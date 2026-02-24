ŽIVĚ: Menšík začal souboj dělových servisů výborně. Ve druhém setu ale nevyužil mečboly

DNES, 17:40
ATP DUBAJ - Jakub Menšík (20) coby nasazená šestka rozhodně mohl mít snadnějšího soupeře pro první kolo na pětistovce v Dubaji. Aktuálně nejlepší Čech v žebříčku a 13. muž pořadí se ale musí vypořádat s nevyzpytatelným Hubertem Hurkaczem (29), který rovněž disponuje dělovým servisem. S Polákem prohrál oba předchozí souboje.
Jakub Menšík čelí těžké výzvě v Dubaji (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Menšík – Hurkacz 6:4, 5:5 / hraje se

Úvod zápasu se nesl v očekávaném duchu. Oba aktéři si bez větších problémů hlídali servis a soupeře k žádné výraznější šanci nepustili. Hurkacz musel absolvovat první kritický game za stavu 4:5 a vůbec ho na rozdíl od Menšíka nezvládl.

Polský tenista pomohl dvěma chybami a ocitl se v manku 0:30. Pak zaúřadoval Menšík v delší výměně a svůj první brejkbol a zároveň setbol český tenista proměnil vynikajícím prohozem, na který Hurkacz nedokázal najít odpověď.

Menšík pokračoval v krasojízdě na vlastním podání i ve druhém setu. Hurkacz však držel krok i tentokrát a také v tomto setu se dostal do prvních vážnějších problémů na servisu za stavu 4:5.

Dvě chyby znamenaly manko 0:30 a aktivní hra Menšíka o pár vteřin později zajistila českému tenistovi dva mečboly v řadě. Na ten první si ale Hurkacz vynutil chybu a český hráč poté nezreturnoval druhé podání. Polák nakonec servis uhájil a srovnal na 5:5.

 

Do Dubaje dorazil Menšík po skvělém tažení do semifinále a hlavně senzačním skalpu světové dvojky Jannika Sinnera. Los k němu nebyl příliš milosrdný a coby jeden z osmičky nasazených vyfasoval do prvního kola nevyzpytatelného Hurkacze.

Bude se tak jednat o souboj dělových servisů. Aktuálně nejlepší český tenista v žebříčku ATP prohrál s Polákem oba předchozí duely. Po těsném průběhu s ním padl na Australian Open 2024 i loni na Masters v Římě. Pokud tentokrát uspěje, doplní ve druhém kole krajana Jiřího Lehečku.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Lehečka vydřel výhru nad outsiderem

Výsledky turnaje ATP 500 v Dubaji

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

11
Mac
24.02.2026 19:05
jak dat zpatky do sedla porazeneho soupere...
fialka
24.02.2026 19:00
Zo všetkých cz tenistov je mi najsympatickejší. Vždy mu držím palce. Dúfam, že sa nestretne s Carlitom, lebo potom...
PTP
24.02.2026 18:57
Hele, buď tommrujte pořádně nebo se na to vyserte!
Mantra
24.02.2026 18:55
HUHU už se zlepšil, tb volá, jsem zvědav. Čuju 3.set
Kapitan_Teplak
24.02.2026 18:37
Zajímavé jak se oba trápí na servisu.
sojka1
24.02.2026 18:44
vzdyt Hurky na udrzeni v setu nedopodaval s nulou.....
Mantra
24.02.2026 18:29
hm čistou hrou brejk do setu, prima
Mantra
24.02.2026 18:23
on ten Menšík moc fyzičku nemá co? Po každé rally 3+ funí jak vlak.
pantera1
24.02.2026 17:50
Kubíků, věřím že Hubiho Pajdu roztřílíš a jeho dělový servis mu v postupu nepomůže .

Jedem .

https://youtu.be/tP2GXM04BEU?si=hxYJoLMdwtidVV2m
com
24.02.2026 17:50
myslim, ze tu bude nablito
Sincaraz
24.02.2026 17:48
3 tie breky s vopred neistým víťazom na ich konci
