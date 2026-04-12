ŽIVĚ: Nervózní duel mezi Alcarazem a Sinnerem směruje v prvním setu do tie-breaku

DNES, 15:00
ATP MONTE CARLO - Co více si mohli organizátoři Masters v Monte Carlu přát. O titul si zahrají světová jednička Carlos Alcaraz (22) a jeho úhlavní pronásledovatel Jannik Sinner (24). Vítěz se navíc kromě prestižní trofeje bude moci těšit z pozice světové jedničky. Utkání vám v podrobné reportáži přineseme na Tenisportálu.
Carlos Alcaraz a Jannik Sinner se utkají v Monte Carlu o titul (@ IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia)

Alcaraz – Sinner, hraje se 1. set

Alcaraz vstoupil do ostře sledovaného souboje sebejistě a bez problémů vyhrál svůj úvodní servis. Už daleko hůře na tom byl Sinner. Ve výměnách byl pod tlakem, sám soupeři naopak pomohl zbytečnými chybami, ztratil hned své první podání a nabral manko 0:2. Italský tenista se z nejistého startu ale velmi rychle oklepal. Podstatně zpřesnil hru, prodloužil údery a vyplatilo se. Brejk svému soupeři potvrdit nepovolil a srovnal na 2:2.

Zápas současných vládců tenisového světa, který sledoval z hlediště i dvojnásobný daviscupový šampion Radek Štěpánek, se nedále odehrával v naprosto vyrovnaném duchu. Oba tenisté střídali výborné momenty s jednoduššími chybami a zápas za stavu 4:4 směřoval do dramatické koncovky. Na obou hráčích byla s postupujícím časem patrná velká nervozita, což se projevilo i na kvalitě hry.

Obrovskou šanci výrazně se přiblížit zisku první sady měl v deváté hře Sinner, brejkovou možnost však zazdil jednoduchým vyhozeným forhendem a Alcaraz svůj servis s problémy udržel. O osudu úvodní sady tak ve stále sílícím větru musel rozhodnout tie-break.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Pavel Novotný, ČTK
Vlk-v-trave
12.04.2026 16:10
Ze souboje titánů je to souboj hráčů s větrem... ale i tak se mně zdá Alcaraz jak po nočním flámu v báru s ruletou... teprve v 9.gemu byl schopný zahrát BH po lajně... jinak to hrál jak vraceč křížem... atd.
I ty dropy Carlose jsou dnes mnohem hůř provedené než od Jendy. No... zatím to vypadá, žeby si měl Sinner dnes s Alcarazem celkem poradit, pokud se lépe španěl nerozehraje...
PTP
12.04.2026 15:55
Ten vítr to tam trochu devalvuje.
Krisboy
12.04.2026 16:01
To jo, tam vždycky fičelo. To víš, jachtařský ráj...
HolyMotors
12.04.2026 15:54
Už dnes je to jedna z největších rivalit všech v dob. A každá správná rivalita musí být maximálně vyrovnaná. A proto, pojď si pro to, hříšníku! Forza.
Krisboy
12.04.2026 15:33
Štěpec!
Davor1
12.04.2026 15:30
Sinner má podľa mňa zo spojenia antuka a Alcaraz nočné mory, podobne ako mal kedysi Federer pri Nadalovi. Obzvlášť po tom minuloročnom šialenom finále RG, ja by som to na jeho mieste doteraz nerozdýchal Tak som zvedavý, či dnes vyhrá Jannik konečne prvý veľký antukový titul, alebo klasicky zostane všetko po starom...
Vlk-v-trave
12.04.2026 15:29
No ve velkém stylu... Sinner se teprve rozehrával, takže i chyba v tom obíhaném fh a Carlos se ještě ani pořádně nerozhrál... :-))
Zatím nic moc...
Dovodo6
12.04.2026 15:07
Takže Djokovič je momentálně v RACE žebříčku se 1400 body na 5. místě, a to prosím pěkně odehrál letos DVA turnaje, a to je polovina dubna. Tihle dva, kromě 38-letého Djokoviče, mají snad nejslabší konkurenci v historii tenisu
com
12.04.2026 15:06
Novej článek Tak znova teda

Vámos Carlítos
Krisboy
12.04.2026 15:07
Forza Jannik!
