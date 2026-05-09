ŽIVĚ: Menšík hraje bitvu servisů! V Římě rychle prohrává o brejk a musí dotahovat
Popyrin – Menšík 2:1 / hraje se
Úvodní dva gamy proběhly podle papírových předpokladů. Menšík i Popyrin, kteří nastoupili až krátce před 11. hodinou večerní, se opírali o servis a snadno si první hru na vlastním podání pohlídali. Už ve třetím gamu však český tenista vyrobil několik chyb v mezihře včetně té na brejkbol soupeře a rychle se dostal do manka brejku.
Menšík kvůli zdravotnímu problému naplno zahájil antukové jaro až před dvěma týdny v Madridu, kde nebyl daleko od vítězství nad pozdějším finalistou Alexanderem Zverevem v osmifinále. Pokud bude pokračovat v solidní formě i v Římě, měl by vyhrát úvodní zápas s Popyrinem. Australan si letos prochází velkou krizí a má mizernou bilanci 5:12. Do Říma přijel se sérií tří porážek, kterou přerušil drtivým vítězstvím nad trápícím se Matteem Berrettinim.
Český zástupce moc dobře ví, co ho v tomto duelu dělových servisů čeká. S Popyrinem se totiž utkal už třikrát a pokaždé zvítězil bez ztráty setu, přičemž pouze v jedné sadě potřeboval tie-break. Naposledy se střetli letos v Dubaji a český tenista dominoval poměrem 6:3, 6:2.
Snad se Kuba včas probere, ale Popík je nejak naspídovanej. Asi měl jiný špagety, než ti odpadlíci.