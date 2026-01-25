ŽIVĚ: Muchová srovnala bitvu s Gauffovou! O čtvrtfinále rozhodne třetí set

DNES, 06:20
Aktuality 16
AUSTRALIAN OPEN - Poslední česká tenistka v pavouku ženské dvouhry Karolína Muchová bojuje o postup do čtvrtfinále prvního grandslamového turnaje roku v Melbourne. Proti ní bude stát světová trojka, Američanka Coco Gauffová (21). Utkání sledujte v podrobné reportáži na Tenistportálu.
Muchová Karolina
Gauff Coco
Karolína Muchová v boji o postup do dalšího kola na Australian Open (@ Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Gauffová – Muchová 6:1, 3:6, hraje se 3. set

Gauffová dosud odehrála s Muchovou čtyři vzájemná utkání, všechna vyhrála, navíc bez ztráty jediného setu. Ve stejném duchu začala Američanka i pátý vzájemný duel. Světová trojka byla v úvodu utkání daleko jistější hráčkou. Muchová navíc do utkání vstoupila poměrně nervózně a řadou nevynucených chyb, především pak z bekhendu, darovala soupeřce několik bodů.

Rodačka z Olomouce byla v prvních gamech úvodního dějství pod tlakem favoritky, hladce prohrála hned své úvodní podání a nabrala manko 0:3. Ani v dalších gamech nemohla najít na svou soupeřku zbraň a když přišla i o svůj další servis, svítil na ukazateli po 22 minutách jednoznačný stav 5:0 pro dvojnásobnou grandslamovou šampionku.

Až poté se česká tenistka dočkala svého prvního gamu v utkání, který získala výstavním křižným forhendovým obhozem, a snížila na 1:5. Na jasném vývoji první sady to ale nic změnit nemohlo, Gauffová při svém podání set bez problémů získala a za 30 minut zvítězila jasně 6:1, čímž se ujala vedení 1:0 na sety.

Klíčovým faktorem pro dominanci Gauffové v prvním setu bylo podání, když Američanka, stejně jako Muchová, trefila 79 % prvních servisů. Na rozdíl od své soupeřky ale po něm získala 68 % bodů, zatímco Češka jen 33 %.

Do druhého setu však Muchová vstoupila výborně. Ve druhé hře využila trápení soupeřky na podání, poprvé uspěla na returnu a šla do vedení 2:0. V osmiminutovém třetím gamu ale česká dvojka nedokázala brejk potvrdit a bylo sníženo.

Muchová výrazně zpřesnila hru, přestala chybovat, což vyústilo v další úspěch na příjmu a vedení 3:1. Tentokrát brejk dokázala potvrdit a šla do nadějného vedení 4:1.

Přesně hrající Češka už žádné komplikace nepřipustila, sadu získala 6:3 a po devíti prohraných sadách si tak proti hvězdné soupeřce připsala první vítězný set.

Muchová ve druhé sadě přenechala iniciativu soupeřce, výrazně ale vylepšila úspěšnost získaných bodů po svém podání a na returnu, což jí vyneslo vyrovnání zápasu.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

16
joe39
25.01.2026 07:48
myslim ze muska sa v tejto faze zapasu divi aj sama sebe ako lahko a zadarmo to opat dava Coco..skoda po nadejnom druhom sete..
Mony
25.01.2026 07:46
Kája jak na houpačce. Krásná vlna v 2.setu..snad přijde další
EllNino
25.01.2026 07:44
Karolína z ní má prostě vítr a kazí triviální údery, co jindy ne
EllNino
25.01.2026 07:45
Poslední 3 gemy 12:1 na míčky ...
Random33
25.01.2026 07:46
No poslala ji do trhaku, dala ji to na zlatem podnose.
Liverpool22
25.01.2026 07:24
Kája super smile Poprvé uhrála set proti Coco - takže kletba prolomena smile
Otmar
25.01.2026 07:24
Ostuda už to nebude, po zdrcujícím 1.setu se Muška otřepala, Coco občas chybovala a hra se vyrovnala. Lehké UE u Mušky jsou nestravitelné.
baba
25.01.2026 07:21
No hurá, máme aspoň set!
Sinuhet1
25.01.2026 07:03
Karolina je uplne mimo, z jednoduchych pozic dela nevynucene chyby
baba
25.01.2026 06:56
Ten nepotvrzený brejk bude hodně mrzet,zase dostala Coco do sedla
EllNino
25.01.2026 06:55
Karolína je z Coco úplně paralyzovaná :/
EllNino
25.01.2026 07:03
Tenhle matchup je odporný, nekoukatelný
vojta912
25.01.2026 06:54
Začátek druhého setu vypadá nadějně, ale bude to těžké. Coco je největší černá klisna turnaje
baba
25.01.2026 06:39
Takže zase ani set?
Sinuhet1
25.01.2026 06:26
zatim to je vyprask
com
25.01.2026 06:43
zapl sem to od stavu 0:5 a hned uhrala game.. Asi nosim stesti smilesmile
