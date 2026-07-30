ŽIVĚ: Menšíka nevydařený tie-break nezlomil. Bitva s Nakashimou jde do třetího setu

DNES, 17:00
Aktuality 37
ATP WASHINGTON - Jakub Menšík se na postup do druhého kola turnaje ve Washingtonu dost nadřel, když domácího, až 436. hráče světa, Trevora Svajdu zdolal po třísetové bitvě. Jeho dalším soupeřem bude další americký tenista Brandon Nakashima, 33. tenista žebříčku. Utkání vám nabídneme na TenisPortálu v podrobné reportáži.
Profily hráčů
Nakashima Brandon
Menšík Jakub
Jakub Menšík má před sebou další velkou výzvu (@ Debby Wong / Alamy / Profimedia)

Nakashima – Menšík 7:6, 3:6, hraje se 3. set

Nakashima i Menšík vstoupili do třetího vzájemného duelu sebejistě a bez větších problémů získali svá úvodní podání. Do náznaků starostí se dostal ve třetím gamu americký tenista, když musel řešit stav 15:30, i díky kvalitnímu podání si ale dokázal poradit a šel do vedení 2:1. Do stejné situace se o chvíli později dostal i český reprezentant, také on ale svého rivala k brejkbolové možnosti nepustil.

Menšík se hned od úvodních minut snažil praktikovat svůj typický agresivní tenis, Nakashimu ale dokázal zaskočit i povedenými stopbaly. To názorně předvedl v pátém gamu, kdy tímto stylem získal dva body a na returnu si vypracoval vedení 40:15. Domácí tenista ale oba premiérové brejkboly odvrátil, stejně jako o chvíli později i třetí, a šel do vedení 3:2.

Prostějovský rodák byl ale v průběhu prvního setu lepším a aktivnějším hráčem. Američana dostával pod tlak, pomáhal si i výbornými returny a za stavu 3:3 poprvé v zápase prolomil soupeřův servis, proměnil pátý brejkbol a šel do trháku. Poté to ale byl svěřenec Tomáše Josefuse, kdo si vybral do té doby nejslabší chvilku utkání. Několika chybami vrátil soupeře do hry, i on si poprvé prohrál podání a znovu bylo vyrovnáno.

V následujících čtyřech gamech už ani jeden z hráčů žádné problémy na svém podání nepřipustil a o osudu první sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl od počátku navrch Nakashima, když se dostal do vedení 4:1 a 6:3. Menšík snížil na rozdíl jediného bodu, dotáhnout se ale nedokázal. Domácí tenista získal tie-break 7:5 a po hodině hry šel do vedení.

Česká dvojka měla starosti hned v úvodním gamu druhého setu. S hrozbou ztráty servisu si ale poradila a získala první hru. V dalším průběhu neměl ani jeden z tenistů žádné problémy s udržením podání. Menšík i Nakashima výborně servírovali, výměny s přehledem zakončovali a po pěti hrách tak byl stav 3:2 pro Čecha.

Hned v následujícím gamu se ale do prvního podání nemohl trefit domácí zástupce a Menšík toho okamžitě využil. Dlouhými returny dostal soupeře pod tlak, využil první brejkbolovou možnost ve druhém setu a získal náskok 4:2. Brejk tentokrát s přehledem potvrdil a vedl už 5:2. Menšík už výborně rozehranou sadu nepustil, za 36 minut ji získal 6:3 a poslal utkání do třetího setu.

Důležitost vstupu do závěrečného setu se na hře obou hráčů podepsala. Nakashima i Menšík byli na svém servisu maximálně koncentrovaní, mohli se opřít o první podání a v úvodních šesti hrách nedávali returnujícímu soupeři žádnou šanci pomýšlet na úspěch. Drobné problémy měl za stavu 3:4 až český tenista, kdy si musel poradit se stavem 40:40, k brejkbolové šanci ale rivala nepustil.

Další informace průběžně doplňujeme.

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Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

37
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aape
30.07.2026 19:04
Kuba vykazuje známky nesoustředění, na returnu je to jeden dárek za druhým to mu pak prohrává zápasy, škoda
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Ondra979
30.07.2026 19:00
tak Mensa zabral, ale jen aby zase nepolevil..sakr
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Nola
30.07.2026 18:46
Jakub mi zacina pripominat isteho hraca, vezme servis superovi a hned ho daruje spat, uz mohlo byt hotovo, to je snad nejaky zlozvyk nesustredit sa.....
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Mantra
30.07.2026 18:33
jupí, 3.sada je na spadnutí
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Mantra
30.07.2026 18:17
velký blbý
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Tomas_Smid_fan
30.07.2026 18:14
Kuba teda první set slušně zmatlal.
Trest za 2x2 nevyužité breakbally. Pak sice i trocha smůly, ale prostě ne zcela přesvědčivý výkon.
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Mantra
30.07.2026 18:05
v druhé půlce sady se to přelilo k Nakašímovi, na knap, ale přec - 51%-49%
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pantera1
30.07.2026 18:10
A je to tady, Šikmoočák má první set .
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Mantra
30.07.2026 18:10
to potvrzení breaku mi přislo dost lajdacké a bez soustředění...
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pantera1
30.07.2026 18:14
No nechci sýčkovat, ale nedivila bych se, kdyby to projel, jak na to koukám.
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P.T.P.
30.07.2026 18:16
Jebat Washington.
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pantera1
30.07.2026 18:18
Buď hodnej, musíš sekat latinu. ať nejsi jak Octopussss, sama tečka.
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pantera1
30.07.2026 17:53
Myslím , že Brandon na Kubíka zatím stačí
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frenkie57
30.07.2026 18:12
Kubík bude muset otáčet, první set je v prachu, slušně řečeno. Ten japonskej bejcek je docela tuhej. Myslel jsem, že bude už Nakashi.
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pantera1
30.07.2026 18:15
Nakaši bude zřejmě Kuba, jestli se neprobere .
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frenkie57
30.07.2026 18:30
Pořádně mu funguje jenom servis, ostatní údery jsou dost jalový.
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pantera1
30.07.2026 17:43
Kubík dnes musí na šikmookýho Amerikána hrát svůj nejlepší tenis a ano brejk je tady .
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Mantra
30.07.2026 17:50
a tam
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pantera1
30.07.2026 17:52
Nazdar Mantřičko, si tu dlouho nebyl .
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Mantra
30.07.2026 17:53
pár týdnů no - zdraví...
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pantera1
30.07.2026 17:54
Copak? A už jsi ok?
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Mantra
30.07.2026 17:55
je to v procesu, na dlouhé lokte, ale dejchám
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pantera1
30.07.2026 17:58
tak ať jsi brzo zdravej, to je nejdůležitější. Hlavně moc nepij .
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Mantra
30.07.2026 17:59
v tom vedru musíš
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pantera1
30.07.2026 18:02
Ale nealko, žádný škopky . Pěknej hic zas nás to bude nějakou dobu sužovat .
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Ondřej.Jirásek
30.07.2026 17:59
Přidávám se s přáním zdraví
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Mantra
30.07.2026 17:59
dankešén
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P.T.P.
30.07.2026 18:10
Nech ten Bráník na pokoji!
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Mantra
30.07.2026 18:11
koukám, že jsi zlobil
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P.T.P.
30.07.2026 18:13
Teď už jsem jenom replikant
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Mantra
30.07.2026 18:14
cítím s tebou
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pantera1
30.07.2026 18:18
Pan profesor byl lepší.
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P.T.P.
30.07.2026 18:32
Já tě do toho kabinetu stejně dostanu!
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pantera1
30.07.2026 18:35
Obleček zlobivé katolické školačky čeká na ramínku .
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P.T.P.
30.07.2026 18:38
Krátkou sukni, dlouhý punčochy a vlasy do ohonu!
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pantera1
30.07.2026 18:44
Bohužel vlasy do ohonu nedám mám je moc krátký . Ale vše ostatní je nachystaný, včetně bílé košile, sáčka a aktovečky a šály!!
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paprikovygulas_
30.07.2026 17:35
Serus, dnes aj sleduješ live ci cez livescore bude report?
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