ŽIVĚ: Macháč proti Sinnerovi v úvodním setu schytal výprask. Ve druhém drží krok
Macháč – Sinner 1:6, hraje se
Macháč do Monte Carla rozhodně nepřijel v dobré formě. Od pětisetové bitvy s Lorenzem Musettim na Australian Open vyhrál jediný z pěti zápasů a v posledních měsících se trápil i zdravotně. Na první letošní antukové tisícovce se však zápas od zápasu zlepšuje. Zvládl bitvu s Danielem Altmaierem a následně vyřadil i favorizovaného Argentince Francisca Cerúndola.
V osmifinále hraje s aktuálně nejtěžším možným soupeřem. Sinner je ve skvělé formě. Letos ovládl obě předchozí tisícovky v Indian Wells i v Miami a navíc skvěle zvládl přechod na antuku. Druhý hráč světa po drtivé výhře nad Ugem Humbertem prodloužil svou vítěznou sérii na Masters na 18 utkání a 36 setů v řadě.
Pokud chce český tenista postoupit do svého třetího čtvrtfinále na Masters, musí tuto famózní šňůru zlomit. Navíc proti Italovi snadno prohrál všechny tři vzájemné zápasy, dva z nich na těchto prestižních podnicích. Ztroskotal na něm v roce 2024 při svém tažení do čtvrtfinále v Miami i v Šanghaji, kde došel až mezi čtyřku nejlepších.
Sinner má navíc ještě další motivaci, aby v Monte Carlu došel co nejdál. Už tento týden totiž hraje o návrat na tenisový trůn, na kterém se pokusí vystřídat aktuálního lídra žebříčku a největšího rivala Carlose Alcaraze. Na to však potřebuje minimálně postup do semifinále a zaváhání Španěla, nebo se na turnaji musí dostat dál než on.
Hned v prvním gamu český tenista zahodil vedení 40:0, prohrál pět míčků v řadě a zápas začal ztraceným podáním. Sinner nedělal žádné chyby, pomohl si si skvělým vítězným forhendem a brejk potvrdil čistou hrou. Ani druhý game na servise se Macháčovi nepovedl. Spáchal dvě dvojchyby a po pouhých deseti minutách prohrával už o dva brejky. Nedařilo se mu ani na returnu, jediný fiftýn získal kvůli italově dvojchybě a po další chybě z bekhendu rychle prohrával 0:4.
V pátém gamu si Čech pomohl skvělým servisem a vytvořil si vedení 30:0. Stále se však trápil ve hře od základní čáry a náskok neudržel. Brejkbol se mu ale podařilo odvrátit po skvělém zásahu na síti, game otočil a odvrátil potupného kanára. V následující hře se Macháč poprvé dostal k alespoň malé šanci na příjmu a sahal po brejkbolu. Toho se však nedočkal a Ital po dalším vítězném forhendu zvýšil na 5:1. Český tenista ale sadu zakončil dalším nepovedeným gamem, ve kterém pomohl Italovi další dvojchybou a po 26 minutách snadno ztratil úvodní dějství.
Druhou sadu začal Macháč ziskem dvou míčů v řadě a znovu se přiblížil k brejkbolu. Sinner však v tu chvíli trefil dvě esa v řadě a game rychle otočil. Při vlastním podání však opět dělal nevynucené chyby a pustil Itala k dvěma brejkbolům. Obě šance však i díky riskantnímu druhému servisu dokázal odvrátit, získal čtyři míčky v řadě a vyrovnal na 1:1. První bezproblémovou hru na servisu předvedl Macháč až za stavu 1:2, když i díky skvělému voleji získal čistou hru.
Článek budeme průběžně aktualizovat.
