ŽIVĚ: Muchová nadělila Valentové v prvním setu výprask. Vítězku derby čeká Plíšková
Valentová – Muchová 1:6 / hraje se
České derby začalo bez větších komplikací na servisu, který si s přehledem uhájila Valentová i Muchová. Již ve třetím gamu ale Muchová úřadovala na returnu. Úvodní dva brejkboly sice Valentová aktivní hrou zlikvidovala, nicméně starší z českých tenistek se dostala k další šanci a tu už po chybě krajanky proměnila.
Muchová byla o něco aktivnější a hlavně jistější i v následujících minutách a za stavu 4:1 měla v zádech luxusní náskok dvou brejků. Zkušenější z Češek dostávala Valentovou pod neustálý tlak také v dalším průběhu tohoto setu a nakonec zapsala sérii šesti vyhraných gamů.
Českým tenistkám se daří čím dál tím více a jejich počet na těch největších světových turnajích se stále zvyšuje. Je tak jasné, že se neubrání vzájemným zápasům, které přichází čím dál častěji. Na tisícovce v Dauhá se ale tentokrát hraje opravdu o hodně.
České derby ve druhém kole mezi kvalifikantkou Valentovou, která si po souboji hvězdiček s Alexandrou Ealaovou připsala už třetí výhru v řadě, a nasazenou čtrnáctkou Muchovou, je jen ochutnávkou toho, co přijde. Právě vítězka tohoto duelu si o čtvrtfinále zahraje s bývalou světovou jedničkou Plíškovou.
Stále ještě osmnáctiletá česká naděje v Kataru zvládla kvalifikaci a připsala si premiérovou výhru na podniku WTA 1000. Svou slavnější krajanku dokázala porazit loni na podzim v České extralize. Tentokrát je však Muchová ve skvělé formě, kterou potvrdila už ve svém prvním zápase.
Muska muze jest furt prohrat, jen kdyz chytne tu svou kreativne toulavou... hmm, ovsem s panem Svenem, nevim, nevim...;-)
Zato Linda frci dal na te "sve bezhlave ceste..."
No a Katerina ;-)) Tam se neni mozne nikdy divit nicemu. Tam je vse vporadku... ;-))