ŽIVĚ: Nervózní bitva o grandslamový titul. Andrejevová i Chwaliňská se trápí na podání

DNES, 15:00
Aktuality 33
V nečekaně obsazeném finále Roland Garros se utkají o premiérový grandslamový titul Ruska Mirra Andrejevová a až 114. hráčka světa Polka Maja Chwaliňská. Nasazená osmička Andrejevová bude na pařížské antuce usilovat o triumf v 19 letech, o pět roků starší Chwaliňská touží završit senzační tažení turnajem, které zahájila už v kvalifikaci. Zápas začne na hlavním dvorci Philippea Chatriera v cca 15:30, utkání vám přineseme na Tenisportálu v podrobné reportáži.
Profily hráčů
Chwalinska Maja
Andreeva Mirra
Mirra Andrejevová je favoritkou pařížského finále (@ Jean Catuffe/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Chwaliňská - Andrejevová, hraje se 1. set

Hned úvodní výměny finálové bitvy mezi Andrejevovou a Chwaliňskou přinesly atraktivní tenis. Polka od počátku častovala favoritku povedenými stopbaly i přechody na síť, favoritka pro změnu odpovídala maximální agresivitou. Ruska nakonec úvodní sedmiminutový game získala, prolomila soupeřce podání a šla do vedení. Brejk ale Andrejevová potvrdit nedokázala. Chwaliňská se prezentovala trpělivou hrou daleko za základní čarou, počkala si na chyby soupeřky a srovnala krok.

V utkání hrané v poměrně silném větru nebylo podání pro ani jednu z tenistek žádnou výhodou. I v následujících dvou gamech byla úspěšnější hráčka na příjmu a stav byl vyrovnaný – 2:2. Jako první ho nakonec získala čistou hrou Polka a šla poprvé v zápase do vedení.

Polka, která se do finále Roland Garros probojovala jako první tenistka v historii z kvalifikace, nedále trápila favoritku vysokými liftovanými míči, kterými se snažila eliminovat agresivní hru rodačky z Krasnojarsku. Andrejevová se postupem času přizpůsobila hře levou rukou hrající soupeřky, nesnažila se za každou cenu výměny ukončit a vyplatilo se jí to. Za stavu 3:3 znovu byla úspěšná na returnu a šla do vedení.

Další informace průběžně doplňujeme.

French Open: Ruská radost, nebo polský šok? Paříž pozná novou šampionku grandslamu

Výsledky ženské dvouhry na French Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

34
Přidat komentář
NOLE_unvaccinated_GOAT
06.06.2026 16:02
Mája kazí naši tenisovou mládež! Těmi svými kopci totiž dává falešnou naději naším hráčkám jako oběma Fruhvirtkám, Lucii H. či Palicové a dalším, že s kopci se dá dojít do finále FO a možná ho i vyhrát!
Reagovat
misa
06.06.2026 16:04
Viďmanová si možná říká, že by taky mohla něco vyhrát...
Reagovat
Diabolique
06.06.2026 15:52
Uzasna Maja! Nadherna hra na 3:2. Hysterka za chvili zacne rozbijet rakety!!!
Reagovat
alcaraz.dva
06.06.2026 16:03
To ty jsi ten, kdo je hystericky
Reagovat
Liverpool22
06.06.2026 15:51
Mirra začíná blbnout - seká chyby a zatím hodně slabá na servisu viz. dvojchyby.
Reagovat
misa
06.06.2026 15:52
za chvíli se začne vztekat
Reagovat
Liverpool22
06.06.2026 15:54
Chvílema fouká vítr a holky mají problém na servisu
Reagovat
pantera1
06.06.2026 15:53
Jj, bude to mít hodně těžký, jestli se nezkoncentruje.
Reagovat
jeronym
06.06.2026 15:41
Kopce zboznuju, kult Bjorn Borg
Reagovat
pantera1
06.06.2026 15:40
Holky za chvíli budou hrát ty kopce mezi divákama pod střechou .
Reagovat
Preview.lover
06.06.2026 15:40
Míček na rebreak na 1:1 byl jako z finále soutěže juniorek, samý kopec
Reagovat
Liverpool22
06.06.2026 15:41
Dnes to budou taktické šachy - kopečky, kraťasy a různý kreativní ťukes......
Reagovat
Dovodo6
06.06.2026 15:35
Polka zatím jenom čučí, jak jí to tam létá
Reagovat
Patik
06.06.2026 15:42
To je strašný tenis..Chwalinska dostala pokyny znechutiť hru nechutným topspinom..Andreeva ju vyprevadi priamkami..prekvapuje ma že sa Chwalinska dostala s týmto do finále.
Reagovat
misa
06.06.2026 15:47
Míčky Polky vyskakují strašně vysoko a zatím si s tím žádná soupeřka neví rady.
Reagovat
Diabolique
06.06.2026 15:25
Tak jedem, doufam ze hysterka rozmlati aspon dve rakety!!!!!
Reagovat
hanz
06.06.2026 15:23
Strým, plýs :)
Reagovat
Liverpool22
06.06.2026 15:24
https://en84.sportplus.live/tennis/wta-roland-garros/7944539/

https://partner.nonamejose.sx/a28457a8/533e0b16/49712e0d
Reagovat
Patik
06.06.2026 15:16
Mirra ideme nato..
Reagovat
Liverpool22
06.06.2026 15:17
smileMIRRAsmile
Reagovat
Patik
06.06.2026 15:23
Chwalinska je podľa mňa len chvíľkovy turnajový zázrak..Mirra je schopná turnaj a výsledok aj obhájiť a urobiť si aj zbierku.
Reagovat
Liverpool22
06.06.2026 15:27
smile
Reagovat
Dave6969
06.06.2026 15:34
Taky si myslím že je to taková ta turnajová forma co trvá třeba 14 dní..ale finále si samozřejmě zasloužila.
Reagovat
LiJ
06.06.2026 15:44
Reagovat
misa
06.06.2026 15:34
Myslel jsem, že nato je u tebe zakázané slovo
Reagovat
Patik
06.06.2026 15:40
Prečo.?
Reagovat
misa
06.06.2026 15:45
NATO = Severoatlantická aliance
Reagovat
Patik
06.06.2026 15:54
Nato je v pohode...Brusel je chorý.
Reagovat
misa
06.06.2026 16:03
:)
Reagovat
PTP
06.06.2026 16:05
Chorý plive na protihráče.
Reagovat
tenisman1233
06.06.2026 15:14
Tak pojď Majo,tvůj čas nadešel.
Reagovat
Liverpool22
06.06.2026 15:16
smile Nadešel čas pro Mirru smile smile
Reagovat
pantera1
06.06.2026 15:22
Pokud nebude nervit, tak by to měla vyhrát . Holky se vyfotily a jdou na to . Ať je to pěkný zápas .
Reagovat
Liverpool22
06.06.2026 15:27
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist