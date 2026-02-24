ŽIVĚ: Menšík začal souboj dělových servisů výborně. Ve druhém setu ale nevyužil mečboly
Menšík – Hurkacz 6:4, 5:5 / hraje se
Úvod zápasu se nesl v očekávaném duchu. Oba aktéři si bez větších problémů hlídali servis a soupeře k žádné výraznější šanci nepustili. Hurkacz musel absolvovat první kritický game za stavu 4:5 a vůbec ho na rozdíl od Menšíka nezvládl.
Polský tenista pomohl dvěma chybami a ocitl se v manku 0:30. Pak zaúřadoval Menšík v delší výměně a svůj první brejkbol a zároveň setbol český tenista proměnil vynikajícím prohozem, na který Hurkacz nedokázal najít odpověď.
Menšík pokračoval v krasojízdě na vlastním podání i ve druhém setu. Hurkacz však držel krok i tentokrát a také v tomto setu se dostal do prvních vážnějších problémů na servisu za stavu 4:5.
Dvě chyby znamenaly manko 0:30 a aktivní hra Menšíka o pár vteřin později zajistila českému tenistovi dva mečboly v řadě. Na ten první si ale Hurkacz vynutil chybu a český hráč poté nezreturnoval druhé podání. Polák nakonec servis uhájil a srovnal na 5:5.
Do Dubaje dorazil Menšík po skvělém tažení do semifinále a hlavně senzačním skalpu světové dvojky Jannika Sinnera. Los k němu nebyl příliš milosrdný a coby jeden z osmičky nasazených vyfasoval do prvního kola nevyzpytatelného Hurkacze.
Bude se tak jednat o souboj dělových servisů. Aktuálně nejlepší český tenista v žebříčku ATP prohrál s Polákem oba předchozí duely. Po těsném průběhu s ním padl na Australian Open 2024 i loni na Masters v Římě. Pokud tentokrát uspěje, doplní ve druhém kole krajana Jiřího Lehečku.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Lehečka vydřel výhru nad outsiderem
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Jedem .
https://youtu.be/tP2GXM04BEU?si=hxYJoLMdwtidVV2m