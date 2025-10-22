ŽIVĚ: Muchová v Tokiu usiluje o první čtvrtfinále na asijských turnajích a návrat do TOP 20
WTA TOKIO - Karolína Muchová (29) se na pětistovce v Tokiu pokouší postoupit do prvního čtvrtfinále od US Open. Češka, které na úvod skrečovala krajanka Markéta Vondroušová, je proti australské teenagerce Maye Jointové favoritkou. Výhra nad 32. hráčkou světa a postup mezi osmičku nejlepších by jí měl zajistit návrat do TOP 20 žebříčku. Utkání můžete sledovat v živém článku na Tenisportalu, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Profily hráčů
Muchová – Jointová hraje se
Podrobnosti budeme průběžně aktualizovat...
