ŽIVĚ: Muchová bojuje o setrvání v TOP 20 a pokračování obhajoby. Čelí Anisimovové
Muchová – Anisimovová / hraje se
Muchová měla ve třetím kole práci usnadněnou, když jí po šesti gamech a 30 minutách hry vzdala v souboji hráček TOP 20 Paula Badosaová. Loňská finalistka tak na tisícovce v Pekingu pošetřila síly pro závěrečné boje, jelikož v úvodním kole si poradila 6:2, 6:3 a bez ztráty servisu s rozjetou veteránkou Soranou Cirsteaovou.
Devětadvacetiletá česká tenistka si bohužel ještě nedávno procházela mizerným obdobím. Kvůli problémům s levým zápěstím dva měsíce nehrála, na antuce a trávě odehrála dohromady jen tři turnaje a zapsala jednu výhru a nějakou dobu nemohla praktikovat obouručný bekhend. Po návratu na betony se ovšem zvedla a má letos na tvrdých površích solidní bilanci 21:10.
Před 15 měsíci se vrátila na kurty po dlouhé pauze způsobené operací pravého zápěstí a v tomto období zaregistrovala osm čtvrtfinálových účastí. Mezi nejlepší osmičku se podívala v posledních dvou ročnících US Open a také loni na čínské půdě v Pekingu a Ningbu. Dokázala se tak vrátit do TOP 15 žebříčku, ovšem v případě porážky s Anisimovovou opustí nejlepší dvacítku.
Anisimovová začala v Pekingu snadnou výhrou nad Katie Boulterovou a pak odehrála velmi zvláštní dvousetový zápas ve třetím kole se Shuai Zhang. Zatímco v úvodní sadě musela absolvovat dramatický tie-break a odvracet tři setboly, v té další nadělila Číňance kanára (7:6, 6:0). Do osmifinále tohoto podniku prošla i loni a prohrála v něm s domácí Qinwen Zheng.
Tentokrát ovšem dorazila do čínského hlavního města coby hráčka TOP 4 žebříčku a finalistka posledních dvou grandslamů. Přitom loni v lednu se 24letá Američanka nacházela i kvůli psychickým a zdravotním problémům až na 442. místě pořadí. Kromě zmíněných finále ve Wimbledonu a na US Open zaznamenala v rámci letošní životní sezony triumf na hardové tisícovce v Dauhá.
Vzájemná bilance: Muchová prohrává 0:1, před třemi lety na French Open vzdala Anisimovové v rozhodujícím setu. Američanka slavila v letošní sezoně skoro dvojnásobek výher než Muchová a je zaslouženě mírnou favoritkou. Česká tenistka je ovšem coby loňská finalistka úspěšnější v Pekingu a doufejme, že bude pokračovat v obhajobě loňského výsledku.
