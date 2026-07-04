ŽIVĚ: Lehečka Španěla nešetří. Po vyhrané úvodní sadě má navrch i ve druhé
Lehečka – Munar 6:4, hraje se 2. set
Munar vstoupil do zápasu s Lehečkou čistou hrou. Mnohem více starostí se svým servisem měl český tenista, který musel odvracet brejkbol. Soupeře ale do trháku nepustil a i on si připsal úvodní game. Španěl mohl neproměněné příležitosti litovat o to více, že to byl vzápětí naopak on, kdo jako první přišel o podání. Jeho rival brejk bez problémů potvrdil a šel do vedení 3:1.
V dalších gamech si oba tenisté naprosto suverénně drželi své servírovací gamy. Problémy měl až za stavu 5:4 svěřenec Michala Navrátila, který musel odvracet brejkbol. V složité situaci si ale pomohl aktivní hrou, skóre otočil a po 40 minutách šel do vedení 1:0 na sety.
Lehečka i ve druhém setu předváděl velmi sebevědomí výkon. Ve většině výměn byl aktivnějším a jistějším hráčem, svého soupeře často dostával pod tlak. Na svou chvíli si počkal do páté hry, kdy Munarovi poprvé v setu prolomil servis. Vše vzápětí potvrdil čistou hrou a zajistil si vedení 4:2.
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