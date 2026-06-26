ŽIVĚ: Muchová bojuje o finále! Česká favoritka zatím hledá recept, nebezpečná soupeřka drží krok

DNES, 14:30
Aktuality 9
WTA BAD HOMBURG - Karolína Muchová rozehrála své první kariérní semifinále na travnatých kurtech. Světová jedenáctka v Bad Homburgu čelí v souboji o postup do sobotního finále nebezpečně rozjeté přemožitelce krajanky Lindy Noskové a rumunské kvalifikantce Eleně-Gabriele Ruseové. Živou reportáž ze zápasu vám nabídneme na TenisPortalu.
Profily hráčů
Ruse Elena Gabriela
Muchová Karolina
Karolína Muchová bojuje o sobotní finále (© FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Ruseová – Muchová 3:3 / hraje se

Muchová začala snadno uhájeným servisem a vypadalo to, že suverénně na podání odstartuje i Ruseová. Rumunka však od stavu 30:0 vyrobila tři dvojchyby po sobě a nabídla české favoritce brejkbol. Nepříznivý vývoj ovšem snadno otočila, srovnala na 1:1 a v dalším gamu na servisu se jí povedl obrat z 0:30.

Při skóre 2:2 musela poprvé na podání zabojovat Muchová. K brejkbolu ale Ruseovou nepustila a zase odskočila do vedení o game.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Muchová zatím odehrála v Bad Homburgu dva zápasy a každý z nich měl úplně rozdílný průběh. Zatímco v tom úvodním deklasovala v osmifinále Irinu Beguovou, ve čtvrtfinále měla velké potíže s Clarou Tausonovou a musela utkání po velmi nepovedeném prvním setu otáčet.

Češka, která je nyní největší adeptkou na zisk titulu, si tak zajistila své první kariérní semifinále na travnatých kurtech. A osobní maximum na nejrychlejším povrchu by měla znovu vylepšit v pátek, jelikož bude plnit roli favoritky proti Ruseové.

Rumunka, kterou Muchová v jediném předchozím souboji na tvrdém povrchu v Aucklandu na začátku sezony 2023 jasně porazila, ale budí respekt. Ruseová má v tomto týdnu výbornou formu a po zvládnuté kvalifikaci nepovolila set Lindě Noskové, Anně Kalinské ani Emmě Navarrové. Pokud Muchová uspěje, zapíše třetí letošní a celkově deváté finále.

Výsledky turnaje WTA 500 v Bad Homburgu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

9
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chlebavevaju
26.06.2026 15:32
Muchová si s touto ne/formou půjde pro nový anti-rekord, další výpadek v 1. kole Wimbledonu.
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tenisman1233
26.06.2026 15:35
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Vlk-v-trave
26.06.2026 15:25
Hlasim velmi zlepseny servis u Musky! :-)) Je tu nadeje!!!
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Vlk-v-trave
26.06.2026 15:31
ach jo... nadeje se vytraci... a jsem pomalu tam kde jsme byli... :-D
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pantera1
26.06.2026 15:13
Karoli vydrž v tom vedru, posílám ledový vanilkový frapé se šlehačkou a ochlazení z Norska

https://youtu.be/DCkbfyk6XGc?is=TygTpo1ZO4pIX0WB
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frenkie57
26.06.2026 15:22
Děláš Mušce a mně chutě.
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PTP
26.06.2026 15:25
Vono tomu Mortenovi už je 66 let, to je něco, teda.
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pantera1
26.06.2026 15:37
Morten krásně zpívá, ale můj koník je Magne, já jdu vždycky proti proudu .

https://youtube.com/shorts/1V-6QP-prqU?is=XaE5nPLuKSiO1-T3
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honza.khp
26.06.2026 15:04
a skrečuje to která?
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