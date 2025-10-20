ŽIVĚ: Muchová proti Vondroušové opět dominuje. V Tokiu snadno získala úvodní sadu

DNES, 09:50
WTA TOKIO - Karolína Muchová (29) se znovu po týdnu střetne s krajankou Markétou Vondroušovou (26). Na žebříčku lépe postavená Češka vyhrála jejich nedávný duel na pětistovce v Tokiu a los je proti sobě svedl hned na dalším podniku stejné kategorie v japonském Tokiu. Muchová se pokusí vyhrát třetí vzájemný duel v řadě a srovnat bilanci na 3:3. Průběh zápasu můžete sledovat v živém články na Tenisportalu, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Karolína Muchová v Tokiu hraje proti Markétě Vondroušové (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Vondroušová – Muchová 2:6, hraje se

Muchová byla ze začátku jasně lepší hráčkou a získala podání krajanky hned ve druhé hře a dostala se do vedení 2:0 a 40:0. V tu chvíli ale Vondroušová zabrala, skvělými přechody na síť a vítězným returnem se dostala k brejkbolu. Ten však nevyužila a favorizovaná Češka brejk potvrdila. Další šanci měla v šestém gamu, tu ale nevyužila. Přesto se jí v závěru sady povedlo sebrat podání krajanky podruhé a po vítězném úderu a 40 minutách hry získala první set.

Vondroušová se po šesti týdenní pauze způsobené zraněním, které si přivodila během US Open, vrací do turnajového kolotoče a ve dvouhře se i na druhém turnaji střetne s tou samou soupeřkou. Stejně jako na pětistovce v čínském Ningbu narazí hned v prvním kole na krajanku Muchovou, která jejich duel minulý týden bez problémů vyhrála. Na wimbledonské vítězce byla delší pauza znát a rozhodně nebyla stoprocentní. V Tokiu se pokusí o lepší výkon a také odvetu.

Muchová bude naopak usilovat o srovnání bilance. V Číně na výhru nad krajankou nenavázala a v dalším zápase nedotáhla vedení proti Dianě Šnajderové, proti které v posledních dvou setech předvedla mnoho nevynucených chyb a obě sady snadno prohrála. Pro obě hráčky se bude jednat o premiérové vystoupení na tomto turnaji. Vítězka českého duelu si o čtvrtfinále zahraje proti Maye Jointové, která v přehrála po boji 1:6, 7:6, 6:2 Švýcarku Viktoriju Golubicovou.

Podrobnosti budeme průběžně aktualizovat...

Výsledky turnaje WTA 500 v Tokiu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
A211
20.10.2025 11:17
Markéta V vzdala chudák holka.
Reagovat
Mantra
20.10.2025 11:14
a máme tu medical
Reagovat
HAJ
20.10.2025 11:17
Tak to měla Muška na rozehrání v suchém triku.
Reagovat
lvicek
20.10.2025 10:52
Zatím tedy Muška Maky zase drtí... Tyhle opakovaný losy po týdnu jsou fakt na nic :(.
Reagovat
Mantra
20.10.2025 11:13
no ale je fajn, že hrají. Vzpomínám na doby, kdy Plíšková s Kvitovou se tomu vyhýbaly jak to šlo, i nenastoupením do turnaje.
Reagovat

