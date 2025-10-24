ŽIVĚ: Muchová bylo blízko výhry, zápas s Bencicovou však míří do třetího setu

DNES, 09:59
Aktuality 52
WTA TOKIO - Linda Nosková (20) už svůj úkol zvládla, když ve čtvrtfinále turnaje v Tokiu i díky skreči Rusky Anny Kalinské (26) postoupila. Teď ji zkusí napodobit její zkušenější krajanka Karolína Muchová (29), která na stejném podniku hraje s Belindou Bencicovou (28). Z utkání vám na Tenisportálu přineseme podrobnou reportáž.
Karolína Muchová během turnaje v Tokiu (@ Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Bencicová – Muchová 3:6, 7:5, hraje se 3. set

Muchová vstoupila do vzájemného souboje s Bencicovou velmi sebevědomě. Od základní čáry působila česká tenistka mnohem jistěji než její soupeřka a byla to také ona, kdo jako první uspěl na returnu. Poté brejk vzápětí potvrdila a ujala se vedení 3:0.

Švýcarka působila v úvodu utkání unaveným dojmem, Muchová si naopak pomáhala výborným servisem i agresivní celodvorcovou hrou.

Bencicová se snažila aktivním tenisem zatlačit českou hráčku, sama se ale dopouštěla řady nevynucených chyb a i ve čtvrté hře musela odvracet dva brejkboly. Tentokrát si ale dokázala poradit a získala svůj první game.

Muchová byla i nadále na kurtu lepší hráčkou, frustrovaná Švýcarka některé své chyby doprovázela ironickými gesty směrem ke svému realizačnímu týmu.

Kvalitní výkon Češky pokračoval. Svou typickou pestrou hrou bourala snahu soupeřky o vítězné míče, podruhé v zápase vzala bývalé světové čtyřce servis a vedla už 5:1.

Bencicová za kritického stavu sehrála na returnu svůj dosud nejlepší game a tenisem na hraně maximálního rizika poprvé v zápase vzala své soupeřce servis.

Švýcarka ještě stihla snížit na 3:5, více už jí ale Muchová nedovolila a sadu za 47 minut získala poměrem 6:3.

Nevyužitá šance ve druhém setu

Za stavu 1:0 a 30:30 pro Bencicovou přišel pro českou tenistku velmi nepříjemný moment, kdy si při výměně podvrtla pravý kotník. Muchová si vyžádala na kurt fyzioterapeutku a po krátkém ošetření pokračovala ve hře.

Po zatejpování kotníku dokázala své podání Muchová vyhrát, vzápětí agresivní hrou poprvé v setu prolomila servis své soupeřce, což následně bez problémů potvrdila a šla do vedení 3:1.

Na Muchové nebyl patrný žádný problém s pohybem, což se pozitivně promítlo i do dalších minut. V dalších gamech dominovaly hráčky na podání.

To platilo až do stavu 5:4, kdy Muchové vůbec nevyšel game, kterým mohla celý zápas uzavřít, a bylo vyrovnáno. Nejistý výkon plný chyb pokračoval i ve zbytku setu, kdy přišla podruhé za sebou o podání a sadu ztratila poměrem 5:7.

Nosková si zahraje o finále, Kalinská ve druhém setu vzdala. Chystá se Muchová

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

52
Přidat komentář
frenkie57
24.10.2025 12:14
V těchto fázích je BB jasně lepší. Muška se převážně jenom brání a kupí chyby.
Reagovat
PTP
24.10.2025 12:16
Nojo, s vyvrklým kotníkem toho moc neudělá
Reagovat
Alien
24.10.2025 12:09
A je vymalováno! Škoda, no.
Reagovat
Mantra
24.10.2025 12:08
a 2-0 bude
Reagovat
novopuren
24.10.2025 12:00
Už nemůžu na to koukat, jak se trápí. Mám obavy, že brzy skrečuje.
Reagovat
tommr
24.10.2025 11:59
Muchová opět jednou názorně předvedla proč už nikdy žádnej turnaj nevyhraje. Ten kolaps ze stavu 6:2 5:3 byl doslova čítánkovej. Bencicová zase jednou uhaluzí výhru ani neví jak ...
Reagovat
PTP
24.10.2025 12:03
Myslíš, že to bude stačit?
Reagovat
tommr
24.10.2025 12:05
nebude. Krejčíková, Muchová a Vondroušová jsou už ztracený případy ...
Reagovat
The_Punisher
24.10.2025 11:56
Muško :( Proč jsou tvoje zápasy vždy jak přes kopírák ...
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 11:49
Tak Muško, alespoň ten TB, prosím.
Reagovat
pantera1
24.10.2025 11:54
Budou to opět nervy, už máme slušnej trénink.
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 11:57
Tak nic, bude třetí set. To jsme zrovna nechtěli, vzhledem k tomu zranění. Moc to nevidím, BB cítí šanci a půjde do toho.
Reagovat
pantera1
24.10.2025 12:00
Jj, to se nemělo stát. Protivná Gedžitka má opičí radost, to mě teda krká. .
Reagovat
Mantra
24.10.2025 11:48
no, tak teď se to rýsuje na 1-1 ... skreč.
Reagovat
Serpens
24.10.2025 11:43
Keninová musí být teď slušně vysmátá. Buď proti ní nastoupí unavená Bencicvoá, nebo postoupí bez boje.
Reagovat
PTP
24.10.2025 11:40
Mušce fandí všichni japonští důchodci smile
Reagovat
Mantra
24.10.2025 11:38
\Mám strrach, že to nedopodává
Reagovat
Mantra
24.10.2025 11:40
i když 6-3 6-4 je statisticky nejjasnější výsledek
Reagovat
The_Punisher
24.10.2025 11:44
Nezakřikovat pesimismem!
Reagovat
PTP
24.10.2025 11:45
Tys to přivolal, vole!
Reagovat
Mantra
24.10.2025 11:47
Určitě - ještě je jedna statistika, holky hrají sety na 2+ breaků - můžeš si vybrat
Reagovat
pantera1
24.10.2025 11:24
Vydrž holka, i přes limitaci kotníku bys ju mohla udolat máš brejk k dobru .
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 11:33
Muška se moc netváří, je taková zasmušilá, ale zatím pokračuje. Snad ten brejk udrží až do konce.
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 11:34
Zasmušilá Muška, to se mně docela povedlo, že jo?
Reagovat
PTP
24.10.2025 11:38
Reagovat
pantera1
24.10.2025 11:47
Ano krásné spojení , ale teď se nám to komplikuje, doufám že nebude třetí set.
Reagovat
PTP
24.10.2025 12:12
Teď už jsem zasmušilý i já
Reagovat
Mantra
24.10.2025 11:19
Mučova se nějak rozjela
Reagovat
Alien
24.10.2025 11:19
Uf, až mně zatrnulo! Muško?
Reagovat
Serpens
24.10.2025 11:17
A je to, třetí do party. Trio Muchová, Vondroušová, Krejčíková na US Open bylo zdravé a hrály všechny čtrvtfinále. O dva a půl měsíce později, všechny tři (pravděpodobně) mimo hru. Není to náhoda, je to osud, jednou se jim bude říkat ztracená tenisová generace.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.10.2025 11:14
btw, funguje někomu ještě nějaký stream?
Mně teda všechny odešly do megauploadového nebe.
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 11:18
Co tento?
https://jokerfreestreams.xyz/88bc5425/4b61da55/d7488026
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.10.2025 11:24
dík, vyzkouším, ale už ne na Mušku. Sle jestli to je přes vipleague, tak tam mi joker nejede. všechno se načte, ale nic nepřehrává.
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 11:26
To je. Tak zkus ještě tento:
https://freestreams-live1.md/tennis-wta/
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.10.2025 11:29
Reagovat
zfloyd
24.10.2025 11:12
ale jak má hezky natřené prsty na nohou
Reagovat
George_Renel
24.10.2025 11:06
A je myslím vymalováno.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.10.2025 11:11
s ad jí tas neupadla nožka nebo kus křídla?
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 11:19
Trochu si otočila při dobíhání míče nohu v kotníku. Zatím pokračuje, ale bůh ví jak to bude.
Reagovat
HAJ
24.10.2025 11:32
Snad to dotáhne.
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 11:05
Doprčic, Muško, to snad néé!
Reagovat
HAJ
24.10.2025 11:05
Tak, to je v pr..... To snad není pravda.
Reagovat
Alien
24.10.2025 10:51
Kájo do toho! Kájo do toho!
Reagovat
Mony
24.10.2025 10:20
Překvapilo mě, jak je Muška vysokou kurzovou favoritkou, ale průběh to potvrzuje
Reagovat
The_Punisher
24.10.2025 10:35
A snad to tak vydrží
Reagovat
elsky
24.10.2025 10:49
Benčíková nevzdává snadno..
Reagovat
HAJ
24.10.2025 10:56
Kája dopodávala 1 set. Trochu napínala, ale dala to.
Reagovat
Liverpool22
24.10.2025 10:57
smile smile smile
Reagovat
pantera1
24.10.2025 10:18
Muško jedem. Mat ti sestavil krásnou repovou povzbuzovačku a navíc ta Benčič je mi děsně nesympatická, takže o to víc ji musíš vyklepnout .
Reagovat
PTP
24.10.2025 10:17
Výborně, hned jeden break na zahřátí.
Reagovat
pantera1
24.10.2025 10:19
Zdá se, že Karoli se dobře vyspala .
Reagovat
pantera1
24.10.2025 10:57
První set doma, ke konci se BB chytla, ale Muška se nedala.
Reagovat

