ŽIVĚ: Menšík hraje bitvu servisů! V Římě rychle prohrává o brejk a musí dotahovat

DNES, 22:15
ATP MASTERS ŘÍM - Jakub Menšík v sobotu večer vstoupí do prestižního turnaje Masters v Římě. V úvodním zápase v italské metropoli bude plnit roli favorita v souboji dělových servisů, nicméně má proti sobě nevyzpytatelného protivníka Alexeie Popyrina z Austrálie.
Jakub Menšík vstoupí do Masters v Římě (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Popyrin – Menšík 2:1 / hraje se

Úvodní dva gamy proběhly podle papírových předpokladů. MenšíkPopyrin, kteří nastoupili až krátce před 11. hodinou večerní, se opírali o servis a snadno si první hru na vlastním podání pohlídali. Už ve třetím gamu však český tenista vyrobil několik chyb v mezihře včetně té na brejkbol soupeře a rychle se dostal do manka brejku.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Menšík kvůli zdravotnímu problému naplno zahájil antukové jaro až před dvěma týdny v Madridu, kde nebyl daleko od vítězství nad pozdějším finalistou Alexanderem Zverevem v osmifinále. Pokud bude pokračovat v solidní formě i v Římě, měl by vyhrát úvodní zápas s Popyrinem. Australan si letos prochází velkou krizí a má mizernou bilanci 5:12. Do Říma přijel se sérií tří porážek, kterou přerušil drtivým vítězstvím nad trápícím se Matteem Berrettinim.

Český zástupce moc dobře ví, co ho v tomto duelu dělových servisů čeká. S Popyrinem se totiž utkal už třikrát a pokaždé zvítězil bez ztráty setu, přičemž pouze v jedné sadě potřeboval tie-break. Naposledy se střetli letos v Dubaji a český tenista dominoval poměrem 6:3, 6:2.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Tomas_Smid_fan
09.05.2026 23:06
serve v háji hned na úvod
Snad se Kuba včas probere, ale Popík je nejak naspídovanej. Asi měl jiný špagety, než ti odpadlíci.
hanka.ulrychova@seznam.cz
09.05.2026 22:54
Začínat hrát v jedenáct v noci je pěkná prasárna.
Tomas_Smid_fan
09.05.2026 23:02
Italové jsou noční ptáčata a max. do půl druhé by to odehrát mohli, což není až tak hrozné...
baba
09.05.2026 22:45
Neříkalo se, že poslední zápasy mají být zahájeny kolem deváté hodiny?Tohle je už hodně přes čáru....
