ŽIVĚ: Lehečkovi se nepovedl tie-break a ve finále v Bruselu prohrál první set

DNES, 16:20
ATP BRUSEL - Jiří Lehečka (23) na dvěstěpadesátce v Bruselu postoupil do třetího letošního finále a bojuje v něm o druhý titul v této sezoně a třetí v kariéře. Minulý rok v belgické hale neuspěl v Antverpách, letos se podnik přesunul do hlavního města a českému tenistovi se zde podařilo znovu postoupit o boje o trofej. Jeho soupeřem je tentokrát turnajová dvojka Kanaďan Félix Auger-Aliassime (25), kterému halové podmínky nesmírně sedí. Utkání o titul můžete sledovat v živém článku na Tenisportalu, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Auger Aliassime Felix
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka hraje znovu po roce finále v belgické hale (@ Belga / ddp USA / Profimedia)

Auger-Aliassime – Lehečka 7:6, hraje se

Lehečka cestou do finále nejdříve potvrdil roli favorita proti domácí naději, ve čtvrtfinále po nepovedeném tie-breaku jasně přehrával Benjamina Bonziho, než mu soupeř za stavu 4:1 ve třetím setu utkání skrečoval. V posledním zápase předvedl český tenista takřka bezchybný výkon proti servismanovi Giovanni Mpetshimu Perricardovi.

Český tenista zažívá zaručeně svoji nejpovedenější sezonu a hraje v ní už své třetí finále. To první proměnil v titul hned v úvodu roku v australském Brisbane, kde se jednalo taktéž o podnik ATP 250. Druhé sehrál na travnaté pětistovce v Queen's Clubu, kde podlehl Carlosu Alcarazovi. Poprvé se pokusí získat titul mimo australské betony, premiérovou trofej totiž vybojoval loni v Adelaide.

S Augerem-Aliassimem se v minulosti utkal dvakrát. Před dvěma lety na oblíbeném Australian Open Kanaďana přetlačil ve čtyřech setech a postoupil do premiérového čtvrtfinále na grandslamu. Loni v semifinále na tisícovce v Madridu zastavilo Lehečku zranění zad, které ho následně vyřadilo na více než tři měsíce.

V páté hře první sady se český tenista dostal k prvním brejkbolům, celkem tři šance ale nevyužil a k dalším už se nedostal. Podání si držel suverénně a dotáhl sadu do tie-breaku. V něm Lehečkovi nevyšel začátek, Kanaďanovi pomohl dvěma chybami a zpátky do hry už se nedostal. Prohrála pět bodů v řadě a ve zkrácené hře se zmohl jen na dva body.

Podrobnosti budeme průběžně aktualizovat...

Výsledky turnaje ATP 250 v Bruselu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

13
frenkie57
19.10.2025 17:53
Jirka nám trošku brnká na nervy.
Reagovat
frenkie57
19.10.2025 17:42
Jak včera Jirkovi TB šly, tak dneska tedy bída. Uvidíme, jestli se pochlapí ve druhém setu. Jinak je to docela nuda utkání, tenisu minimum, hlavně jenom podání, podání a zase jenom podání.
Reagovat
HAJ
19.10.2025 18:02
Na tomto povrchu je to opravdu nuda. Dneska má proti sobě soupeře s neméně dobrým servisem a mnohem kvalitnějšího ve výměnách. Bude to mít hodně, hodně těžké.
Reagovat
frenkie57
19.10.2025 18:09
Jirka drží podání horko těžko, kdežto Ožér celkem s lehkostí. No nevím, moc to nevidím.
Reagovat
Amadeus1
19.10.2025 17:38
Tak ne jen labilní české tenistky, ale i labilní čeští tenisté.
Reagovat
com
19.10.2025 17:38
V celym setu nevyuzije 3 brejky, aby nasledne pokonil tajbrejk.. Ale zvracet nebudem smile Dostat se do finale, to je samozrejme velkej uspech, kterej zaslouzi palec hore i kdyz z toho titul nebude.. Poucil sem se u Valentove smile
Reagovat
Pavol
19.10.2025 17:11
Daj aspoň prvý set. Potom to vyberiem.
Reagovat
com
19.10.2025 17:41
nic nebude, nebudeš mit ani zmrzku
Reagovat
Pavol
19.10.2025 17:48
Jirko zaber. Ty na to máš. Žiadne opúšťačky. On to dá. Musí
Reagovat
Robroy
19.10.2025 17:01
S Augerem-Aliassimem se v minulosti utkal dvakrát a ani jednou neprohrál po proměnění mečbolu.
Ono jde prohrát po proměnění mečbolu. Velmi zajímavé. Tady se to hemží geniálními myšlenkami již delší dobu.
Reagovat
frenkie57
19.10.2025 17:21
Jo, to je dobrej joke.
Reagovat
Mantra
19.10.2025 16:36
Obávám se že speciálka na halu neporazí
Reagovat
pantera1
19.10.2025 16:33
Jirko držím palce, ať ten třetí titul klapne.

https://youtu.be/A9RMr9KuVZo?si=qBlUFEwnvCxcn2HJ
Reagovat

