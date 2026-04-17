ŽIVĚ: Muchová je blízko první výhry nad Gauffovou, druhá sada míří do finiše

Veliká výzva čeká ve čtvrtfinále turnaje ve Stuttgartu na Karolínu Muchovou (29). V boji o postup mezi kvarteto nejlepších bude čelit Coco Gauffové (22), tedy tenistce, se kterou všech šest dosavadních zápasů prohrála. Utkání vám přineseme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Karolína Muchová v boji o postup do dalšího kola (@ Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

Muchová - Gauffová, hraje se 1. set

Muchová vstoupila do sedmého vzájemného duelu bez známek toho, že by měla v hlavě předchozí nezdary s Gauffovou. Agresivní hrou držela světovou dvojku pod tlakem, sama si naopak pomáhala výborným servisem.

Ve třetí hře to byla česká tenistka, kdo jako první uspěl na příjmu. Brejk vzápětí bez jakýchkoliv problémů potvrdila a dostala se do nadějného vedení 3:1. Až poté dala Gauffová vzpomenout na svou pozici světové hráčky a čistou hrou snížila na rozdíl jediného gamu.

Olomoucká rodačka ale dál pokračovala s velmi sebevědomým tenisem. Od základní čáry prakticky nechybovala, na kurtu působila mnohem živějším dojmem. Na svém podání už nepřipustila žádné problémy, proměnila druhý setbol a po 34 minutách získala první set s přehledem 6:4.

Ve druhém setu rodačka z Buffala výrazně zpřesnila hru, přestala Češce pomáhat nevynucenými chybami a na průběhu to bylo znát.  Muchová, které odešlo do té doby výborné první  podání, hned v úvodní hře druhého dějství musela odvracet dva brejkboly. Ještě hůře na tom byla v pátém gamu, kdy čelila hned čtyřem hrozbám, tu poslední už neodvrátila, poprvé v zápase přišla o podání a Američanka šla do vedení 3:2.

Svěřenkyně Svena Groenevedla ale hned reagovala. Dlouhými returny zatlačila svou rivalku daleko za základní čarou, výborně rozehrané výměny s přehledem zakončila s rychle srovnala. I další dvě hry patřily hráčkám na returnu a druhý set tak za stavu 4:4 směřoval do dramatické koncovky.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
PTP
17.04.2026 16:11
Hráli jsme brejkovanou...
chlebavevaju
17.04.2026 16:04
Pokud ji neporazí dneska, tak už nikdy.
chlebavevaju
17.04.2026 16:11
Ale hlavu nepředěláš, zřejmě.
subaru
17.04.2026 16:12
Přesně tak
PTP
17.04.2026 16:02
Dědka tam z toho napětí málem trefilo.
aligo
17.04.2026 15:45
A je to...
tenisman1233
17.04.2026 15:47
A je to zpět.
Diabolique
17.04.2026 15:50
A je to zpet zpet.
tenisman1233
17.04.2026 15:56
Znovu zpět
aligo
17.04.2026 15:56
A to zpět, které bylo zpět je zase zpět.
Diabolique
17.04.2026 16:06
Vsechny zpet zpet zpet se zase srovnaly. Takze znovu.
PTP
17.04.2026 15:44
Ta mrcha černá pružná
(Pantero to není na tebe)
Diabolique
17.04.2026 15:43
No ... jen aby ...
PTP
17.04.2026 15:37
Voleje slečny Muchové mě drží při životě smile
PTP
17.04.2026 15:35
Kájo, víc do toho forhendu!
Vlk-v-trave
17.04.2026 15:39
Hlavně aby o tom moc nemyslela, jinak jsme v...
Oin
17.04.2026 15:42
V pérdeli, pane hrábě.
zfloyd
17.04.2026 15:19
ten první game byl hodně důležitej
tenisman1233
17.04.2026 15:14
Jen tak dál,snad to naposedmé vyjde.
zfloyd
17.04.2026 15:13
Muška zatím hodně soustředěně a set je doma
PTP
17.04.2026 15:11
Sakra Coco, ty dvojchyby už jsi zapomněla?
Oin
17.04.2026 15:07
Moucha s můrou, to je hmyzí souboj.
Vlk-v-trave
17.04.2026 14:57
Cori zatím ta antuka moc nesedí... mohlo by jí to vydžet... ikdyž si to moc nemyslím... je to zatím začátek, a Gauff ty začátky tady neměla nikdy vůbec dobré... al Karolína aspoň zatím soustředěný a klidný výkon... tak snad nezafunguje sekáček a nezačne tenisová noční můra.
PTP
17.04.2026 15:05
Jdi s tím sekáčkem do ..., nech jí na pokoji.
Vlk-v-trave
17.04.2026 15:19
ultimátní tommring... je třeba být ve střehu a nenechat nic náhodě, ani po prvním setě :-))
Vlk-v-trave
17.04.2026 15:24
Jinak řečeno zařvu - velký zlom - až po MB... :-)) dříve ani ň.
jde tady o mnohem více než se zdá...
chlebavevaju
17.04.2026 14:51
Noční můra je zatím ve stavu zmrvím co se dá. Tak uvidíme.
pantera1
17.04.2026 14:50
Muško posviť si na tu noční můru, dneska už by to mohlo konečně vyjít
EdinaElwes
17.04.2026 15:13
pantera1
17.04.2026 15:31
Cítím v kožichu, že to dnes vyjde.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

