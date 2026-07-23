ŽIVĚ: Neskutečná dominance Bejlek! Češka na Štvanici vládne a má nakročeno do čtvrtfinále
Timofejevová – Bejlek 1:6, 1:3 / hraje se
Bejlek měla vynikající vstup do utkání. Po snadném gamu na servisu to vypadalo, že i Timofejevová udrží podání hladce. Jenže ruská rodačka reprezentující Uzbekistán nedokázala dotáhnout náskok 40:0 a Češka vycítila šanci. Po fantastické výměně, v níž Bejlek naplno ukázala svůj fenomenální pohyb, přišel brejkbol a domácí hráčka ho po chybě soupeřky proměnila.
V úvodu utkání měla favorizovaná Bejlek jasnou převahu. Komplikace na podání nepřipustila ani v další hře a zvýšila na 3:0. Timofejevová působila naprosto bezradně a vůbec nevěděla, co má se skvělou obranou Češky dělat. Vzápětí musela kousat další nezdar, když na brejkbol udělala dvojchybu a prohrávala už 0:4. Následně si ale trochu spravila chuť, když čistou hrou sebrala Bejlek servis a dostala se na výsledkovou tabuli.
Timofejevové ale radost dlouho nevydržela. Bejlek ji velmi rychle znovu začala trápit a čistý game byl k vidění i v následující hře. Češka tak vedla 5:1 a měla hromadu šancí rychlý úvodní set uzavřít. Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou využila nakonec hned první příležitost, i když musela odvracet brejkbol.
Po výprasku v úvodním setu Timofejevová na několik minut opustila centrální dvorec na pražské Štvanici. V této sadě se reprezentantka Uzbekistánu dočkala vyhraného gamu hned na první pokus. Bejlek zareagovala čistou hrou a vzápětí měla brejkbol na 2:1. Soupeřka ale tentokrát se svými agresivními údery uspěla. V další výměně však byla aktivnější Češka a po další chybě Timofejevové druhý brejkbol proměnila.
Ačkoli Timofejevová ve druhé sadě vzdorovala o něco víc než v té předchozí, neměla Bejlek s potvrzením brejku výraznější problém a upravila na 3:1.
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Komentáře
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Kontrolní otázka pro kvěše : v prvním setu hráčky podávaly sedmkrát a o podání přišly čtyřikrát. Je tedy podání v ženském tenise taková výhoda jak tvrdíš ty?
V STB prohrávali na returnu 7:9 a nakonec ho opanovaly 11:9
Na to,že jsou obě mladé ,tak velmi dobrý výkon.