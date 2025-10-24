ŽIVĚ: Muchová bylo blízko výhry, zápas s Bencicovou však míří do třetího setu
Bencicová – Muchová 3:6, 7:5, hraje se 3. set
Muchová vstoupila do vzájemného souboje s Bencicovou velmi sebevědomě. Od základní čáry působila česká tenistka mnohem jistěji než její soupeřka a byla to také ona, kdo jako první uspěl na returnu. Poté brejk vzápětí potvrdila a ujala se vedení 3:0.
Švýcarka působila v úvodu utkání unaveným dojmem, Muchová si naopak pomáhala výborným servisem i agresivní celodvorcovou hrou.
Bencicová se snažila aktivním tenisem zatlačit českou hráčku, sama se ale dopouštěla řady nevynucených chyb a i ve čtvrté hře musela odvracet dva brejkboly. Tentokrát si ale dokázala poradit a získala svůj první game.
Muchová byla i nadále na kurtu lepší hráčkou, frustrovaná Švýcarka některé své chyby doprovázela ironickými gesty směrem ke svému realizačnímu týmu.
Kvalitní výkon Češky pokračoval. Svou typickou pestrou hrou bourala snahu soupeřky o vítězné míče, podruhé v zápase vzala bývalé světové čtyřce servis a vedla už 5:1.
Bencicová za kritického stavu sehrála na returnu svůj dosud nejlepší game a tenisem na hraně maximálního rizika poprvé v zápase vzala své soupeřce servis.
Švýcarka ještě stihla snížit na 3:5, více už jí ale Muchová nedovolila a sadu za 47 minut získala poměrem 6:3.
Nevyužitá šance ve druhém setu
Za stavu 1:0 a 30:30 pro Bencicovou přišel pro českou tenistku velmi nepříjemný moment, kdy si při výměně podvrtla pravý kotník. Muchová si vyžádala na kurt fyzioterapeutku a po krátkém ošetření pokračovala ve hře.
Po zatejpování kotníku dokázala své podání Muchová vyhrát, vzápětí agresivní hrou poprvé v setu prolomila servis své soupeřce, což následně bez problémů potvrdila a šla do vedení 3:1.
Na Muchové nebyl patrný žádný problém s pohybem, což se pozitivně promítlo i do dalších minut. V dalších gamech dominovaly hráčky na podání.
To platilo až do stavu 5:4, kdy Muchové vůbec nevyšel game, kterým mohla celý zápas uzavřít, a bylo vyrovnáno. Nejistý výkon plný chyb pokračoval i ve zbytku setu, kdy přišla podruhé za sebou o podání a sadu ztratila poměrem 5:7.
Nosková si zahraje o finále, Kalinská ve druhém setu vzdala. Chystá se Muchová
