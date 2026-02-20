ŽIVĚ: Menšík bojuje o další finále. V Dauhá zkouší navázat na senzační skalp Sinnera
Fils – Menšík / hraje se
Menšík prožívá další parádní turnaj a v předchozím kole znovu ukázal svou sílu v soubojích s nejlepšími hráči světa, když si senzačně vyšlápl na světovou dvojku Sinnera a slavil svůj zatím nejcennější skalp v kariéře. Na ten se pokusí navázat proti Filsovi, a navíc může pomstít krajana Jiřího Lehečku.
S Francouzem hrál zatím dvakrát. Zatímco předloni na Turnaji mistrů do 20 let mu podlehl, loni ho vyřadil po cestě za šokujícím triumfem na Masters v Miami. Vzájemná bilance je tak vyrovnaná 1:1 a Menšík bude hájit letošní neporazitelnost na akcích ATP.
Pokud Menšík najde recept i tentokrát, zahraje si v Dauhá finále také při druhém startu. Právě v katarské metropoli totiž předloni prorazil na nejvyšší okruh a zajistil si premiérový posun do elitní stovky žebříčku.
Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.
