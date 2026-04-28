ŽIVĚ: Menšík bojuje o čtvrtfinále. Proti zraněnému Zverevovi začal ztraceným servisem
Menšíkovi se úvod osmifinálového zápasu na antukové tisícovce v Madridu proti světové trojce Zverevovi vůbec nepovedl. Hned v úvodní hře snadno ztratil podání a Němec následně brejk potvrdil. Další zaváhání rodák z Prostějova nepřipustil a snížil na 1:2.
Český tenista v loňském roce postoupil na antuce jen jednou do čtvrtfinále a povedlo se mu to právě v Madridu. Pro českého tenistu jde o první letošní turnaj na antuce a zároveň první singlový start od březnového Miami. Zatím však ukazuje skvělou formu, o které už se přesvědčil syn české legendy Damm i někdejší člen TOP 10 Chačanov.
Zverev ztratil set hned v úvodním zápase s Marianem Navonem a duel třetího kola s Terencem Atmanem si pořádně zkomplikoval. Vedl už 6:3 a 5:2, v tu chvíli se mu však přestalo dařit, zranil se a sadu nakonec ukončil až v tie-breaku. Stále je tak ve hře o šestou semifinálovou účast ze sedmi turnajů v letošní sezoně. Situaci kolem rodáka z Hamburku komplikují možné zdravotní problémy, s kterými se německý tenista má potýkat, což přiznal po postupu do osmifinále.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře