ŽIVĚ: Lehečkovi se nepovedl tie-break a ve finále v Bruselu prohrál první set
Auger-Aliassime – Lehečka 7:6, hraje se
Lehečka cestou do finále nejdříve potvrdil roli favorita proti domácí naději, ve čtvrtfinále po nepovedeném tie-breaku jasně přehrával Benjamina Bonziho, než mu soupeř za stavu 4:1 ve třetím setu utkání skrečoval. V posledním zápase předvedl český tenista takřka bezchybný výkon proti servismanovi Giovanni Mpetshimu Perricardovi.
Český tenista zažívá zaručeně svoji nejpovedenější sezonu a hraje v ní už své třetí finále. To první proměnil v titul hned v úvodu roku v australském Brisbane, kde se jednalo taktéž o podnik ATP 250. Druhé sehrál na travnaté pětistovce v Queen's Clubu, kde podlehl Carlosu Alcarazovi. Poprvé se pokusí získat titul mimo australské betony, premiérovou trofej totiž vybojoval loni v Adelaide.
S Augerem-Aliassimem se v minulosti utkal dvakrát. Před dvěma lety na oblíbeném Australian Open Kanaďana přetlačil ve čtyřech setech a postoupil do premiérového čtvrtfinále na grandslamu. Loni v semifinále na tisícovce v Madridu zastavilo Lehečku zranění zad, které ho následně vyřadilo na více než tři měsíce.
V páté hře první sady se český tenista dostal k prvním brejkbolům, celkem tři šance ale nevyužil a k dalším už se nedostal. Podání si držel suverénně a dotáhl sadu do tie-breaku. V něm Lehečkovi nevyšel začátek, Kanaďanovi pomohl dvěma chybami a zpátky do hry už se nedostal. Prohrála pět bodů v řadě a ve zkrácené hře se zmohl jen na dva body.
Podrobnosti budeme průběžně aktualizovat...
