ŽIVĚ: Lehečka v oblíbeném Dauhá útočí na další čtvrtfinále, proti Belgičanovi je favoritem

DNES, 13:30
ATP DAUHÁ - Jiří Lehečka (24) se na první individuální turnaj od Australian Open vrátil vítězně a v Dauhá na úvod potvrdil roli favorita. Tím bude osmý nasazený i v osmifinále proti Belgičanu Zizou Bergsovi (26), s kterým sehraje premiérový vzájemný duel. Zápas můžete průběžně sledovat v živém článku na Tenisportalu.
Profily hráčů
Bergs Zizou
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka hraje v Dauhá o postup do čtvrtfinále (@ Martin KEEP / AFP / AFP / Profimedia)

Lehečka – Bergs 13:45

Lehečka si v prvním kole v Dauhá připsal teprve druhé letošní vítězství na individuálních turnajích, na které čekal téměř měsíc a půl. Často chybujícího Američana Jensona Brooksbyho snadno přehrál a potvrdil, že se mu v Kataru daří.

Při obou předchozích startech zde totiž bojoval o finále. Před třemi lety v semifinále zahodil mečboly proti Andymu Murraymu a loni si zde připsal životní skalp Carlose Alcaraze a padl až po třísetovém boji s Jackem Draper.

Letos má cestu mezi čtyřku nejlepších znovu velmi otevřenou. Z jeho části pavouka se totiž odhlásil třetí nasazený Alexander Bublik a český tenista je tak ve své čtvrtině nejvýše postaveným hráčem. Nejdříve si ale musí poradit s Bergsem, který v Dauhá přerušil minisérii dvou porážek.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
