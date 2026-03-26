ŽIVĚ: Obrovské trápení. Muchová v prvním setu na Gauffovou vůbec nestačí
Gauffová vs. Muchová, hraje se 1. set
Bez jakýchkoliv myšlenek na předcházející nezdary s Gauffovou vstoupila Muchová do šestého vzájemného duelu. Hned úvodní podání americké tenistky bez problémů prolomila a ujala se vedení. Úvod utkání se nesl ve znamení dlouhých výměn, ve kterých obě tenistky střídaly vítězné míče s nevynucenými chybami. Hned druhý game se hrál téměř deset minut, Muchová v něm odvrátila první brejkbolovou možnost, druhou ale už ne a bylo vyrovnáno.
Gauffová ve třetí hře potvrdila, že problémy se servisem u ní přetrvávají. I přes tři dvojchyby si však podání dokázala v dalším dlouhém gamu udržet a po 22 minutách šla do vedení 2:1. Muchová si pomáhala přechody na síť, často však své soupeřce ulehčovala situaci řadou nevynucených chyb. Za to zaplatila dalším ztraceným podání, a když Američanka vzápětí svůj servis bez problémů obhájila, nabrala Češka manko už 1:4.
Krize olomoucké rodačky pokračovala i nadále. Muchová dalšími zbytečnými chybami darovala Gauffové i svůj další servis a o výsledku úvodní sady bylo prakticky rozhodnuto.
Hlavu prostě nezmění
Její výraz po nich je takový jakože: No jo, je tam Coco,to se nedá nic dělat....