2 se český tenista dostal ke dvěma dalším možnostem v řadě poté, co Zverev chyboval na síti. Ani tentokrát ale neuspěl. Bolet ho muselo především nevyužití druhého brejkbolu, kdy v dlouhé výměně poslal forhend do sítě.
V 11. hře se český tenista dostal znovu do problémů při vlastním servisu. Nepomohl mu vítězný forhend ani vedení 40:30. Situaci si zkomplikoval dvojchybou a Zverev si po bekhendovém prohozu připravil důležitý brejkbol. Ten ještě nevyužil. Druhou možnost ale proměnil a následně set dopodával.
Na začátku třetího dějství si oba hráči snadno drželi svá podání. Ve čtvrté hře se po bekhendové chybě Zvereva dostal Lehečka k dalším dvěma brejkbolům. Ani šestý a sedmý pokus mu ale k prolomení soupeřova servisu nestačil a Němec srovnal na 2:2. Český tenista si následně pomohl náběhy na síť i skvělým servisem, nerozhodila ho ani trefená páska od soupeře a podání si pohlídal. Po skončení šestého gamu bylo skóre vyrovnané a zápas se kvůli pravidlu wimbledonské večerky musel ve 23 hodin londýnského času přerušit.
Dohrávka se uskutečnila v úplně jiných podmínkách. Zatímco dva a půl setu se odehrálo večer pod zataženou střechou, zbytek utkání proběhl ve vysokých teplotách během dne. Lehečka začal druhou pasáž zápasu famózně a čistou hrou si udržel servis na 4:3. Po přerušení se okamžitě dostal k dalším dvěma brejkbolům v řadě. A konečně dokázal na celkově osmý pokus uspět, když Zverev zkazil jednoduchý forhend. Český tenista vzápětí set bleskově dopodával a vynutil si pokračování.
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