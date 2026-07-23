ŽIVĚ: Neskutečná dominance Bejlek! Češka na Štvanici vládne a má nakročeno do čtvrtfinále

DNES, 16:20
Aktuality 8
WTA PRAHA - Sára Bejlek možná absolvuje další maratonský zápas na letošním Livesport Prague Open. Česká bojovnice po vyčerpávající bitvě s Annou Blinkovovou nastoupí k osmifinálovému souboji s další houževnatou soupeřkou Marijí Timofejevovou. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Timofeeva Maria
Bejlek Sara
Sára Bejlek bojuje o čtvrtfinále v Praze (© ČTK / Kamaryt Michal)

Timofejevová – Bejlek 1:6, 1:3 / hraje se

Bejlek měla vynikající vstup do utkání. Po snadném gamu na servisu to vypadalo, že i Timofejevová udrží podání hladce. Jenže ruská rodačka reprezentující Uzbekistán nedokázala dotáhnout náskok 40:0 a Češka vycítila šanci. Po fantastické výměně, v níž Bejlek naplno ukázala svůj fenomenální pohyb, přišel brejkbol a domácí hráčka ho po chybě soupeřky proměnila.

V úvodu utkání měla favorizovaná Bejlek jasnou převahu. Komplikace na podání nepřipustila ani v další hře a zvýšila na 3:0. Timofejevová působila naprosto bezradně a vůbec nevěděla, co má se skvělou obranou Češky dělat. Vzápětí musela kousat další nezdar, když na brejkbol udělala dvojchybu a prohrávala už 0:4. Následně si ale trochu spravila chuť, když čistou hrou sebrala Bejlek servis a dostala se na výsledkovou tabuli.

Timofejevové ale radost dlouho nevydržela. Bejlek ji velmi rychle znovu začala trápit a čistý game byl k vidění i v následující hře. Češka tak vedla 5:1 a měla hromadu šancí rychlý úvodní set uzavřít. Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou využila nakonec hned první příležitost, i když musela odvracet brejkbol.

 

Po výprasku v úvodním setu Timofejevová na několik minut opustila centrální dvorec na pražské Štvanici. V této sadě se reprezentantka Uzbekistánu dočkala vyhraného gamu hned na první pokus. Bejlek zareagovala čistou hrou a vzápětí měla brejkbol na 2:1. Soupeřka ale tentokrát se svými agresivními údery uspěla. V další výměně však byla aktivnější Češka a po další chybě Timofejevové druhý brejkbol proměnila.

Ačkoli Timofejevová ve druhé sadě vzdorovala o něco víc než v té předchozí, neměla Bejlek s potvrzením brejku výraznější problém a upravila na 3:1.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

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Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

8
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tommr
23.07.2026 17:09
A Sára k mému velkému překvapení první set dokázala dopodávat i když musela odvracet brejkbol ...
Kontrolní otázka pro kvěše : v prvním setu hráčky podávaly sedmkrát a o podání přišly čtyřikrát. Je tedy podání v ženském tenise taková výhoda jak tvrdíš ty?
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falcon_heavy
23.07.2026 17:13
Podání je výhoda už z podstaty. Když funguje.
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paprikovygulas_
23.07.2026 17:14
Robíš vzorku na jednom zapase. Ty si muž a zobrala by ti podanie aj moja babka.
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MilasTHFC
23.07.2026 17:20
hele proc nejsi na ovcomrdskym portale a lezes sem?
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paprikovygulas_
23.07.2026 17:26
Neotravuj s tym ovčí sexom, nahlásil som ťa za zoofiliu ale dúfam, že ta nechajú pripievať lebo predátori musia byť na ociach
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tommr
23.07.2026 16:48
Sára začala dobře: hned v úvodu zápasu soupeřku brejkla i když prohrávala už 0:40 ...
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tenisman1233
23.07.2026 16:44
Sestry Kovačkovy zvládly další zápas a potvrdily deblové kvality.
V STB prohrávali na returnu 7:9 a nakonec ho opanovaly 11:9
Na to,že jsou obě mladé ,tak velmi dobrý výkon.
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tommr
23.07.2026 16:29
Sára moc dlouho zdravá nevydržela. Už má zase ofačované pravé stehno ...
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