ŽIVĚ: Muchová je kousek od vyřazení a hoří i po pauze! S bývalou Ruskou jasně prohrává
Potapovová – Muchová 6:3, 4:1 / hraje se
Muchová vynechala Madrid a do souboje s nebezpečně rozjetou Potapovovou, která zaznamenala ve španělské metropoli své největší semifinále v kariéře a v Římě vyhrála už tři zápasy, nastupovala s výrazným zápasovým mankem oproti soupeřce.
To se v úvodním setu jasně ukázalo. Česká favoritka byla příliš pasivní, nechala většinu výměn diktovat ruskou rodačku reprezentující Rakousko a doplatila na to. Muchová hned v prvním gamu zahodila náskok 40:0 na returnu a v šesté hře přišel trest, když na brejkbol soupeřky vyrobila chybu z forhendu.
Dokázala však okamžitě zareagovat, využila svůj až celkově osmý brejkbol v zápase a udržela se ve hře o úvodní sadu. Vzápětí ale promarnila náskok 30:0 na servisu, Potapovová jí na brejkbol donutila k chybě a obnovila náskok brejku. Následně se Potapovové podařilo set relativně snadno doservírovat.
Ani druhé dějství nezačalo z pohledu Muchové ideálně. Hned v prvním gamu pustila Potapovovou k dalším brejkbolům a na ten druhý v pořadí vyrobila chybu z bekhendu. Soupeřka tak měla v zádech náskok setu a brejku. Za tohoto stavu ovšem zápas na skoro dvě hodiny přerušil déšť.
Dlouhá pauza Muchové nijak nepomohla. Olomoucká rodačka dál hrála pasivně, dělala až příliš mnoho nevynucených chyb a pustila Potapovovou do trháku 3:0 a prohrávala už o dva brejky. České hráčce dokonce hrozil i potupný kanára, když měla soupeřka dva brejkboly na vedení 5:0. S těmito hrozbami si však světová jedenáctka poradila a získala první game v tomto setu.
Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.
Ale aspoň si teraz uhrala gem na 4:1
navíc, na Den výročí osvobození sovětskou armádou se nesluší porazit Rusku.
Snad jí deštík pomůže se probrat...
Tak dlouho budeš odpočívat, až se nenastartuješ
je to tak