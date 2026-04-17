ŽIVĚ: Muchová je blízko první výhry nad Gauffovou, druhá sada míří do finiše
Muchová - Gauffová, hraje se 1. set
Muchová vstoupila do sedmého vzájemného duelu bez známek toho, že by měla v hlavě předchozí nezdary s Gauffovou. Agresivní hrou držela světovou dvojku pod tlakem, sama si naopak pomáhala výborným servisem.
Ve třetí hře to byla česká tenistka, kdo jako první uspěl na příjmu. Brejk vzápětí bez jakýchkoliv problémů potvrdila a dostala se do nadějného vedení 3:1. Až poté dala Gauffová vzpomenout na svou pozici světové hráčky a čistou hrou snížila na rozdíl jediného gamu.
Olomoucká rodačka ale dál pokračovala s velmi sebevědomým tenisem. Od základní čáry prakticky nechybovala, na kurtu působila mnohem živějším dojmem. Na svém podání už nepřipustila žádné problémy, proměnila druhý setbol a po 34 minutách získala první set s přehledem 6:4.
Ve druhém setu rodačka z Buffala výrazně zpřesnila hru, přestala Češce pomáhat nevynucenými chybami a na průběhu to bylo znát. Muchová, které odešlo do té doby výborné první podání, hned v úvodní hře druhého dějství musela odvracet dva brejkboly. Ještě hůře na tom byla v pátém gamu, kdy čelila hned čtyřem hrozbám, tu poslední už neodvrátila, poprvé v zápase přišla o podání a Američanka šla do vedení 3:2.
Svěřenkyně Svena Groenevedla ale hned reagovala. Dlouhými returny zatlačila svou rivalku daleko za základní čarou, výborně rozehrané výměny s přehledem zakončila s rychle srovnala. I další dvě hry patřily hráčkám na returnu a druhý set tak za stavu 4:4 směřoval do dramatické koncovky.
