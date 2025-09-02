ŽIVĚ: Lehečkovi utekl úvod, první set bere favorizovaný Alcaraz

DNES, 19:30
US OPEN - Nemá co ztratit. Jiří Lehečka (23) nastupuje do čtvrtfinálového zápasu na US Open proti Carlosi Alcarazovi (22) s vědomím, že případná výhra by byla velkým překvapením. Ve vzájemné bilanci prohrává český tenista se španělským favoritem 1:2. Zda se mu podaří toto skóre vyrovnat a poprvé v kariéře postoupit do semifinále grandslamu, sledujte živě na Tenisportálu.
Jiří Lehečka během úspěšného tažení na US Open (@ Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia)

Lehečka – Alcaraz 4:6, hraje se 2. set

"Přišel jsem turnaj vyhrát, jinak by nemělo cenu, abych tady byl.“ Jak složité bude tuto předzápasovou Lehečkovu větu převést do praxe, poznal český tenista hned v úvodních gamech duelu s Alcarazem.

Španěl vstoupil do duelu ve velkém stylu. Agresivní hrou od prvních míčů dostal svého soupeře pod tlak a prolomil hned úvodní Lehečkovo podání. Svěřenec Michala Navrátila musel brejkbolovou možnost řešit i při svém dalším servisu, tentokrát si však poradil.

Český tenista se postupem času svému soupeři vyrovnal nejen v kvalitě podání, ale i v agresivitě při hře od základní čáry. Alcaraz si však náskok ze začátku setu, i přes problémy na prvním servisu, dokázal bez větších starostí udržet a vyhrál ho 6:4.

Tři Češi o semifinále: Obrovská výzva pro Vondroušovou a Lehečku, konec hrozí i Krejčíkové

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Mantra
02.09.2025 20:23
je krásně vidět, jak si s ním vytírá prdel, prostě zabere a sejme ho v první hře setu, pak už to jen odpinká. Po zápase řekne Hehe: "jsem dobrej, ale on je GOAT" a bude.
Reagovat
Amadeus1
02.09.2025 20:22
Jak kdybych viděl Berdycha 0.2.
Reagovat
hanz
02.09.2025 20:29
Oni ti naši jsou všicí takoví berdýškovití
Reagovat
paddy
02.09.2025 20:00
Jirka3 vs. vyholený trestanec z Alcatrazu

Jirka3 letos využil matné formy soupeře a vyhrál v Dauhá, ale v Queen's se nedostal ani k brejkbolu a aktuálně je soupeř ve výborné formě

Jirku3 tak patrně pocítí, jak vypadá v Alcatrazu znásilnění ve sprše
mejdlo je už na zemi smile
Reagovat
muster
02.09.2025 20:05
Skála
Reagovat
Mantra
02.09.2025 19:59
bylo by fajn, kdyby vyhral J2rka aspon set
Reagovat
PTP
02.09.2025 19:50
J1rko, zmačkej toho vyholenýho pelikána, udělej mi radost!
Reagovat
Amadeus1
02.09.2025 19:47
Lehečka už jede
Reagovat
hanz
02.09.2025 19:43
Lehunda už kape hned od začátku... no nic, užijte si ten nářez...
Reagovat
com
02.09.2025 19:42
Hned tu máme brejk hehe

Vámos Carlítos Sejmi českou šlehačku, Djokobitcha i Sypača smile
Reagovat
kubik37
02.09.2025 19:47
Ty jseš blb fandit alcarzovi
Reagovat
JLi
02.09.2025 20:30
Kdyby jen vamosákovi...
Reagovat
pantera1
02.09.2025 19:36
Jirko držím palce. Potrap Vámosáčka. Dostal ses z kluků nejdál. Máš na to ho prorazit. SF to už za to stojí .
Reagovat

