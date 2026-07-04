ŽIVĚ: Lehečka Španěla nešetří. Po vyhrané úvodní sadě má navrch i ve druhé

DNES, 16:00
Aktuality 5
WIMBLEDON - Ve výborné formě se zatím prezentuje Jiří Lehečka. V úvodních dvou zápasech neztratil ani set a svou pohodu bude chtít prodat i v zápase o wimbledonské osmifinále, kde bude čelit španělskému tenistovi Jaumemu Munarovi. Utkání vám přineseme na Tenisportálu v podrobné reportáži.
Profily hráčů
Munar Jaume
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka o postup do dalšího kola (@ Phil Hutchinson/UK Sports / Sipa Press / Profimedia)

Lehečka – Munar 6:4, hraje se 2. set

Munar vstoupil do zápasu s Lehečkou čistou hrou. Mnohem více starostí se svým servisem měl český tenista, který musel odvracet brejkbol. Soupeře ale do trháku nepustil a i on si připsal úvodní game. Španěl mohl neproměněné příležitosti litovat o to více, že to byl vzápětí naopak on, kdo jako první přišel o podání. Jeho rival brejk bez problémů potvrdil a šel do vedení 3:1.

V dalších gamech si oba tenisté naprosto suverénně drželi své servírovací gamy. Problémy měl až za stavu 5:4 svěřenec Michala Navrátila, který musel odvracet brejkbol. V složité situaci si ale pomohl aktivní hrou, skóre otočil a po 40 minutách šel do vedení 1:0 na sety.

Lehečka i ve druhém setu předváděl velmi sebevědomí výkon. Ve většině výměn byl aktivnějším a jistějším hráčem, svého soupeře často dostával pod tlak. Na svou chvíli si počkal do páté hry, kdy Munarovi poprvé v setu prolomil servis. Vše vzápětí potvrdil čistou hrou a zajistil si vedení 4:2.

Další informace průběžně doplňujeme.

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Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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JonasPospisil
04.07.2026 17:23
Mohu poprosit o odkaz na utkání

Děkuji
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volejman
04.07.2026 16:43
V tom samotném závěru setu to Lehečka moc nezvládal. Na 1. setbol jeho jediná dvojchyba a pak ještě několik dalších minel. Nakonec to jaksi dohrál.
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paprikovygulas
04.07.2026 16:17
Nadpis bez výkričníku, jasne ze to písal novotný a nie Jindrašek
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pantera1
04.07.2026 16:14
Na Mubaraka pozor Jirko, může být nebezpečnej, jako Blofeld.
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PTP
04.07.2026 16:23
Jirko, vyhraješ set třikrát.
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