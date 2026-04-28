ŽIVĚ: Menšík bojuje o čtvrtfinále. Proti zraněnému Zverevovi začal ztraceným servisem

DNES, 22:55
ATP MADRID - Jakub Menšík bojuje o účast ve čtvrtfinále Masters v Madridu proti Alexanderovi Zverevovi, který se v předchozím duelu zranil. Český tenista si zatím na turnaji poradil s Martinem Dammem i Karenem Chačanovem bez ztráty setu. S hvězdným Němcem se na okruhu dosud nepotkal. Utkání vám přinášíme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Jakub Menšík v boji o postup do dalšího kola (© Alberto E. Tamargo / Sipa USA / Profimedia)

Menšík – Zverev hraje se

Menšíkovi se úvod osmifinálového zápasu na antukové tisícovce v Madridu proti světové trojce Zverevovi vůbec nepovedl. Hned v úvodní hře snadno ztratil podání a Němec následně brejk potvrdil. Další zaváhání rodák z Prostějova nepřipustil a snížil na 1:2.

Český tenista v loňském roce postoupil na antuce jen jednou do čtvrtfinále a povedlo se mu to právě v Madridu. Pro českého tenistu jde o první letošní turnaj na antuce a zároveň první singlový start od březnového Miami. Zatím však ukazuje skvělou formu, o které už se přesvědčil syn české legendy Damm i někdejší člen TOP 10 Chačanov.

Zverev ztratil set hned v úvodním zápase s Marianem Navonem a duel třetího kola s Terencem Atmanem si pořádně zkomplikoval. Vedl už 6:3 a 5:2, v tu chvíli se mu však přestalo dařit, zranil se a sadu nakonec ukončil až v tie-breaku. Stále je tak ve hře o šestou semifinálovou účast ze sedmi turnajů v letošní sezoně. Situaci kolem rodáka z Hamburku komplikují možné zdravotní problémy, s kterými se německý tenista má potýkat, což přiznal po postupu do osmifinále.

Noční šlágr v ohrožení. Zverev má před duelem s Menšíkem tajemství. Jsem zraněný, ale…

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
chlebavevaju
28.04.2026 23:07
Zranění zázračně ustoupilo. Menšík už se veze.
