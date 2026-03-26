ŽIVĚ: Obrovské trápení. Muchová v prvním setu na Gauffovou vůbec nestačí

DNES, 19:45
Velká výzva čeká v semifinále Masters v Miami na Karolínu Muchovou (29). V cestě do vysněného finále totiž stojí světová čtyřka Coco Gauffová (22), která navíc všech pět dosavadních vzájemných střetů ovládla. Jak dopadne ten šestý, se dozvíte v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Karolína Muchová předvádí v Miami výborné výkony (@ JLN Photography / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Gauffová vs. Muchová, hraje se 1. set

Bez jakýchkoliv myšlenek na předcházející nezdary s Gauffovou vstoupila Muchová do šestého vzájemného duelu. Hned úvodní podání americké tenistky bez problémů prolomila a ujala se vedení. Úvod utkání se nesl ve znamení dlouhých výměn, ve kterých obě tenistky střídaly vítězné míče s nevynucenými chybami. Hned druhý game se hrál téměř deset minut, Muchová v něm odvrátila první brejkbolovou možnost, druhou ale už ne a bylo vyrovnáno.

Gauffová ve třetí hře potvrdila, že problémy se servisem u ní přetrvávají. I přes tři dvojchyby si však podání dokázala v dalším dlouhém gamu udržet a po 22 minutách šla do vedení 2:1. Muchová si pomáhala přechody na síť, často však své soupeřce ulehčovala situaci řadou nevynucených chyb. Za to zaplatila dalším ztraceným podání, a když Američanka vzápětí svůj servis bez problémů obhájila, nabrala Češka manko už 1:4.

Krize olomoucké rodačky pokračovala i nadále. Muchová dalšími zbytečnými chybami darovala Gauffové i svůj další servis a o výsledku úvodní sady bylo prakticky rozhodnuto.

Další informace přůběžně doplňujeme.

Výsledky ženské dvouhry na Masters 1000 v Miami

Miami: Konec před branami finále? Muchová vyzve svou největší noční můru

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

Bloody13
26.03.2026 20:49
Trapné Gauff se všemi 4 předchozími hračkami má velké problémy, a Muchovou totálně zničí ve dvou setech Kájo, Kájo
hanz
26.03.2026 20:49
Áno, penízky se rýsujou... děkuji Kájíku, s Čokajdou nikdy nezklameš a solidně to pohnojíš... sázkaři moc děkují
Ondřej.Jirásek
26.03.2026 20:48
Tohle je fakt šílenost. Navíc Gauff vůbec nechybuje, bude zřejmě virtuální kanár.
Ondřej.Jirásek
26.03.2026 20:49
A je tam
aligo
26.03.2026 20:47
Reagovat
Sinuhet1
26.03.2026 20:47
naprosto stupidni chyby, hnus....
chlebavevaju
26.03.2026 20:47
Nejhorší na tom je, že taková sklenička Krejčíková by tuhle Gauff v pohodě vypráskala a v životní formě hrající Muchová v životní formě doplatí na svoji mentalitu poraženého již v šatně.
Alien
26.03.2026 20:44
To je blok, prostě jeden velký blok!
asgard33
26.03.2026 20:43
Tvl. Karolína dělá při vlastním servise stupidní minely jaké v předchozích zápasech nedělala.
zfloyd
26.03.2026 20:43
hlava, hlava hlava ani ten vyrýsovanej zadek jí nepomůže
chlebavevaju
26.03.2026 20:42
6:1 6:3 a to bude ještě ráda.
baba
26.03.2026 20:41
Coco nechybuje,ale Karo ano.Obě mají podobný styl hry ale Coco daleko lepší fyzičku.Nevidim to vůbec dobře
aligo
26.03.2026 20:43
Ale chybuje. Kája 12 a Coco 7. Kája prostě vede
aligo
26.03.2026 20:39

Hlavu prostě nezmění
Ondřej.Jirásek
26.03.2026 20:39
To je hrůza :( Muška snad udělala už stejný počet chyb jako za celý poslední zápas.
aligo
26.03.2026 20:39
10 už
Ondřej.Jirásek
26.03.2026 20:39
Tak to chybí už jen pět
aligo
26.03.2026 20:41
Jojo jsou to takové hloupé chyby..
Její výraz po nich je takový jakože: No jo, je tam Coco,to se nedá nic dělat....
Preview.lover
26.03.2026 20:39
Gauff by se dnes dala porazit, ale Muchová by nesměla dělat víc chyb
aligo
26.03.2026 20:34
Bohužel, je to zatím asi pěkné, ale s touhle hrou to Kája nemá šanci zvládnout
bardunek666
26.03.2026 20:39
Pěkné? Chyba za chybou. Pěkné to fakt není
frenkie57
26.03.2026 20:32
Karo odmíta brejkboly jak na běžícím páse.
tommr
26.03.2026 20:32
Je to marný, je to marný, je to marný. Od Karolíny zase jedna strašidelná chyba za druhou ...
com
26.03.2026 20:33
strašidla, noční můry.. Se budu bat smile
hanz
26.03.2026 20:33
Naprostý souhlas, proto je rozumné vsadit hned
chlebavevaju
26.03.2026 20:34
Gauff přestane tropit hlouposti na podání a bude to jasný průběh. Muchová marná, jakmile ji soupeřky typu Gauff a Swiatek vrátí míče, kterými jinak bere vítězné fifteeny, tak nemá protihru, vyhazuje se a fyzicky se utavi. Nechapu tu důvěru některých, ze to dnes vyjde, nebyl jediný důvod, proč by to tak melo byt. Jedna vec je prani, druha realita.
PTP
26.03.2026 20:32
Lepší kondice (hádejte čí) rozhodne zápas.
bardunek666
26.03.2026 20:31
Jestli má Karolína problém returnovat takto pomalé podání, tak to ani dnes nedopadne dobře
Ondřej.Jirásek
26.03.2026 20:31
Já fakt nevim. Kája dělá spoustu chyb, který normálně prostě nedělá. Hned od začátku je vidět, že má Coco prostě v hlavě. I ty její reakce naznačujou bezradnost.
Ondřej.Jirásek
26.03.2026 20:24
Nejsem zvyklej prosit, ale Kájo! PROSÍÍÍÍÍM
hanz
26.03.2026 20:25
Neproste, už zajisté má hodně lidí vsazeno
pantera1
26.03.2026 20:28
Ona to uhaluzí neboj, Koko už rozjíždí dvojchyby .
zfloyd
26.03.2026 20:22
Koko je nechutně rychlá , jestli nezpomalí bude to těžké
Flinkk
26.03.2026 20:21
Tady si myslim, ze to budou 3 sety a poradny boj
chlebavevaju
26.03.2026 20:16
Neco mi rika, ze co se tenisové kvality týče, tak to bude hnus na sledování.
Kreuz
26.03.2026 20:23
naopak, je to zajimavy, takovy technicky sachy... zato tvoje komentare jsou hnus, to je jisty
Flinkk
26.03.2026 20:23
chlebavevaju
26.03.2026 20:26
Protoze sledovat bambilion DF Gauff a neschopnost Muchove udržet podani bude úžasný zážitek.
Flinkk
26.03.2026 20:29
Kdyby bylo daný, že si každý má udržet podání, bylo by to o ničem pak sledovat tenis si myslim.
PTP
26.03.2026 20:29
Chlebavevaju je hnusný žrádlo.
chlebavevaju
26.03.2026 20:30
To odvoláš!!
com
26.03.2026 20:33
mě chutnáš, seš ňamka smile
chlebavevaju
26.03.2026 20:36
hanz
26.03.2026 19:55
Tak jakej to bude vejprask proti ,,nemohoucí Čokajdě"?
Kreuz
26.03.2026 20:23
Ty dos
Kreuz
26.03.2026 20:23
Ty dostanes vejprask od manzelky
com
26.03.2026 19:46
