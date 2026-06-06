ŽIVĚ: Nervózní bitva o grandslamový titul. Andrejevová i Chwaliňská se trápí na podání
Chwaliňská - Andrejevová, hraje se 1. set
Hned úvodní výměny finálové bitvy mezi Andrejevovou a Chwaliňskou přinesly atraktivní tenis. Polka od počátku častovala favoritku povedenými stopbaly i přechody na síť, favoritka pro změnu odpovídala maximální agresivitou. Ruska nakonec úvodní sedmiminutový game získala, prolomila soupeřce podání a šla do vedení. Brejk ale Andrejevová potvrdit nedokázala. Chwaliňská se prezentovala trpělivou hrou daleko za základní čarou, počkala si na chyby soupeřky a srovnala krok.
V utkání hrané v poměrně silném větru nebylo podání pro ani jednu z tenistek žádnou výhodou. I v následujících dvou gamech byla úspěšnější hráčka na příjmu a stav byl vyrovnaný – 2:2. Jako první ho nakonec získala čistou hrou Polka a šla poprvé v zápase do vedení.
Polka, která se do finále Roland Garros probojovala jako první tenistka v historii z kvalifikace, nedále trápila favoritku vysokými liftovanými míči, kterými se snažila eliminovat agresivní hru rodačky z Krasnojarsku. Andrejevová se postupem času přizpůsobila hře levou rukou hrající soupeřky, nesnažila se za každou cenu výměny ukončit a vyplatilo se jí to. Za stavu 3:3 znovu byla úspěšná na returnu a šla do vedení.
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