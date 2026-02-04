ŽIVĚ: Mohutný závěr Fruhvirtové! V Ostravě vede nad Šramkovou a je blízko čtvrtfinále

DNES, 14:15
WTA OSTRAVA - Linda Fruhvirtová (20) nastoupila ve středu odpoledne k dalšímu utkání na domácím halovém podniku v Ostravě a bojuje o své první čtvrtfinále na nejvyšším okruhu od října 2023. Starší z talentovaných sester čelí ve druhém kole slovenské jedničce Rebecce Šramkové (29).
Linda Fruhvirtová zabojuje o čtvrtfinále v Ostravě (© Rob Prange / Zuma Press / Profimedia)

Šramková – Fruhvirtová 3:6 / hraje se

Fruhvirtová si proti aktivně hrající Šramkové hned v úvodním gamu prohrála servis, ačkoli vedla 30:0. Hlavně díky chybám Slovenky však dokázala okamžitě zareagovat a bylo srovnáno. Také v dalším gamu na podání čelila brejkbolu, ale tentokrát zvládla hrozbu odvrátit a poprvé šla do vedení.

Slovenské jedničce mohla utéct o brejk už za stavu 3:2. Jenže Šramková všechny tři šance české hráčky aktivní hrou zlikvidovala. Další tři příležitosti přišly v osmé hře, tentokrát v řadě a hlavně zásluhou výborně hrající Fruhvirtové. Luxusní náskok dotáhla hned při první možnosti a úvodní set vzápětí suverénně doservírovala.

Fruhvirtová a Šramková se v minulosti potkaly jen jednou. Předloni v kvalifikaci antukového French Open zvítězila po třísetové bitvě slovenská hráčka. Fruhvirtová je jednou z posledních domácích nadějí v singlové soutěži na halovém turnaji v Ostravě. Večer nastoupí Nikola Bartůňková.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 250 v Ostravě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

15
JLi
04.02.2026 15:39
Wta ušetří na překladatelech majlant.
honza.khp
04.02.2026 15:37
Linda až překvapivě dobrá snad se blýská na lepší časy ... snad se přidá i Nikola a třeba přijdou i kouzelníci (lidi)
zfloyd
04.02.2026 15:37
Lindě pěkně pasují tenisky k šatům
Serpens
04.02.2026 15:37
No, trochu trapné představení Šrámkové ve druhém, ale je dobře, že Linda dál získává sebevědomí, super boj v prvním
jeronym
04.02.2026 15:33
Sramkova se nejak rozlozila,
Linde tim sanci umoznila
tommr
04.02.2026 15:32
Linda už vede o set a dva brejky Ted už je to čtvrtfinále opravdu blízko a Linda si to může pokazit jen sama ...
Ondřej.Jirásek
04.02.2026 15:32
Takhle dobře a agresivně jsem Lindu hodně dlouho neviděl hrát.
Tomas_Smid_fan
04.02.2026 15:37
paráda
Serpens
04.02.2026 15:31
Lidiček trochu přibylo, otázka, jestli to nejsou všechno školní exkurze.
misa
04.02.2026 15:18
Arango v top 50 je slušný úlet. Je tam jen díky třem turnajům v Mexiku, z toho dvakrát hrála finále pětistovky Jinak je to hráčka na úrovni ITF okruhu.
tommr
04.02.2026 15:34
škoda že si Anna Sisková nemohla místo s Korpatsch zahrát s Arango. To by měla velkou šanci na postup ...
tommr
04.02.2026 15:15
Linda si zatím vede nečekaně dobře čtvrtfinále je ale pořád hodně daleko. Šramková se ještě určitě pokusí o zvrat ...
Mantra
04.02.2026 14:27
Chudák holka. Živit celou rodinu...
misa
04.02.2026 15:16
U Fruhvirtových teď můžou být spokojení. Starší dcera zase začala vydělávat a obě navíc pořád sponzoruje Nike.
JLi
04.02.2026 15:25
Rodiče má na pracáku?
