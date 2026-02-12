ŽIVĚ: Muchová vyráží do boje. O semifinále prestižní tisícovky se utká s rozjetou Ruskou
Muchová – Kalinská | 20:30
Ve čtvrtfinále by měla mít Muchová dostatek sil, jelikož souboje s Jaqueline Cristianovou i Terezou Valentovou zvládla se ztrátou jen pěti gamů a v osmifinále jí po pouhých sedmi hrách vzdala další krajanka Karolína Plíšková. Kalinská ovšem bude posilněna skalpy nasazených hráček Emmy Navarrové a Eliny Svitolinové a touží po odvetě.
Všechny tři předchozí souboje ovládla Muchová. Recept na ruskou tenistku našla v roce 2018 na okruhu ITF, na US Open 2020 i předloni v Ningbu. Je ale potřeba zmínit, že pokaždé potřebovala tie-break či rozhodující set.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá
