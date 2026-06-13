ŽIVĚ: Obrovské drama vrcholí. Bitva Lehečky se Sheltonem míří do finiše

DNES, 15:30
Aktuality 21
ATP STUTTGART - Těžký úkol čeká v semifinále turnaje ve Stuttgartu na Jiřího Lehečku. V cestě mu stojí světová pětka Američan Ben Shelton, s kterým oba dosavadní zápasy český tenista prohrál. Utkání začíná zhruba v 15:45, na Tenisportálu vám ho nabídneme v podrobné reportáži.
Profily hráčů
Lehečka Jiří
Shelton Ben
Jiří Lehečka během turnaje ve Stuttgartu (@ ČTK / imago sportfotodienst / Julia Rahn)

Shelton - Lehečka 6:7, 7:6, hraje se 3. set

Do třetího vzájemného utkání vstoupili Shelton i Lehečka suverénně, když si bez problémů vyhráli svá úvodní podání. Na rychlé stuttgartské trávě se hrály velmi krátké výměny, Američan při svých dvou úvodních servírovacích gamech neztratil jediný fiftýn, český tenista pak jediný, a za pouhých devět minut hry byl stav nerozhodný – 2:2.

Rodák z Kněžmostu marně bojoval o úvodní fiftýn na returnu i v páté hře, Shelton si připsal další čistou hru a znovu šel do vedení. Rodák z Kněžmostu marně bojoval o úvodní fiftýn na returnu i v páté hře, Shelton si připsal další čistou hru a znovu šel do vedení. První starosti měl naopak vzápětí Lehečka, za stavu 40:40 si ale připsal dva body z podání a případné trable rychle zažehnal.

Rodák z Atlanty dál zasypával soupeře nechytatelnými servisy. Bez problémů vyhrál devátou hru a šel do vedení 5:4, přičemž při svém podání do této doby neztratil jediný bod. Svěřenec Michala Navrátila tak dominantní na podání nebyl, přesto i on si větší starosti nedělal a srovnal na 5:5.

Paradoxně do nejsložitější situace se dostal vzápětí Shelton, když se nemohl trefit do prvního podání a prohrával už 15:40. Game nakonec získal a o osudu první sady musel rozhodnout tie-break. Do něj měl lepší vstup Američan, když se ujal vedení 3:1. Lehečka ale reagoval obratem a bylo vyrovnáno – 4:4. Český tenista byl v závěru jistějším hráčem, zkrácenou hru získal 7:4 a šel do vedení 1:0 na sety.

Shelton, který dnes dohrával čtvrtfinálové utkání s Japoncem Šó Šimabukurou, měl velkou šanci na první brejk hned v úvodní hře druhé sady. Vedení 40:15 však Lehečka díky výbornému servisu smazal a šel do vedení.  Český tenista měl problémy i při svém dalším gamu na podání, kdy odvracel jeden brejkbol. I tentokrát byl úspěšný a nepustil světovou pětku do trháku. Stejnou situaci si o chvíli později vyzkoušel i Američan, také on nezaváhal, a bylo vyrovnáno – 3:3.

Utkání ve druhém setu nabídlo podstatně delší výměny, než tomu bylo v úvodním dějství. Oba tenisté měli více starostí uhlídat si podání, přesto se žádný z nich k brejku nedostal a i druhý set musel rozhodnout tie-break. I v něm se rozpoutala obrovská bitva. Lehečka si vypracoval dva mečboly, Shelton sedm setbolů, ten osmý nakonec proměnil, zkrácenou hru vyhrál neuvěřitelným poměrem 16:14 a srovnal stav na 1:1.

Důležitý moment třetí sady ustál Lehečka hned při svém úvodním podání, kdy odvrátil dva brejkboly a srovnal stav na 1:1. V pátém gamu to byl pro změnu zase Shelton, kdo byl v přímém ohrožení ztráty servisu. Esem ale nebezpečí zažehnal a diváci se tak prvního brejku zápasu opět nedočkali.

Další informace průběžně doplňujeme.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

21
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easymoneysniper
13.06.2026 17:38
Lehečka by potřeboval mentalitu Menšíka. Ten tyhle situace pod tlakem zvládá o třídu líp.
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Ela-fon-isi
13.06.2026 18:01
Ale když si vzpomene na jeho začátky, udělal velký pokrok.
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annah
13.06.2026 17:36
Páni , to byla teda přetahovaná, ten druhý set!!!
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Mac
13.06.2026 17:36
cekali jsme dlouho, nez se potento, ale nakonec dockali...
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Diabolique
13.06.2026 17:33
Za stavu 50:50 zvladne Jirka minibreak.
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Diabolique
13.06.2026 17:34
Tak ne, nedotahl to do 50:50.
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hanz
13.06.2026 17:24
Lehunda to prvotřídně podělal a může se pakovat...
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frenkie57
13.06.2026 17:11
Vypadá to opět na TB.
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pantera1
13.06.2026 17:29
To musí být teda psycho .
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Preview.lover
13.06.2026 16:27
Jestli by se Jirkovi podařilo porazit Tiafoea, Sheltona i Fritze, tak by se měla v O2 aréně vysadit tráva na Davis cup
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The_Punisher
13.06.2026 16:37
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Diabolique
13.06.2026 16:25
Z 1:3 na 7:4 moc pekne.
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com
13.06.2026 16:22
Kučeravý Shelton, to je jinej level smile
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frenkie57
13.06.2026 16:13
To je škody, to je škody...
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pantera1
13.06.2026 16:19
To zas budou nervy, sleduji jen skóre no vyrovnaný zatím do poslední loptičky v TB .
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frenkie57
13.06.2026 16:26
TB jde za Jirkou, první set je doma.
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pantera1
13.06.2026 16:28
No doufám, že taky vyhraje a zítra se podívám aspoň na ty finále .
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frenkie57
13.06.2026 16:48
To by bylo pěkné.
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com
13.06.2026 16:55
jo zase vyžrat vsechny pripravny turnaje, to umíme.. Ale že by se pak nekdo blejsknul na W
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frenkie57
13.06.2026 16:05
Zatím je to souboj podání, mezihry moc nevidíme, oba už mají alespoň 5 es, Jiřina teď zahrál tři v řadě.
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pantera1
13.06.2026 15:49
Jirko Kučeravci polož sluchátko nejlépe ve dvou, ale když nebude zbytí i ve třech, hlavně ať je to vítězné .
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