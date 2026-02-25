ŽIVĚ: Lehečka v Dubaji zachránil proti Carreňovi první sadu, nefunguje mu ale servis
Lehečka – Carreňo Busta
Lehečkovi v první sadě vůbec nefunguje podání, pokaždé bojoval o jeho udržení a v každém svém gamu odvracel minimálně jeden brejkbol. Carreňo Busta se nakonec dočkal v páté hře, na šestý pokus už brejk získal a ujal se vedení 3:2. Španěl si sice vzápětí vyžádal ošetření kvůli odřeninám na pravém koleni, také na podání zaváhal, ale náseldně využil další krize českého tenisty a po dalších brejcích odskočil na 5:3. Lehečka pak ale konečně našel správný rytmus, srovnal i otočil skóre, a nakonec v tiebreaku po třetím proměněném setbolu první sadu získal pro sebe.
Minulý týden došel Lehečka do čtvrtfinále turnaje v Dauhá, kde podlehl Arthurovi Filsovi ve dvou setech. Původně se měl v úvodním kole v Dubaji znovu utkat se stejným soupeřem, ale Francouz do odvety kvůli zranění nenastoupil. Místo toho čelil český tenista Lucovi Nardimu a pro postup musel zápas otáčet.
Lehečka měl frustrující začátek roku, neúspěchy při v obhajobě důležitých bodů v Brisbane a Dauhá ho stály propad mimo mimo první dvacítku pořadí žebříčku ATP. V Dubaji loni skončil už v prvním kole a tak každé vítězství mu může pomoci k návratu na bývalé pozice. V duelu s Pablem Carreñem Bustou, který v Dubaji nikdy nebyl dál než ve druhém kole, e favoritem, vyhrál 21 z posledních 22 zápasů proti hráčům mimo TOP 100. Spolu se ještě nikdy na kurtu nesetkali.
