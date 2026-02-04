ŽIVĚ: Mohutný závěr Fruhvirtové! V Ostravě vede nad Šramkovou a je blízko čtvrtfinále
Šramková – Fruhvirtová 3:6 / hraje se
Fruhvirtová si proti aktivně hrající Šramkové hned v úvodním gamu prohrála servis, ačkoli vedla 30:0. Hlavně díky chybám Slovenky však dokázala okamžitě zareagovat a bylo srovnáno. Také v dalším gamu na podání čelila brejkbolu, ale tentokrát zvládla hrozbu odvrátit a poprvé šla do vedení.
Slovenské jedničce mohla utéct o brejk už za stavu 3:2. Jenže Šramková všechny tři šance české hráčky aktivní hrou zlikvidovala. Další tři příležitosti přišly v osmé hře, tentokrát v řadě a hlavně zásluhou výborně hrající Fruhvirtové. Luxusní náskok dotáhla hned při první možnosti a úvodní set vzápětí suverénně doservírovala.
Fruhvirtová a Šramková se v minulosti potkaly jen jednou. Předloni v kvalifikaci antukového French Open zvítězila po třísetové bitvě slovenská hráčka. Fruhvirtová je jednou z posledních domácích nadějí v singlové soutěži na halovém turnaji v Ostravě. Večer nastoupí Nikola Bartůňková.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
