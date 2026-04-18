ŽIVĚ: Muchová bojuje s únavou. Bitvu se Svitolinovou rozhoduje třetí sada
Svitolinová – Muchová 4:6, 6:2, hraje se 3. set
Do čtvrtfinálového duelu s Gauffovou nastoupila Muchová s prudce negativní bilancí 0:6 a ani vzájemné skóre 0:3 proti Svitolinové nestavělo Muchovou do role favoritky. Podobně jako proti Američance se ale ani jeden z dosavadních vzájemných zápasů neodehrál na antuce.
A olomoucká rodačka vlétla do zápasu se Svitolinovou v podobném duchu jako proti světové trojce. Hned úvodní servis ukrajinské hvězdy získala na svou stranu a šla do vedení. Svěřenkyně Svena Groenevelda se prezentovala svou klasickou pestrou celodvorcovou hrou. Soupeřku testovala častými přechody na síť i stopbaly a bez problémů brejk potvrdila.
Svitolinová v úvodu utkání působila zakřiknutým dojmem. Byla to její soupeřka, kdo jasně diktoval tempo hry, což vyústilo v další brejk a vedení Muchové už 3:0. Ve čtvrté hře vedla česká tenistka při svém podání 30:0, Ukrajinka však podstatně zvýšila agresivitu své hry, její údery získaly délku i razanci. Poprvé v zápase uspěla na returnu, vzápětí brejk potvrdila a snížila na rozdíl jediné hry.
Muchová na zvýšenou aktivitu rivalky zareagovala výborně. Přechody na síť i změnou tempa hry získala svůj servis čistou hrou a šla do vedení 4:2. V následující hře se česká jednička blýskla během jedné z výměn fantastickým úderem za zády, což ocenilo nejen publikum, ale i Svitolinová. Ta si i přes tuto parádu Muchové udržela podání a opět snížila na rozdíl jediného gamu.
V příštích dvou hrách si obě tenistky naprosto bez problémů uhlídaly svá podání a za stavu 5:4 šla na zisk prvního setu podávat Muchová. Stejně jako po celý průběh úvodního dějství se mohla spolehnout na vynikající podání, kterým si vytvářela výborné pozice. Set bez problémů dovedla do vítězného konce, získala ho poměrem 6:4 a po 38 minutách šla do vedení 1:0 na sety.
Do velmi složité situace se dostala Muchová hned ve druhé hře druhé sady. Na svém podání odvrátila postupně šest brejkbolů, sedmý už ne a přes deset shod nakonec o servis přišla. Svitolinová následně brejk potvrdila a šla do vedení 3:0. Bývalá světová trojka podstatně zlepšila pohyb po kurtu, minimálně chybovala. Muchové naopak přestal vycházet do té doby excelentní servis, na každý bod se hodně nadřela.
To se potvrdilo i v šesté hře, kdy unaveně působící Češka znovu přišla o podání a na ukazateli skóre svítil jednoznačný stav 5:1 pro její soupeřku. Muchová ještě zabrala, na returnu uspěla čistou hrou a vykřesala naději na případný obrat. Ta však trvala jen krátce. Živěji působící Ukrajinka svou soupeřku dlouhými údery držela pod tlakem a set dovedla k bezproblémové výhře 6:2.
Do rozhodujícího dějství vstoupily obě hráčky naprosto suverénně na svém podání a po čtyřech hrách byl stav utkání nerozhodný 2:2.
