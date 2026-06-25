ŽIVĚ: Muchová v prvním setu zcela vyhořela, Tausonová má do semifinále blíž

DNES, 17:00
Aktuality 6
WTA BAD HOMBURG - Karolína Muchová má před sebou na turnaji v Bad Homburgu druhou překážku. Po jednoznačném vítězství nad Rumunkou Irinou-Camelií Beguovou (6.1, 6:1) je její další vyzyvatelkou Clara Tausonová. Utkání vám nabídneme v podrobné reportáži na Tenisportálu od cca 17:15.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Tauson Clara
Karolína Muchová během turnaje v Bad Homburgu (@ Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

Muchová - Tausonová 1:6, hraje se 2. set

Muchová vstoupila do zápasu s Tausonovou rozpačitě. Nevynucenými chybami se hned při svém úvodním podání dostala do stavu 15:40 a o podání velmi rychle přišla. Dánka vzápětí brejk bez problémů potvrdila a šla do vedení 2:0. Česká tenistka se v prvních minutách zápasu potýkala na své poměry s velkým množstvím lehce odevzdaných výměn. Tausonová neměla větší problémy ani při svém dalším servisu a držela náskok 3:1.

Muchová se snažila o agresivní a nátlakový tenis, rodačka z Kodaně ale velmi dobře četla její úmysly. Výborně se pohybovala a často českou soupeřku dokázala prohodit. V páté hře byla znovu úspěšná na příjmu a šla do vedení už 4:1. Tausonová, která přijela do Bad Homburku se sérií sedmi porážek v řadě, výborně podávala a nedávala své rivalce žádnou šanci na případný brejk. Lehce obhájila i svůj další servis a vedla o čtyři gamy. Olomoucká rodačka se úvodním setem protrápila, což potvrdila dalším ztraceným podáním, a sadu tak ztratila velmi lehce za 28 minut 1:6.

Další informace průběžně doplňujeme.

Krutý výprask. Muchová zničila neškodnou soupeřku a zahraje si o semifinále

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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misa
25.06.2026 17:53
Navarro vypadla , ale Tauson má první set
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Tomas_Smid_fan
25.06.2026 17:47
Muška nestačí na Bobříka, který se už dlouho toulá v lese?
Snad to zas nebude naše hráčka, přes kterou si konečně udělá výsledek
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Vlk-v-trave
25.06.2026 17:49
Tak uz vcera nevypadal Kaja dobre,... moc se nezmenilo... a na trave hrala dobre... uz to hledam v denicku :-)
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Vlk-v-trave
25.06.2026 17:33
Karolina zatim pokracuje zdarne ve vcerejsim "vykonu"... jedine co se zmenilo, tak jeji souperka... Tauson tolik jednak kazit nebude, a hlavne je tu jiny servis...
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PTP
25.06.2026 17:11
Udělá z ní jednu smutnou Ofélii.
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com
25.06.2026 17:03
neporadi, protoze je to velka hrozba
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