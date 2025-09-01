ŽIVĚ: Muchová nezvládla tie-break a musí do třetího setu i proti Kosťukové

US OPEN - Karolína Muchová (29) se může po Barboře Krejčíkové (29) a Markétě Vondroušové (26) stát třetí českou tenistkou ve čtvrtfinále US Open. Pokud by se to povedlo, stalo by se tak v open éře tenisu teprve potřetí. Mezi posledních osm se probil i poslední mužský zástupce Jiří Lehečka. V cestě stojí ukrajinská tenistka Marta Kosťuková (23). Zápas vám na Tenisportálu nabídneme v podrobné reportáži.
Karolína Muchová v souboji s Martou Kosťukovou (@ TK / AP / Heather Khalifa)

Kosťuková – Muchová 3:6, 6:7, hraje se 3. set

Hned úvodní game utkání ukázal, jak těžká dřina může na Muchovou v duelu s Kosťukovou čekat. Osmiminutovou hru však nakonec česká tenistka zvládla a šla do vedení. Ukrajinka vsadila v úvodu zápasu na maximální agresivitu, tato taktika jí však vůbec nevycházela a své soupeřce pomáhala řadou nevynucených chyb. Rodačka z Kyjeva si prohrála hned svůj úvodní servis, Češka brejk následně potvrdila a šla do vedení 3:0.

Muchová aktivně hrající soupeřku do velkého tlaku nepustila, její údery měly patřičnou délku i razanci a Ukrajinka marně hledala cestu, jak prolomit servis Muchové a vrátit se zpátky do prvního setu. Za stavu 5:3 musela Češka odvracet brejkbolovou možnost soupeřky, to se jí ale díky odvážné hře povedlo, sama proměnila čtvrtý setbol a po 50 minutách získala první sadu 6:3.

Muchová se do složité situace dostala hned ve druhé hře druhé sady, kdy při svém podání prohrávala 15:40, obě brejkbolové hrozby ale zažehnala a nadále zůstávala bez ztráty podání. Kosťuková byla v úvodu druhé sady aktivnější hráčkou, svá podání si vyhrávala bez větších problémů, a dokonce se dostala do výhody brejku. Za stavu 2:1 pro Ukrajinku si Muchová vyžádala na kurt fyzioterapeutku, kvůli bolestem v dolní části zad.

Následně se jí povedlo získat ztracené podání zpátky. Další brejk už k vidění nebyl a druhý set po více než hodině hry dospěl do tie-breaku. Ten se Muchové absolutně nepovedl. Neuhrála v něm ani míček a i ve čtvrtém duelu ve Flushing Meadows jí čeká rozhodující set.

Výsledky ženské dvouhry na US Open

Muchová má velkou šanci, ale hrozí vyčerpání. Sinner chystá pomstu, Ósakaová vyzve Gauffovou

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

Ondřej.Jirásek
01.09.2025 21:47
Muška mi přišla místama, hlavně na konci prvního setu, limitovaná už proti Lindě. Mně to nepřekvapuje, protože prostě její kondice je slabší celou kariéru, pořád nějaká zranění Musíme doufat, že to zvládne vyhrát i tentokrát. Byla by to strašná škoda. Tady to ale vypadá vyloženě na zranění, což je hodně blbý. Nemá smysl se bavit o tom, co bude za dva dny.
NOLE_unvaccinated_GOAT
01.09.2025 21:46
Jak může mít Mucha problémy se zády, když mouchy jsou přece bezobratlovci?
baba
01.09.2025 21:45
Na třetí set už nemám sílu se dívat, bolí mě to vše za Mušku,ta vážně prostě tak náročné zápasy po sobě nedá.A Kostice neodpadne,je na tom fyzicky mnohem lépe. Škoda,úvod byl slibný,ale 2.set už bylo vidět, že Muška odpadá...
SydneyOpen
01.09.2025 21:45
No to asi nic, Muška není v pohodě, tohle měla dát ve dvou setech, šance byly
hanz
01.09.2025 21:46
Jako obvykle... když o něco jde, tak je jistota, že to nedá... proto taky nic pořádnýho nikdy neuhrála a upřímně ani neuhraje...
hanz
01.09.2025 21:40
Muchovej odstraní Čokajdu z cesty a ona to jako obvykle zehnojí...
Liverpool22
01.09.2025 21:43
Vše hraje do karet Naomi, která vypadá hodně nadupaně a na Martičku umí zahrát. U Mušky by záleželo zda by do zápasu šla 100% zdravá.
hanz
01.09.2025 21:44
Kosťuk je třeba odstranit, neumí na ní ani Krejča ani Vondy... ta musí bezpodmínečně z kola ven...
Nola
01.09.2025 21:46
tak, tak, dnes to bola Naomi, ktora pripominala tu silnu hracku z minulosti, je otazkou ci to bol iba nejaky zablesk.....
Nola
01.09.2025 21:44
videl si Naomi hrat vobec? Coco sa absolutne nechytala, nestihala jej rychlu hru, samozrejme potom z frustracie vyrabala jednu chybu za druhou, dokonca aj z jej silneho uderu BH, a dnes sa jej FH vratil do minulosti, dnesna Naomi mi pripominala tu hracku, ktorou kedysi bola, ci jej to vydrzi je otazka
hanz
01.09.2025 21:46
Na Vosáčku platí variace... né pinkání od bejzlajny..
Liverpool22
01.09.2025 21:46
Naomi jde hodně nahoru - hraje fakt výborně
zfloyd
01.09.2025 21:40
tomu se říká sprcha
Serpens
01.09.2025 21:39
Muška ztratila vyhraný první bod a rozsypala se. Třetí set už s těmi problémy nevím nevím... leda by Kostyuková konečně začala ty svoje vysoce riskantní rány netrefovat.
Kandinsky1
01.09.2025 21:39
Proboha, co tohle bylo za TB
com
01.09.2025 21:38
tak ten tajbrejk se teda povedl.. Kdy jindy, kdyz ne ted 0:7
aligo
01.09.2025 21:38
Jdu spát, včera to pomohlo, dobrou
com
01.09.2025 21:39
ty chodis driv nez ja
EllNino
01.09.2025 21:37
Muško tvl
Serpens
01.09.2025 21:32
Muška squash
PTP
01.09.2025 21:25
Musí to zkusit dohrát na zraněnýho Novaka.
Serpens
01.09.2025 21:19
Tyjo to přece nemůže Kostyuková trefovat donekonečna?
zfloyd
01.09.2025 21:11
Marta je atletka a velká bojovnice , nebude to jednoduché
Liverpool22
01.09.2025 21:05
Naomi bere 1. set smile
JLi
01.09.2025 21:21
Hodně mne zklamala! Jak si může obléci stejný kostým po sobě???
Liverpool22
01.09.2025 21:36
Možná až v zápase s Muškou vezme nový kostýmek smile
JLi
01.09.2025 21:41
No, podle posledního vývoje dochází k diskutovanému kolapsu
frenkie57
01.09.2025 21:42
No ještě tam není a dost možná ani nebude. Jde se do třetího setu a Muška hraje na půl plynu díky limitaci zraněním, kdežto Marta do toho jde pořád naplno. Nevím, co by se muselo stát, aby to Muška urvala. Jeví se mi to za současné situace dost nereálné.
SydneyOpen
01.09.2025 21:04
No Muška to možná i nějak uhaluzí, ale musí to ukončit v tomhle setu. Co v dalším zápase ale?...
com
01.09.2025 21:08
ja to psal už pred zapasem Nosková - Muchová, že Lindička prohraje a Muchova pak skrečne
Amadeus1
01.09.2025 21:10
Justice for Linduška!
jih
01.09.2025 21:11
Martu klidně mohla klepnout.
lvicek
01.09.2025 20:57
Co se děje s Karolínou? Nemůžu to sledovat...
annah
01.09.2025 21:10
Momentálně jí nějaká fyzio ošetřuje záda.
lvicek
01.09.2025 21:43
Ach jo :(
aligo
01.09.2025 20:56
Sirína jedna

https://www.super.cz/clanek/celebrity-i-ty-sereno-diky-injekcim-na-hubnuti-shodila-tenisova-legenda-14-kilo-ted-je-propaguje-a-lide-se-bouri-1517437#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=super.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Mantra
01.09.2025 20:44
A všichni se omluvit Jiráskovi
SpacialRecognition
01.09.2025 20:45
darek.vrana
01.09.2025 20:47
Za to, že to přivolal?
SpacialRecognition
01.09.2025 20:49
Detinský komentář. Jiráskův původní nadpis rozhodně nebyl nepodložený
Mantra
01.09.2025 20:50
hanz
01.09.2025 20:44
Muchová? Dohraje vůbec někdy nějakej turnaj, aniž by skrečla? TFUJ
aligo
01.09.2025 20:48
Zhrzený sázkař?
Mantra
01.09.2025 20:50
Ty jsi dobře mimo. Každému, kdo není optimistic píšeš stejnou blbost
aligo
01.09.2025 20:53
Tak vzhledem co se tady, na fb a na instragramu objevuje za hnusy, tak se asi úplně nemůžeš divit
hanz
01.09.2025 20:51
Na Muchovou nesázím, nevyzpytatelná hráčka, prohraje kde kým a vyhraje nad Sabýskem... ale štve mi, že pokaždý, když něco uhraje, tak následně odstoupí... takových turnajů už bylo... jestli to má chronický, tak ať se na to vybodne úplně a je to...
aligo
01.09.2025 20:53
aligo
01.09.2025 20:54
Máš pravdu, Muška je těžce nevyspytatelná a sázel by na ní jen hlupák. Takže pokud nejsi hlupák tak sorry
Otmar
01.09.2025 20:43
Třeba se mi to jen zdá, ale Muška vůbec nevypadá dobře. Bojím, bojím....
Amadeus1
01.09.2025 20:44
Otmare, je zle nedobře.
frenkie57
01.09.2025 20:45
Nezdá, je to špatné. Jestli nebude moci Karo hrát naplno, tak ten zápas projede. Na nějaké uhaluzení zápasu je Marta příliš dobrá.
aape
01.09.2025 21:44
Ten třetí už nedá, ale taky, co by dělala v dalším zápase, stejně by musela odstoupit, ať se zas dá radši trochu do kupy
Serpens
01.09.2025 20:41
A je to v pr...
Random33
01.09.2025 20:41
Podle reci tela mi prijde, ze Kaja skrecuje a bude zas trictvrte roku marodit.
Liverpool22
01.09.2025 20:43
Už volá doktory - vše se komplikuje. Rosický v sukni
GaelM
01.09.2025 20:45
smile
com
01.09.2025 21:07
nebuď z toho smutná, i když je to tak smilesmile
Amadeus1
01.09.2025 20:34
Muchová kyčle v pr... to zas bude na čtvrt roku marodka.
Liverpool22
01.09.2025 20:28
MUŠKA smile SUPER smile a 1. set je doma. Ukázalo se, že hodně klíčová byla hned 1. hra zápasu, kterou Muška ustála a pak šla do trháku 3:0 a set už si pohlídala smile
SydneyOpen
01.09.2025 20:26
uf, ale jednoduché to ještě nebude
elsky
01.09.2025 20:28
Jj, Kostiuk se ke konci setu zlepšovala
SydneyOpen
01.09.2025 20:25
Muško už to doraž sakra
Mantra
01.09.2025 20:24
To podela
com
01.09.2025 20:27
ta podělá leda az finale
Amadeus1
01.09.2025 20:24
Muchová když má něco dopodávat, tak prakticky vždy problémy a ztratí. Některé věci se nemění.
StestiJeKrasnaVec11
01.09.2025 20:22
Marta už je chycená a je v tom to kousavém modu... rychle dorazit set... protože tohle bude velká bitva
Liverpool22
01.09.2025 20:18
Katka z Říčan nepřekročila svůj stín a opět končí ve 4. kole
Amadeus1
01.09.2025 20:20
Ještě že nepřijala české občanství, zhoršila by nám statistiku.
Sinuhet1
01.09.2025 20:04
Muska ma skvelou techniku uderu, radost to sledovat
Liverpool22
01.09.2025 20:06
Muška už začíná čarovat a i parádičky už předvedla smile
darek.vrana
01.09.2025 20:14
Ale pozor, ve vzduchu visí kolaps
Liverpool22
01.09.2025 20:26
smile žádný kolaps 6:3 smile
vojta912
01.09.2025 19:51
Lets go Muška Lets go
aligo
01.09.2025 19:51
smile
Liverpool22
01.09.2025 19:50
Sigma Olomouc - Dynamo Kyjev 3:0 smile Takže super začátek - jen tak dál a přidávat
Dobry-den
01.09.2025 19:36
Muška 4:6 6:3 7:5 smile
com
01.09.2025 19:33
smile
com
01.09.2025 19:33
SF Vondrouška s Big4Krejčou
SF Mucha s ?

To by bylo *33*
Liverpool22
01.09.2025 19:37
smilesmilesmile
com
01.09.2025 19:47
a z tech čtyř by US Open urcite vyhral ten otaznik
aligo
01.09.2025 19:51
Pokud by se náhodu jedna dvojice Krejča nebo Maky dostala do finále, tak by to ani jedna nepustila
Liverpool22
01.09.2025 19:51
No to by byla smůla, ale stát se to může. Iga je furt v pavouku
JLi
01.09.2025 20:02
Jakmile půjde Maky na Igu, tak to máme v kapse.
Amadeus1
01.09.2025 20:08
Naopak, pokud půjde Baruška na Igu, tak to máme v kapse. Polka nikdy ve finále nestála proti tak silné hráčce, která to na ni umí.
