ŽIVĚ: Muchová bojuje s únavou. Bitvu se Svitolinovou rozhoduje třetí sada

DNES, 13:55
Karolína Muchová (29) bude dnes na turnaji ve Stuttgartu bojovat o postup do finále. Den po premiérovém vítězství nad Američankou Coco Gauffovou (22) bude její soupeřkou Ukrajinka Elina Svitolinová (31). Utkání vám přineseme od 14:10 hodin v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Karolína Muchová si zahraje ve Stuttgartu o finále (© Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia)

Svitolinová – Muchová 4:6, 6:2, hraje se 3. set

Do čtvrtfinálového duelu s Gauffovou nastoupila Muchová s prudce negativní bilancí 0:6 a ani vzájemné skóre 0:3 proti Svitolinové nestavělo Muchovou do role favoritky. Podobně jako proti Američance se ale ani jeden z dosavadních vzájemných zápasů neodehrál na antuce.

A olomoucká rodačka vlétla do zápasu se Svitolinovou v podobném duchu jako proti světové trojce. Hned úvodní servis ukrajinské hvězdy získala na svou stranu a šla do vedení. Svěřenkyně Svena Groenevelda se prezentovala svou klasickou pestrou celodvorcovou hrou. Soupeřku testovala častými přechody na síť i stopbaly a bez problémů brejk potvrdila.

Svitolinová v úvodu utkání působila zakřiknutým dojmem. Byla to její soupeřka, kdo jasně diktoval tempo hry, což vyústilo v další brejk a vedení Muchové už 3:0. Ve čtvrté hře vedla česká tenistka při svém podání 30:0, Ukrajinka však podstatně zvýšila agresivitu své hry, její údery získaly délku i razanci. Poprvé v zápase uspěla na returnu, vzápětí brejk potvrdila a snížila na rozdíl jediné hry.

Muchová na zvýšenou aktivitu rivalky zareagovala výborně. Přechody na síť i změnou tempa hry získala svůj servis čistou hrou a šla do vedení 4:2. V následující hře se česká jednička blýskla během jedné z výměn fantastickým úderem za zády, což ocenilo nejen publikum, ale i Svitolinová. Ta si i přes tuto parádu Muchové udržela podání a opět snížila na rozdíl jediného gamu.

V příštích dvou hrách si obě tenistky naprosto bez problémů uhlídaly svá podání a za stavu 5:4 šla na zisk prvního setu podávat Muchová. Stejně jako po celý průběh úvodního dějství se mohla spolehnout na vynikající podání, kterým si vytvářela výborné pozice. Set bez problémů dovedla do vítězného konce, získala ho poměrem 6:4 a po 38 minutách šla do vedení 1:0 na sety.

Do velmi složité situace se dostala Muchová hned ve druhé hře druhé sady. Na svém podání odvrátila postupně šest brejkbolů, sedmý už ne a přes deset shod nakonec o servis přišla. Svitolinová následně brejk potvrdila a šla do vedení 3:0. Bývalá světová trojka podstatně zlepšila pohyb po kurtu, minimálně chybovala. Muchové naopak přestal vycházet do té doby excelentní servis, na každý bod se hodně nadřela.

To se potvrdilo i v šesté hře, kdy unaveně působící Češka znovu přišla o podání a na ukazateli skóre svítil jednoznačný stav 5:1 pro její soupeřku. Muchová ještě zabrala, na returnu uspěla čistou hrou a vykřesala naději na případný obrat. Ta však trvala jen krátce. Živěji působící Ukrajinka svou soupeřku dlouhými údery držela pod tlakem a set dovedla k bezproblémové výhře 6:2.

Do rozhodujícího dějství vstoupily obě hráčky naprosto suverénně na svém podání a po čtyřech hrách byl stav utkání nerozhodný 2:2.

Informace průběžně doplňujeme.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 500 ve Stuttgartu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
frenkie57
18.04.2026 15:52
Zdá se mi, že je Muška na štíru se silami. Působí teď nějak lekle, většinu času se jen brání. Svitka získává svoje gemy na podání celkem lehce, kdežto Muška o ně musí perně bojovat. Mám trochu obavy.
pantera1
18.04.2026 15:58
Musíme ji poslat energii, musí to zvládnout.
frenkie57
18.04.2026 15:41
Druhý set ztratila Karilína zejména proto, že přestala trefovat první servis. Tohle bude třeba zlepšit, jinak nevím, nevím.
frenkie57
18.04.2026 15:18
Ukrajinka jde do trháku a zachránit druhé set bude asi už velmi těžké, ne-li nemožné. Teď je Muška vlastně v přesně stejné situaci jako Ukrajinka v prvním setu. Škoda, že Karo nezvládla ten nekonečný gem, ten byl pro vývoj setu hodně důležitý.
tommr
18.04.2026 15:51
ta druhá hra rozhodla nejen druhej set ale i celej zápas. Ve třetím setu Karolína dojede na horší kondici ...
tommr
18.04.2026 15:14
Karolína přestává stíhat a začíná dělat školácký chyby. Obávám se že to Svitolina ještě otočí ...
hanz
18.04.2026 15:16
Čas vsadit
com
18.04.2026 15:09
nekonečnej game nudááááááá
Liverpool22
18.04.2026 15:14
Nekonečná hra a ještě prohraná smile
com
18.04.2026 15:14
jo tak to se dalo čekat smilesmile
hanz
18.04.2026 15:05
Muchovic klasicky vyházeno a už se veze...
The_Punisher
18.04.2026 15:07
Co prosim?
Vladimir
18.04.2026 15:14
frenkie57
18.04.2026 14:47
Karolína nepřipustila na podání žádné komplikace a bere první set.
pantera1
18.04.2026 14:48
Ještě jede , cítím že to bude drama, ale zvládne to. Zato Sašu vyklepne Makarón .
tommr
18.04.2026 14:50
zatím dobrý. Karolína by si ale měla dát pozor na začátek druhýho setu ...
The_Punisher
18.04.2026 14:51
Souhlas :) ale po porazce Coco si myslim, ze Karolina zlepsi bilanci i u Svitoliny
tommr
18.04.2026 15:15
zatím to tak ale nevypadá ...
Liverpool22
18.04.2026 15:23
Bilance sice špatná, ale stejně jako s Coco je to první zápas na antuce. Takže uvidíme smile
subaru
18.04.2026 14:44
Dnes to nedá
com
18.04.2026 14:50
tommr
18.04.2026 14:43
Karolína se přestala snažit na returnu a zjevně spoléhá na to že set dopodává. To by se jí ale mohlo pěkně vymstít ...
Vladimir
18.04.2026 14:39
Sleduju reakce publika a koukám, že nás taky všude mají rádi.
Saulnier
18.04.2026 14:39
Dnes to opäť dopadne dobre
Vladimir
18.04.2026 14:33
Jsem to zapnul za stavu 3:0 pro Muchovou a od té chvíle se Karolína veze. Takže za to můžu já.
chlebavevaju
18.04.2026 14:40
Vypnout! Okamžitě.
Vladimir
18.04.2026 14:41
Ne, chci v tom být masochista.
Liverpool22
18.04.2026 14:42
Vedeme 5:3 smile Muška smile čaruje na síti a 1. set už snad docvakne
frenkie57
18.04.2026 14:44
No, budeme doufat. Hra už je zcela vyrovnaná, Ukrajinka přidala na razanci a ubrala chybovost.
chlebavevaju
18.04.2026 14:31
Finále Muchová - Rybakina by se mi líbilo. Mohlo by být i na vysoké kvalitativní úrovni.
Liverpool22
18.04.2026 14:32
smile smile
tommr
18.04.2026 14:30
3:0 30:0. Karolína má nalitej míček na saku. Jenže přichází nepochopitelnej blikanec a nebezpečná soupeřka se vrací do zápasu ...
hanz
18.04.2026 14:25
Někdo strým? )
Mac
18.04.2026 14:30
https://truba.lemmechecksmth.com/cdf0c126/12e2a95a/86631c06
frenkie57
18.04.2026 14:30
https://truba.lemmechecksmth.com/cdf0c126/12e2a95a/86631c06
Liverpool22
18.04.2026 14:32
https://cdn.livetv876.me/webplayer2.php?t=alieztv&c=237399&lang=ru&eid=370068171&lid=2972642&fwm
hanz
18.04.2026 14:46
Děkuji všem
frenkie57
18.04.2026 14:08
To WTA jsou hrozný amatéři. V takovém tom přehledu, co vyskočí na obrazovce, ubrali Mušce jeden titul. To jim nelze prominout. Asi je budu žalovat.
pantera1
18.04.2026 14:15
Žaluj je to trestuhodně . Karo začala brejkem , jak koukám na skóre, snad to dnes zvládne a zítra ji čeká finále .
frenkie57
18.04.2026 14:19
A jde potvrzovat druhý.
Kuba4Win
18.04.2026 14:26
Ale nepotvrdila
Kuba4Win
18.04.2026 14:26
Teď se začala Svitolina chytat
medvi
18.04.2026 14:30
frenkie57
18.04.2026 14:30
Už se to vyrovnává.
