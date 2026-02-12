ŽIVĚ: Muchová vyráží do boje. O semifinále prestižní tisícovky se utká s rozjetou Ruskou

DNES, 19:45
WTA DAUHÁ - Karolína Muchová (29) je poslední českou nadějí na probíhající tisícovce v Dauhá a pokusí se splnit roli favoritky ve čtvrtfinálovém duelu s Annou Kalinskou (27). S nebezpečně rozjetou Ruskou vyhrála všechny tři předchozí souboje a má tak jedinečnou příležitost zaznamenat jednu ze svých nejcennějších semifinálových účastí. Na vítězku už čeká Maria Sakkariová.
Karolína Muchová zabojuje o semifinále v Dauhá (© ARTUR WIDAK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Muchová – Kalinská | 20:30

Ve čtvrtfinále by měla mít Muchová dostatek sil, jelikož souboje s Jaqueline Cristianovou i Terezou Valentovou zvládla se ztrátou jen pěti gamů a v osmifinále jí po pouhých sedmi hrách vzdala další krajanka Karolína Plíšková. Kalinská ovšem bude posilněna skalpy nasazených hráček Emmy Navarrové a Eliny Svitolinové a touží po odvetě.

Všechny tři předchozí souboje ovládla Muchová. Recept na ruskou tenistku našla v roce 2018 na okruhu ITF, na US Open 2020 i předloni v Ningbu. Je ale potřeba zmínit, že pokaždé potřebovala tie-break či rozhodující set.

Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

7
jeronym
12.02.2026 19:59
Je tam dnes trochu vic lidi, asi zajezd z katarskeho JZD...
Reagovat
Vladimir
12.02.2026 19:55
Pořád to odsouvají (momentálně 20:25), nedivil bych se, kdyby to odložili na zítra.
Reagovat
tommr
12.02.2026 19:56
to určitě neudělají. Včera taky hrály Kalinskaya vs Svitolina až po půlnoci tamního času ...
Reagovat
chlebavevaju
12.02.2026 19:46
Karolína má umetenou cestu, pokud tento turnaj nevyhraje, tak už nikdy.
Reagovat
PTP
12.02.2026 20:00
Porazí Rybku?
Reagovat
zfloyd
12.02.2026 20:14
Rybka ještě zdaleka nevyhrála
Reagovat
PTP
12.02.2026 20:15
Teď jí brejkne a dopodává to.
Reagovat

