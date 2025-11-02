ŽIVĚ: Nečekané problémy. Siniaková s Townsendovou jdou do super-tiebreaku

TURNAJ MISTRYŇ - Kateřina Siniaková (29) s Taylor Townsendovou (29) rozehrály Turnaj mistryň soubojem s maďarsko-brazilským párem Timea Babosová (32), Luisa Stefaniová (28). Jak si světová deblová jednička spolu se svou americkou parťačkou povedou, můžete v podrobné reportáži sledovat na Tenisportálu.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vstupují do Turnaje mistryň (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Siniaková, Townsendová – Babosová, Stefaniová 6:2, hraje se 2. set

Jako první se v zápase dostaly do problémů ve třetí hře Babosová se Stefaniovou. Při podání brazilské tenistky se zaskvěla výbornými returny Siniaková a favoritky poprvé v zápase prolomily soupeřkám podání.

To vzápětí rodačka z Hradce Králové potvrdila na svém podání a vítězky letošního Australian Open šly do nadějného vedení 3:1.

Do složité situace se první nasazený pár dostal za stavu 3:2 při podání Townsendové, kdy musel odvracet brejkbol. Nebezpečí dvěma přesnými voleji na síti zažehnala Siniaková a udržela pro loňské finalistky náskok.

Siniaková s Townsendovou si na druhý úder počkaly znovu při podání Stefaniové. Slabší servis Brazilky trestaly výbornými returny, podruhé v zápase uspěly na returnu a šly do vedení 5:2.

Sadu na svém podání zakončila s přehledem úřadující světová deblová jednička Siniaková a česko-americký pár tak získal úvodní dějství za 32 minut hladce 6:2.

Hned v prvním gamu druhého setu měly favoritky při podání Babosové další brejkovou možnost, rodačka z Šoproně však dokázala nebezpečí tentokrát zažehnat.

Maďarsko-brazilský pár ale nebezpečí odvrátil jen o chvíli později. Dvě nejlépe postavené deblistky světa udeřily opět při podání Stefaniové, Siniaková následně v pohodě brejk potvrdila a zajistila vedení 3:1 ve druhém setu.

Babosová se Stefaniovou však zápas nezabalily. V pátém gamu se stavu 3:2 poprvé při podání Townsendové uspěly na returnu, což vzápětí potvrdily na svém podání a rázem šly do vedení 4:3.

Do hlavní role se v následujících minutách pasovala Babosová, která výbornými returny i hrou na síti postarala o další vítězný game, tentokrát při servisu Siniakové, a dvojnásobné grandslamové šampionky prohrály už o dva gamy.

Rozjetá Maďarka už na svém podání nezaváhala, Babosová se Stefaniovou získaly druhou sadu 6:3 a poslaly utkání do super-tiebreaku.

subaru
02.11.2025 20:45
Nechtějí vyhrát. Ani se nebaví spolu. Doufám poslední turnaj.
Reagovat
PetaM
02.11.2025 20:44
No, zatím září skvěle teda. :D
Reagovat
com
02.11.2025 20:39
co se to děje
Reagovat
Liverpool22
02.11.2025 20:44
Snad nedopadnou jako včera Carevna s Mertens, které vedly 6:1 a 4:2, bylo to na jednu bránu a nakonec prohra
Reagovat
subaru
02.11.2025 20:45
Dopadnou
Reagovat
com
02.11.2025 20:46
nechteji hrat v pristim zapase s Routliffe/Dobrowskou
Reagovat
Random33
02.11.2025 20:44
Zaslouzene 1-1.
Reagovat
com
02.11.2025 20:18
a máme tu brejk i ve druhym setu smile Tož zatim to vypada velice slibne smilesmile
Reagovat
com
02.11.2025 19:40
a už tu máme brejk smilesmilesmile
Reagovat
zfloyd
02.11.2025 19:53
zelená se žlutou už vedou
Reagovat
HAJ
02.11.2025 20:00
Dva brejky pro SinTown , ale měly by ubrat vUE
Reagovat
com
02.11.2025 20:03
je to 6:2, tak at klidne hrajou dal tak jak hrajou smile
Reagovat
HAJ
02.11.2025 20:04
Ale jo, tak by to šlo
Reagovat
The_Punisher
02.11.2025 20:04
Liverpool22
02.11.2025 20:06
Kuba4Win
02.11.2025 20:10
HAJ
02.11.2025 20:18
Tak další brejk
Reagovat
Kuba4Win
02.11.2025 20:24
SinTown jedou smile smile
Reagovat
HAJ
02.11.2025 20:37
No, teď se to trochu zadrhlo.
Reagovat
HAJ
02.11.2025 20:45
SinTown bohužel úplně ve druhém vytuhly
Reagovat
com
02.11.2025 18:50
Proc tu ma profil Paula Badosa
Reagovat
Kuba4Win
02.11.2025 18:53
Ajo to netuším.
Reagovat
Trojchyba_Mat
02.11.2025 18:55
Babos - Badosa, to je hned
Reagovat
Kuba4Win
02.11.2025 18:56
com
02.11.2025 18:58
com
02.11.2025 19:41
a nějaký poděkování za upozornění nebude?

Pavlíku nemáš za co smilesmile
Reagovat
aligo
02.11.2025 19:57
Pája zásadně neděkuji
Reagovat
com
02.11.2025 20:05
nechce se kamaradickovat
Reagovat
aligo
02.11.2025 19:57
To umí jen O.J.
Reagovat
Trojchyba_Mat
02.11.2025 20:08
Simpson?
Reagovat
aligo
02.11.2025 20:31
Těsně vedle
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.11.2025 18:40
Routliffeovovová hrála dneska zoufale. Na UE musela vyhrát nad všema.
Škoda, že proti ní Kačenka nehrála dneska.
Reagovat
Trojchyba_Mat
02.11.2025 18:41
Pokračuj a možná se přestane přechylovat
Reagovat
Kuba4Win
02.11.2025 18:43
Jj, u některých jmen je to vyloženě výsměch.
Reagovat
GaelM
02.11.2025 19:22
Reagovat
com
02.11.2025 18:11
smilesmile
Reagovat
zfloyd
02.11.2025 18:22
a která je Kačenka ta zelená nebo ta žlutá???
Reagovat
com
02.11.2025 18:51
Kačenka a její blond hříva
Reagovat
zfloyd
02.11.2025 19:37
a čenoška teda pěkně zezelenala
Reagovat
Kuba4Win
02.11.2025 18:22
