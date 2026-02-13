ŽIVĚ: Muchová brejk nepotvrdila, parádní bitva se Sakkariovou je vyrovnaná
Muchová - Sakkariová, hraje se 1. set
Sakkariová vstoupila do zápasu s Muchovou velmi sebevědomě a úvodní game na svém podání získala čistou hrou. Česká tenistka se bez větších problémů dokázala vyrovnat agresivní hře soupeřky, i ona si podržela svůj servis a srovnala na 1:1. Do problémů se jako první dostala řecká hvězda.
Ve třetí hře nejdříve odvrátila dvě brejkové hrozby, třetí už ne a jako první v zápase přišla o podání. Výborný tenis pokračoval i v další hře, kde Muchová smazala ztrátu 0:40, přesto nakonec o servis přišla a bylo vyrovnáno 2:2.
Do trháku mohla jít olomoucká rodačka v sedmé hře, kdy opět měla na příjmu možnost prolomit soupeřce servis, ta však nebezpečnou situaci ustála. Obě tenistky předváděly v prvním setu výborný tenis plný agresivních výměn od základní čáry, ale i pokusů o přechody na síť či stopbaly.
Další podrobnosti připravujeme.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá
Dauhá: Obrovská šance Muchové na finále! V cestě stojí senzační přemožitelka Šwiatekové
