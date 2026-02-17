ŽIVĚ: Lehečka v oblíbeném Dauhá útočí na další čtvrtfinále, proti Belgičanovi je favoritem
Lehečka – Bergs 13:45
Lehečka si v prvním kole v Dauhá připsal teprve druhé letošní vítězství na individuálních turnajích, na které čekal téměř měsíc a půl. Často chybujícího Američana Jensona Brooksbyho snadno přehrál a potvrdil, že se mu v Kataru daří.
Při obou předchozích startech zde totiž bojoval o finále. Před třemi lety v semifinále zahodil mečboly proti Andymu Murraymu a loni si zde připsal životní skalp Carlose Alcaraze a padl až po třísetovém boji s Jackem Draper.
Letos má cestu mezi čtyřku nejlepších znovu velmi otevřenou. Z jeho části pavouka se totiž odhlásil třetí nasazený Alexander Bublik a český tenista je tak ve své čtvrtině nejvýše postaveným hráčem. Nejdříve si ale musí poradit s Bergsem, který v Dauhá přerušil minisérii dvou porážek.
Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.
Výsledky turnaje ATP 500 v Dauhá
