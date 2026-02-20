ŽIVĚ: Menšík bojuje o další finále. V Dauhá zkouší navázat na senzační skalp Sinnera

DNES, 19:00
ATP DAUHÁ - Jakub Menšík (20) má na dosah další finálovou účast v letošní sezoně, ve které je na turnajích ATP stále neporažen. Talentovaný český mladík skolil ve čtvrtfinále na pětistovce v Dauhá světovou dvojku Jannika Sinnera a na svůj nejcennější skalp se snaží navázat v pátečním semifinále proti Arthurovi Filsovi (21). Na vítěze už čeká lídr žebříčku Carlos Alcaraz.
Profily hráčů
Fils Arthur
Menšík Jakub
Jakub Menšík zabojuje o finále v Dauhá (© MOHAMED FARAG / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Fils – Menšík / hraje se

Menšík prožívá další parádní turnaj a v předchozím kole znovu ukázal svou sílu v soubojích s nejlepšími hráči světa, když si senzačně vyšlápl na světovou dvojku Sinnera a slavil svůj zatím nejcennější skalp v kariéře. Na ten se pokusí navázat proti Filsovi, a navíc může pomstít krajana Jiřího Lehečku.

S Francouzem hrál zatím dvakrát. Zatímco předloni na Turnaji mistrů do 20 let mu podlehl, loni ho vyřadil po cestě za šokujícím triumfem na Masters v Miami. Vzájemná bilance je tak vyrovnaná 1:1 a Menšík bude hájit letošní neporazitelnost na akcích ATP.

Pokud Menšík najde recept i tentokrát, zahraje si v Dauhá finále také při druhém startu. Právě v katarské metropoli totiž předloni prorazil na nejvyšší okruh a zajistil si premiérový posun do elitní stovky žebříčku.

Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.

Výsledky turnaje ATP 500 v Dauhá

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

14

14
Přidat komentář
enfee
20.02.2026 20:00
Musi vzit celenku
Reagovat
enfee
20.02.2026 20:11
Ma ji. Vyhral
Reagovat
Krisboy
20.02.2026 19:46
Škoda, ten konec Andy pokálel...
Ale pěknej tenis jaxviň!
Reagovat
com
20.02.2026 19:57
ty si nefandil Carlítovi
Reagovat
Krisboy
20.02.2026 20:02
Co čumíš poblijóne, proč bych mu měl fandit?
Nefandil jsem nikomu, užíval jsem si tenis. To lidi jako ty nikdy nepochopí.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
20.02.2026 19:36
Mám dotaz: Proč Fils má tady přezdívku "Fils z dovozu"?
Reagovat
pantera1
20.02.2026 19:34
Kubíku pořádně Boney Filsovi načechrej afro a finále s Vamosákem čeká .

A nemůžu jinak.
Pro štěstí pořádný disko od Boney M.

https://youtu.be/FYGTT7YhywA?si=_kDz28ayi6K_FslQ
Reagovat
Krisboy
20.02.2026 19:45
https://www.youtube.com/watch?v=hBP9txbREWI&list=RDhBP9txbREWI&start_radio=1

Lepší
Reagovat
pantera1
20.02.2026 20:07
ovšem tahle verze taky nemá chybu .

https://youtu.be/EjdVJT98egk?si=vUFZH6RdWATvKDsI
Reagovat
Monisek
20.02.2026 19:25
Máte někdo stream, prosím?
Reagovat
Krisboy
20.02.2026 19:27
https://freestreams-live1b.pk/tennis-channel-7/
Reagovat
com
20.02.2026 19:06
Včera to nedopadlo Jestli se nebude blejt i dnes, tak Vámosák to ve finále jistí smile
Reagovat
JLi
20.02.2026 19:35
Reagovat
com
20.02.2026 19:47
o prstění nebyla řeč.. Blijéééém
Reagovat

