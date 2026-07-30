ŽIVĚ: Menšíka nevydařený tie-break nezlomil. Bitva s Nakashimou jde do třetího setu
Nakashima – Menšík 7:6, 3:6, hraje se 3. set
Nakashima i Menšík vstoupili do třetího vzájemného duelu sebejistě a bez větších problémů získali svá úvodní podání. Do náznaků starostí se dostal ve třetím gamu americký tenista, když musel řešit stav 15:30, i díky kvalitnímu podání si ale dokázal poradit a šel do vedení 2:1. Do stejné situace se o chvíli později dostal i český reprezentant, také on ale svého rivala k brejkbolové možnosti nepustil.
Menšík se hned od úvodních minut snažil praktikovat svůj typický agresivní tenis, Nakashimu ale dokázal zaskočit i povedenými stopbaly. To názorně předvedl v pátém gamu, kdy tímto stylem získal dva body a na returnu si vypracoval vedení 40:15. Domácí tenista ale oba premiérové brejkboly odvrátil, stejně jako o chvíli později i třetí, a šel do vedení 3:2.
Prostějovský rodák byl ale v průběhu prvního setu lepším a aktivnějším hráčem. Američana dostával pod tlak, pomáhal si i výbornými returny a za stavu 3:3 poprvé v zápase prolomil soupeřův servis, proměnil pátý brejkbol a šel do trháku. Poté to ale byl svěřenec Tomáše Josefuse, kdo si vybral do té doby nejslabší chvilku utkání. Několika chybami vrátil soupeře do hry, i on si poprvé prohrál podání a znovu bylo vyrovnáno.
V následujících čtyřech gamech už ani jeden z hráčů žádné problémy na svém podání nepřipustil a o osudu první sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl od počátku navrch Nakashima, když se dostal do vedení 4:1 a 6:3. Menšík snížil na rozdíl jediného bodu, dotáhnout se ale nedokázal. Domácí tenista získal tie-break 7:5 a po hodině hry šel do vedení.
Česká dvojka měla starosti hned v úvodním gamu druhého setu. S hrozbou ztráty servisu si ale poradila a získala první hru. V dalším průběhu neměl ani jeden z tenistů žádné problémy s udržením podání. Menšík i Nakashima výborně servírovali, výměny s přehledem zakončovali a po pěti hrách tak byl stav 3:2 pro Čecha.
Hned v následujícím gamu se ale do prvního podání nemohl trefit domácí zástupce a Menšík toho okamžitě využil. Dlouhými returny dostal soupeře pod tlak, využil první brejkbolovou možnost ve druhém setu a získal náskok 4:2. Brejk tentokrát s přehledem potvrdil a vedl už 5:2. Menšík už výborně rozehranou sadu nepustil, za 36 minut ji získal 6:3 a poslal utkání do třetího setu.
Důležitost vstupu do závěrečného setu se na hře obou hráčů podepsala. Nakashima i Menšík byli na svém servisu maximálně koncentrovaní, mohli se opřít o první podání a v úvodních šesti hrách nedávali returnujícímu soupeři žádnou šanci pomýšlet na úspěch. Drobné problémy měl za stavu 3:4 až český tenista, kdy si musel poradit se stavem 40:40, k brejkbolové šanci ale rivala nepustil.
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Trest za 2x2 nevyužité breakbally. Pak sice i trocha smůly, ale prostě ne zcela přesvědčivý výkon.