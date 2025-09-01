ŽIVĚ: Muchová nezvládla tie-break a musí do třetího setu i proti Kosťukové
Kosťuková – Muchová 3:6, 6:7, hraje se 3. set
Hned úvodní game utkání ukázal, jak těžká dřina může na Muchovou v duelu s Kosťukovou čekat. Osmiminutovou hru však nakonec česká tenistka zvládla a šla do vedení. Ukrajinka vsadila v úvodu zápasu na maximální agresivitu, tato taktika jí však vůbec nevycházela a své soupeřce pomáhala řadou nevynucených chyb. Rodačka z Kyjeva si prohrála hned svůj úvodní servis, Češka brejk následně potvrdila a šla do vedení 3:0.
Muchová aktivně hrající soupeřku do velkého tlaku nepustila, její údery měly patřičnou délku i razanci a Ukrajinka marně hledala cestu, jak prolomit servis Muchové a vrátit se zpátky do prvního setu. Za stavu 5:3 musela Češka odvracet brejkbolovou možnost soupeřky, to se jí ale díky odvážné hře povedlo, sama proměnila čtvrtý setbol a po 50 minutách získala první sadu 6:3.
Muchová se do složité situace dostala hned ve druhé hře druhé sady, kdy při svém podání prohrávala 15:40, obě brejkbolové hrozby ale zažehnala a nadále zůstávala bez ztráty podání. Kosťuková byla v úvodu druhé sady aktivnější hráčkou, svá podání si vyhrávala bez větších problémů, a dokonce se dostala do výhody brejku. Za stavu 2:1 pro Ukrajinku si Muchová vyžádala na kurt fyzioterapeutku, kvůli bolestem v dolní části zad.
Následně se jí povedlo získat ztracené podání zpátky. Další brejk už k vidění nebyl a druhý set po více než hodině hry dospěl do tie-breaku. Ten se Muchové absolutně nepovedl. Neuhrála v něm ani míček a i ve čtvrtém duelu ve Flushing Meadows jí čeká rozhodující set.
Výsledky ženské dvouhry na US Open
Muchová má velkou šanci, ale hrozí vyčerpání. Sinner chystá pomstu, Ósakaová vyzve Gauffovou
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
https://www.super.cz/clanek/celebrity-i-ty-sereno-diky-injekcim-na-hubnuti-shodila-tenisova-legenda-14-kilo-ted-je-propaguje-a-lide-se-bouri-1517437#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=super.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
SF Mucha s ?
To by bylo *33*