ŽIVĚ: Lehečkovi utekl úvod, první set bere favorizovaný Alcaraz
Lehečka – Alcaraz 4:6, hraje se 2. set
"Přišel jsem turnaj vyhrát, jinak by nemělo cenu, abych tady byl.“ Jak složité bude tuto předzápasovou Lehečkovu větu převést do praxe, poznal český tenista hned v úvodních gamech duelu s Alcarazem.
Španěl vstoupil do duelu ve velkém stylu. Agresivní hrou od prvních míčů dostal svého soupeře pod tlak a prolomil hned úvodní Lehečkovo podání. Svěřenec Michala Navrátila musel brejkbolovou možnost řešit i při svém dalším servisu, tentokrát si však poradil.
Český tenista se postupem času svému soupeři vyrovnal nejen v kvalitě podání, ale i v agresivitě při hře od základní čáry. Alcaraz si však náskok ze začátku setu, i přes problémy na prvním servisu, dokázal bez větších starostí udržet a vyhrál ho 6:4.
Jirka3 letos využil matné formy soupeře a vyhrál v Dauhá, ale v Queen's se nedostal ani k brejkbolu a aktuálně je soupeř ve výborné formě
Jirku3 tak patrně pocítí, jak vypadá v Alcatrazu znásilnění ve sprše
mejdlo je už na zemi
Vámos Carlítos Sejmi českou šlehačku, Djokobitcha i Sypača