ŽIVĚ: Muchová brejk nepotvrdila, parádní bitva se Sakkariovou je vyrovnaná

DNES, 17:30
WTA DAUHÁ - Karolína Muchová (29) se dnes na turnaji v Dauhá utká s Řekyní Marií Sakkariovou (30) o postup do finále. V něm byla devětadvacetiletá česká hráčka naposledy předloni v říjnu v Pekingu. Do zápasu o titul na okruhu WTA může Muchová projít posedmé. Jediné turnajové vítězství si připsala v roce 2019 v Soulu. Utkání vám nabídneme v podrobné reportáži na Tenisportálu cca od 17:45.
Karolína Muchová si zahraje v Dauhá o finále (© ARTUR WIDAK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Muchová - Sakkariová, hraje se 1. set

Sakkariová vstoupila do zápasu s Muchovou velmi sebevědomě a úvodní game na svém podání získala čistou hrou. Česká tenistka se bez větších problémů dokázala vyrovnat agresivní hře soupeřky, i ona si podržela svůj servis a srovnala na 1:1. Do problémů se jako první dostala řecká hvězda.

Ve třetí hře nejdříve odvrátila dvě brejkové hrozby, třetí už ne a jako první v zápase přišla o podání. Výborný tenis pokračoval i v další hře, kde Muchová smazala ztrátu 0:40, přesto nakonec o servis přišla a bylo vyrovnáno 2:2.

Do trháku mohla jít olomoucká rodačka v sedmé hře, kdy opět měla na příjmu možnost prolomit soupeřce servis, ta však nebezpečnou situaci ustála. Obě tenistky předváděly v prvním setu výborný tenis plný agresivních výměn od základní čáry, ale i pokusů o přechody na síť či stopbaly.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, ČTK
Komentáře

14
Přidat komentář
pzag777
13.02.2026 18:31
Muchova má zase na párku
Reagovat
bardunek666
13.02.2026 18:28
Co to bylo za game, Karolíno?
Reagovat
chlebavevaju
13.02.2026 18:30
Muchovina, bohužel staré pořádky se nemění. Karolína na ty poslední rozhodující zápasy nemá hlavu.
Reagovat
chlebavevaju
13.02.2026 18:28
Karolína mentální kolapsík.
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 18:25
Woe zas maj stejný šaty
Reagovat
Sincaraz
13.02.2026 18:24
Zatiaľ je to boj hodný semifinále 1000-ky
Reagovat
zfloyd
13.02.2026 18:00
Metoděj Jílek má zlato
Reagovat
JLi
13.02.2026 18:02
Dnešní den teda paráda
Reagovat
aape
13.02.2026 18:12
Reagovat
Tomas_Smid_fan
13.02.2026 17:56
sázkaři už děkují za tip na Naducánka
Reagovat
jeronym
13.02.2026 17:47
Marfusa dostala na zadek..
v hokeji mezitim upadek..
Reagovat
pantera1
13.02.2026 17:34
Viky už čeká na soupeřku do finále. Doufejme, že to bude Muška, která se pokusí zastavit rozjetou Máriu.
Reagovat
pantera1
13.02.2026 17:39
Ještě, že má Karol čelenku. Holky jsou ve stejnokroji, to se zas bude plést .
Reagovat
JLi
13.02.2026 18:03
Spartakiáda hadra letos
Reagovat

Nový komentář

