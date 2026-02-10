ŽIVĚ: Muchová nadělila Valentové v prvním setu výprask. Vítězku derby čeká Plíšková

V souboji o postup do osmifinále tisícovky v Dauhá dojde na české derby mezi kvalifikantkou Terezou Valentovou (18) a turnajovou čtrnáctkou Karolínou Muchovou (29). Aby toho nebylo málo, vítězka tohoto duelu bude další soupeřkou Karolíny Plíškové (33), která si zajistila postup mezi šestnáctku nejlepších už po pondělním skalpu obhájkyně titulu Amandy Anisimovové. Zápas můžete průběžně sledovat v živém článku na TenisPortalu.
Tereza Valentová v Dauhá vyzve krajanku Karolínu Muchovou (@ REUTERS)

Valentová – Muchová 1:6 / hraje se

České derby začalo bez větších komplikací na servisu, který si s přehledem uhájila Valentová i Muchová. Již ve třetím gamu ale Muchová úřadovala na returnu. Úvodní dva brejkboly sice Valentová aktivní hrou zlikvidovala, nicméně starší z českých tenistek se dostala k další šanci a tu už po chybě krajanky proměnila.

Muchová byla o něco aktivnější a hlavně jistější i v následujících minutách a za stavu 4:1 měla v zádech luxusní náskok dvou brejků. Zkušenější z Češek dostávala Valentovou pod neustálý tlak také v dalším průběhu tohoto setu a nakonec zapsala sérii šesti vyhraných gamů.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Českým tenistkám se daří čím dál tím více a jejich počet na těch největších světových turnajích se stále zvyšuje. Je tak jasné, že se neubrání vzájemným zápasům, které přichází čím dál častěji. Na tisícovce v Dauhá se ale tentokrát hraje opravdu o hodně.

České derby ve druhém kole mezi kvalifikantkou Valentovou, která si po souboji hvězdiček s Alexandrou Ealaovou připsala už třetí výhru v řadě, a nasazenou čtrnáctkou Muchovou, je jen ochutnávkou toho, co přijde. Právě vítězka tohoto duelu si o čtvrtfinále zahraje s bývalou světovou jedničkou Plíškovou.

Stále ještě osmnáctiletá česká naděje v Kataru zvládla kvalifikaci a připsala si premiérovou výhru na podniku WTA 1000. Svou slavnější krajanku dokázala porazit loni na podzim v České extralize. Tentokrát je však Muchová ve skvělé formě, kterou potvrdila už ve svém prvním zápase.

Další informace najdete v našem DENNÍM PREVIEW.

Vlk-v-trave
10.02.2026 16:22
Karolina skvele, ale nepreconoval bych, zase ta Terezie neni nejaka extra hracka...jeste...;-) - hlavne uderove je proste Muska nekde jinde...
Muska muze jest furt prohrat, jen kdyz chytne tu svou kreativne toulavou... hmm, ovsem s panem Svenem, nevim, nevim...;-)

Zato Linda frci dal na te "sve bezhlave ceste..."

No a Katerina ;-)) Tam se neni mozne nikdy divit nicemu. Tam je vse vporadku... ;-))
Random33
10.02.2026 16:29
Clovek by rekl, ze by mohla vyuzit konecne priznivejsiho losu. Jenze se jedna o Katku a jedna se o velkej turnaj..
pantera1
10.02.2026 16:05
Terezka dostane od Mušky pravděpodobně výprask, ale dalo se to čekat. Zkušenosti a praxe vítězí .
frenkie57
10.02.2026 16:18
Jj, bude to asi lekce.
Fionka
10.02.2026 15:50
Kája, Kája !!! :-)
Serpens
10.02.2026 14:58
Terko, do toho
chlebavevaju
10.02.2026 14:58
Kája Plech v dalším kole vyhraje.
