ŽIVĚ: Muchová v Tokiu usiluje o první čtvrtfinále na asijských turnajích a návrat do TOP 20

DNES, 10:15
Aktuality 1
WTA TOKIO - Karolína Muchová (29) se na pětistovce v Tokiu pokouší postoupit do prvního čtvrtfinále od US Open. Češka, které na úvod skrečovala krajanka Markéta Vondroušová, je proti australské teenagerce Maye Jointové favoritkou. Výhra nad 32. hráčkou světa a postup mezi osmičku nejlepších by jí měl zajistit návrat do TOP 20 žebříčku. Utkání můžete sledovat v živém článku na Tenisportalu, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Joint Maya
Karolína Muchová v Tokiu hraje důležité utkání (@ Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Muchová – Jointová hraje se

Podrobnosti budeme průběžně aktualizovat...

Výsledky turnaje WTA 500 v Tokiu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

2
Přidat komentář
zfloyd
22.10.2025 10:54
chvilku to trvalo , ale pak na to Muška přišla , nebo možná přestal působit joint
Reagovat
pantera1
22.10.2025 10:27
Muško zaber návrat do top 20 za to stojí. držím palce aji na nohách. Joint je sice silnější vzorek, ale dá se s ním pracovat .
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist