ŽIVĚ: Muchová bojuje o finále! Česká favoritka zatím hledá recept, nebezpečná soupeřka drží krok
Ruseová – Muchová 3:3 / hraje se
Muchová začala snadno uhájeným servisem a vypadalo to, že suverénně na podání odstartuje i Ruseová. Rumunka však od stavu 30:0 vyrobila tři dvojchyby po sobě a nabídla české favoritce brejkbol. Nepříznivý vývoj ovšem snadno otočila, srovnala na 1:1 a v dalším gamu na servisu se jí povedl obrat z 0:30.
Při skóre 2:2 musela poprvé na podání zabojovat Muchová. K brejkbolu ale Ruseovou nepustila a zase odskočila do vedení o game.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Muchová zatím odehrála v Bad Homburgu dva zápasy a každý z nich měl úplně rozdílný průběh. Zatímco v tom úvodním deklasovala v osmifinále Irinu Beguovou, ve čtvrtfinále měla velké potíže s Clarou Tausonovou a musela utkání po velmi nepovedeném prvním setu otáčet.
Češka, která je nyní největší adeptkou na zisk titulu, si tak zajistila své první kariérní semifinále na travnatých kurtech. A osobní maximum na nejrychlejším povrchu by měla znovu vylepšit v pátek, jelikož bude plnit roli favoritky proti Ruseové.
Rumunka, kterou Muchová v jediném předchozím souboji na tvrdém povrchu v Aucklandu na začátku sezony 2023 jasně porazila, ale budí respekt. Ruseová má v tomto týdnu výbornou formu a po zvládnuté kvalifikaci nepovolila set Lindě Noskové, Anně Kalinské ani Emmě Navarrové. Pokud Muchová uspěje, zapíše třetí letošní a celkově deváté finále.
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https://youtu.be/DCkbfyk6XGc?is=TygTpo1ZO4pIX0WB
https://youtube.com/shorts/1V-6QP-prqU?is=XaE5nPLuKSiO1-T3