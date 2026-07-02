ŽIVĚ: Menšík platí za nevyužité šance, první set bere po dramatu Dimitrov

DNES, 18:00
Aktuality 37
WIMBLEDON - Jakub Menšík se na postup do druhého kola Wimbledonu pořádně nadřel. Domácího Tobyho Samuela zdolal až po pětisetové bitvě a moc jednodušší to pravděpodobně nebude mít ani tentokrát. V cestě české hvězdě stojí zkušený Grigor Dimitrov. Jak si prostějovský rodák poradí, sledujte v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Dimitrov Grigor
Menšík Jakub
Jakub Menšík v boji o postup do dalšího kola (@ Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Menšík - Dimitrov 6:7, hraje se 2. set

Menšík i Dimitrov vstoupili do třetího vzájemného střetnutí s velkým sebevědomím a bez problémů si vyhráli úvodní podání. Do problémů se jako první dostal bulharský tenista, který ve čtvrté hře čelil prvnímu brejkbolu utkání. Díky výbornému servisu si ale dokázal poradit. I v dalším průběhu dominovali servírující tenisté. Následující dvě hry skončily čistou hrou a po 16 minutách hry byl stav utkání nerozhodný 3:3.

Obrovskou šanci na prolomení soupeřova podání měl prostějovský rodák v osmé hře, kdy se dostal do vedení 40:0. Ani jeden z brejkbolů ale proměnit nedokázal. Dimitrov si v kritických chvílích pomáhal servisem na tělo a srovnal na 4:4. Menšík byl v prvním setu jistějším tenistou. Svému soupeři nedával na svém podání žádnou šanci, sám si naopak za stavu 5:4 vypracoval další tři brejkboly a zároveň setboly. Ani tentokrát však nebyl úspěšný a opět bylo vyrovnáno.

Svěřenec Tomáše Josefuse nakonec za nevyužité možnosti zaplatil. V tie-breaku první sady byl šťastnější Bulhar, který ji získal poměrem 7:5 a za hodinu hry šel do vedení 1:0 na sety.

Menšík musel první hrozbu ztráty podání odvracet v druhé hře druhé sady, situaci ale dokázal vyřešit. Nadále se ale trápil ve využívání brejkbolových možností. Další dvě neproměnil ve třetím gamu a stav byl vyrovnaný – 2:2. Semifinalista letošního French Open čelil dalším dvěma brejkbolům i šesté hře, sám si jednu vypracoval o game později, všechny ale zůstaly nevyužity.

Další informace průběžně doplňujeme.

Výsledky mužské dvouhry ve Wimbledonu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

37
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easymoneysniper
02.07.2026 20:17
Využívat bb nepotřebujem
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aape
02.07.2026 20:07
Kuba by měl zkusit příště nějaký workshop na trávě, třeba u Dustina dredyho, třeba by to pomohlo...
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chlebavevaju
02.07.2026 20:10
Jeden z mála mladých, kterýmu tráva nevoní.
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tenisman1233
02.07.2026 20:15
Fonsecovi taky nevoní,Jodarovi taky ne
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Liverpool22
02.07.2026 20:06
smile Rybka smile zatím dominuje a 1. set je doma 6:1 smile A Linda smile taky jede 4:1 smile
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bardunek666
02.07.2026 20:03
Proč Wimbledon povolil barevné šortky pod sukýnkou žen? Ta černá je fakt odporná.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
02.07.2026 20:07
Zavedli to asi tak 2022. Důvodem byla wokistická představa, že ženy s bílými kalhotkami trpí fóbiemi, když mají krámy, že to bude poznat. Teď ale zase bude možné poznat s určitou vysokou pravděpodobností, že mají krámy! Podle toho, že nemají bílé kalhotky! Holt wokismus = smrt civilizace.
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PTP
02.07.2026 20:14
Wokistům to vadí a prasáky to vzrušuje, viď, neočkovanej kozle.
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aape
02.07.2026 20:21
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aape
02.07.2026 20:08
Kvůli menstruaci, aby nebyly ženy v stresu
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chlebavevaju
02.07.2026 19:47
Ta reklama Rolexu na Eurosportu je dobře nechutná. Ta urputná snaha udělat ze Sinnera chudáka a sympaťáka. Rolex už ode mě neuvidí ani korunu.
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PTP
02.07.2026 19:49
Kolik už jsi jim nacpal do chřtánu, ty marnotratníku?
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RFanousek
02.07.2026 19:50
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NOLE_unvaccinated_GOAT
02.07.2026 19:51
Doteď si kupoval falešné Rolexky z tržnice Sapa za cenu 300 Kč. Ale teď se naštval, tak si nebude kupovat ani ty falešné!
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chlebavevaju
02.07.2026 19:51
Žádné zbytečné vyhazování peněz do kanálu, je to investice. Ale po této reklamě už nic.
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pantera1
02.07.2026 19:51
Protězuje hříšníky a anglosaské celebritky.
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chlebavevaju
02.07.2026 19:52
A když tam nedají tuto odpornost, tak X let staré finále AO Williamsky. Protože je to MATKA?!
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pantera1
02.07.2026 19:55
A Kapybaru s řídkou kštici, buď jak sejme loptičkou Kiki, anebo jak porazil Noleho . A uřvaný cyklistický hrůzy .
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chlebavevaju
02.07.2026 19:59
O tom uchoštourovi a kuloprohráblovi raději ani nemluvím. To je kultura.
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PTP
02.07.2026 19:42
S Grigorem do TB - to není dobrej nápad, Kubo.
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pantera1
02.07.2026 19:48
Už ho projel a může si zapět .

A doufaj že dílko se podaří, a když ne
No tak zas budou
A doufaj že dílko se podaří, a když ne
No tak zas budou bulhaři.
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Diabolique
02.07.2026 19:42
Rikal jsem ze mate udelat radsi thread Slehackovi.
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PTP
02.07.2026 19:45
Jirka si jede to svoje v klídku na osmnáctce, prosím nerušit.
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easymoneysniper
02.07.2026 19:41
Dobrá odevzdávka
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paprikovygulas
02.07.2026 19:05
Ak vyhrá Duckworth Wimbledon, pozývam všetkých na gulášovú party + tenisovy kurt zadarmo po celý deň
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gugu
02.07.2026 19:26
a bude se podavat jen paprikas nebo i segedin?
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paprikovygulas
02.07.2026 19:28
Každý druh gulášu je pokrytý, paprikáš je len osobná preferencia
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paprikovygulas
02.07.2026 19:27
Ok tak rip ponuka platí aj na US Open
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PTP
02.07.2026 19:33
To nenastane nikdy, takže můžeš k tenisu nabízet klidně i chlazené nápoje
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chlebavevaju
02.07.2026 19:40
Udělej chleba ve váju, budeš to mít levnější.
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aligo
02.07.2026 18:30
Nic proti Dimitrovovi, je to frajer a mám ho rad, ale legenda? Nevím no...
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tenisman1233
02.07.2026 18:32
Znáš snad lepšího bulharského tenistu?
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aligo
02.07.2026 18:32
Na druhou stranu, když je i taková Alize Cornet údajně legenda, tak to je Dimit větší legenda
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Beppo
02.07.2026 19:49
Tady na tensiportále jsou všichni "legendy" . Je to laciné lákání čtenáře na headliny. Podobně tady používají slovíčko "dominovat", i když třeba hráč vyhraje o v TB. Dominance je totální převaha, ne těsný výsledek. Ta parta v redakci by měla jít na doučování..
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PTP
02.07.2026 19:57
Dominance je kříž a bič a udusaná hlína...
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NOLE_unvaccinated_GOAT
02.07.2026 19:58
A kometa. Každá druhá mladá hráčka je tu kometa.
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Diabolique
02.07.2026 18:20
To je nefer vuci Slehackovi, ze tu nema taky svuj thread.
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