ŽIVĚ: Muchová srovnala bitvu s Gauffovou! O čtvrtfinále rozhodne třetí set
Gauffová – Muchová 6:1, 3:6, hraje se 3. set
Gauffová dosud odehrála s Muchovou čtyři vzájemná utkání, všechna vyhrála, navíc bez ztráty jediného setu. Ve stejném duchu začala Američanka i pátý vzájemný duel. Světová trojka byla v úvodu utkání daleko jistější hráčkou. Muchová navíc do utkání vstoupila poměrně nervózně a řadou nevynucených chyb, především pak z bekhendu, darovala soupeřce několik bodů.
Rodačka z Olomouce byla v prvních gamech úvodního dějství pod tlakem favoritky, hladce prohrála hned své úvodní podání a nabrala manko 0:3. Ani v dalších gamech nemohla najít na svou soupeřku zbraň a když přišla i o svůj další servis, svítil na ukazateli po 22 minutách jednoznačný stav 5:0 pro dvojnásobnou grandslamovou šampionku.
Až poté se česká tenistka dočkala svého prvního gamu v utkání, který získala výstavním křižným forhendovým obhozem, a snížila na 1:5. Na jasném vývoji první sady to ale nic změnit nemohlo, Gauffová při svém podání set bez problémů získala a za 30 minut zvítězila jasně 6:1, čímž se ujala vedení 1:0 na sety.
Klíčovým faktorem pro dominanci Gauffové v prvním setu bylo podání, když Američanka, stejně jako Muchová, trefila 79 % prvních servisů. Na rozdíl od své soupeřky ale po něm získala 68 % bodů, zatímco Češka jen 33 %.
Do druhého setu však Muchová vstoupila výborně. Ve druhé hře využila trápení soupeřky na podání, poprvé uspěla na returnu a šla do vedení 2:0. V osmiminutovém třetím gamu ale česká dvojka nedokázala brejk potvrdit a bylo sníženo.
Muchová výrazně zpřesnila hru, přestala chybovat, což vyústilo v další úspěch na příjmu a vedení 3:1. Tentokrát brejk dokázala potvrdit a šla do nadějného vedení 4:1.
Přesně hrající Češka už žádné komplikace nepřipustila, sadu získala 6:3 a po devíti prohraných sadách si tak proti hvězdné soupeřce připsala první vítězný set.
Muchová ve druhé sadě přenechala iniciativu soupeřce, výrazně ale vylepšila úspěšnost získaných bodů po svém podání a na returnu, což jí vyneslo vyrovnání zápasu.
