ŽIVĚ: Nečekané problémy. Siniaková s Townsendovou jdou do super-tiebreaku
Siniaková, Townsendová – Babosová, Stefaniová 6:2, hraje se 2. set
Jako první se v zápase dostaly do problémů ve třetí hře Babosová se Stefaniovou. Při podání brazilské tenistky se zaskvěla výbornými returny Siniaková a favoritky poprvé v zápase prolomily soupeřkám podání.
To vzápětí rodačka z Hradce Králové potvrdila na svém podání a vítězky letošního Australian Open šly do nadějného vedení 3:1.
Do složité situace se první nasazený pár dostal za stavu 3:2 při podání Townsendové, kdy musel odvracet brejkbol. Nebezpečí dvěma přesnými voleji na síti zažehnala Siniaková a udržela pro loňské finalistky náskok.
Siniaková s Townsendovou si na druhý úder počkaly znovu při podání Stefaniové. Slabší servis Brazilky trestaly výbornými returny, podruhé v zápase uspěly na returnu a šly do vedení 5:2.
Sadu na svém podání zakončila s přehledem úřadující světová deblová jednička Siniaková a česko-americký pár tak získal úvodní dějství za 32 minut hladce 6:2.
Hned v prvním gamu druhého setu měly favoritky při podání Babosové další brejkovou možnost, rodačka z Šoproně však dokázala nebezpečí tentokrát zažehnat.
Maďarsko-brazilský pár ale nebezpečí odvrátil jen o chvíli později. Dvě nejlépe postavené deblistky světa udeřily opět při podání Stefaniové, Siniaková následně v pohodě brejk potvrdila a zajistila vedení 3:1 ve druhém setu.
Babosová se Stefaniovou však zápas nezabalily. V pátém gamu se stavu 3:2 poprvé při podání Townsendové uspěly na returnu, což vzápětí potvrdily na svém podání a rázem šly do vedení 4:3.
Do hlavní role se v následujících minutách pasovala Babosová, která výbornými returny i hrou na síti postarala o další vítězný game, tentokrát při servisu Siniakové, a dvojnásobné grandslamové šampionky prohrály už o dva gamy.
Rozjetá Maďarka už na svém podání nezaváhala, Babosová se Stefaniovou získaly druhou sadu 6:3 a poslaly utkání do super-tiebreaku.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Pavlíku nemáš za co
Škoda, že proti ní Kačenka nehrála dneska.