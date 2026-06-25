ŽIVĚ: Muchová v prvním setu zcela vyhořela, Tausonová má do semifinále blíž
Muchová - Tausonová 1:6, hraje se 2. set
Muchová vstoupila do zápasu s Tausonovou rozpačitě. Nevynucenými chybami se hned při svém úvodním podání dostala do stavu 15:40 a o podání velmi rychle přišla. Dánka vzápětí brejk bez problémů potvrdila a šla do vedení 2:0. Česká tenistka se v prvních minutách zápasu potýkala na své poměry s velkým množstvím lehce odevzdaných výměn. Tausonová neměla větší problémy ani při svém dalším servisu a držela náskok 3:1.
Muchová se snažila o agresivní a nátlakový tenis, rodačka z Kodaně ale velmi dobře četla její úmysly. Výborně se pohybovala a často českou soupeřku dokázala prohodit. V páté hře byla znovu úspěšná na příjmu a šla do vedení už 4:1. Tausonová, která přijela do Bad Homburku se sérií sedmi porážek v řadě, výborně podávala a nedávala své rivalce žádnou šanci na případný brejk. Lehce obhájila i svůj další servis a vedla o čtyři gamy. Olomoucká rodačka se úvodním setem protrápila, což potvrdila dalším ztraceným podáním, a sadu tak ztratila velmi lehce za 28 minut 1:6.
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Snad to zas nebude naše hráčka, přes kterou si konečně udělá výsledek