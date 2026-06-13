ŽIVĚ: Obrovské drama vrcholí. Bitva Lehečky se Sheltonem míří do finiše
Shelton - Lehečka 6:7, 7:6, hraje se 3. set
Do třetího vzájemného utkání vstoupili Shelton i Lehečka suverénně, když si bez problémů vyhráli svá úvodní podání. Na rychlé stuttgartské trávě se hrály velmi krátké výměny, Američan při svých dvou úvodních servírovacích gamech neztratil jediný fiftýn, český tenista pak jediný, a za pouhých devět minut hry byl stav nerozhodný – 2:2.
Rodák z Kněžmostu marně bojoval o úvodní fiftýn na returnu i v páté hře, Shelton si připsal další čistou hru a znovu šel do vedení. Rodák z Kněžmostu marně bojoval o úvodní fiftýn na returnu i v páté hře, Shelton si připsal další čistou hru a znovu šel do vedení. První starosti měl naopak vzápětí Lehečka, za stavu 40:40 si ale připsal dva body z podání a případné trable rychle zažehnal.
Rodák z Atlanty dál zasypával soupeře nechytatelnými servisy. Bez problémů vyhrál devátou hru a šel do vedení 5:4, přičemž při svém podání do této doby neztratil jediný bod. Svěřenec Michala Navrátila tak dominantní na podání nebyl, přesto i on si větší starosti nedělal a srovnal na 5:5.
Paradoxně do nejsložitější situace se dostal vzápětí Shelton, když se nemohl trefit do prvního podání a prohrával už 15:40. Game nakonec získal a o osudu první sady musel rozhodnout tie-break. Do něj měl lepší vstup Američan, když se ujal vedení 3:1. Lehečka ale reagoval obratem a bylo vyrovnáno – 4:4. Český tenista byl v závěru jistějším hráčem, zkrácenou hru získal 7:4 a šel do vedení 1:0 na sety.
Shelton, který dnes dohrával čtvrtfinálové utkání s Japoncem Šó Šimabukurou, měl velkou šanci na první brejk hned v úvodní hře druhé sady. Vedení 40:15 však Lehečka díky výbornému servisu smazal a šel do vedení. Český tenista měl problémy i při svém dalším gamu na podání, kdy odvracel jeden brejkbol. I tentokrát byl úspěšný a nepustil světovou pětku do trháku. Stejnou situaci si o chvíli později vyzkoušel i Američan, také on nezaváhal, a bylo vyrovnáno – 3:3.
Utkání ve druhém setu nabídlo podstatně delší výměny, než tomu bylo v úvodním dějství. Oba tenisté měli více starostí uhlídat si podání, přesto se žádný z nich k brejku nedostal a i druhý set musel rozhodnout tie-break. I v něm se rozpoutala obrovská bitva. Lehečka si vypracoval dva mečboly, Shelton sedm setbolů, ten osmý nakonec proměnil, zkrácenou hru vyhrál neuvěřitelným poměrem 16:14 a srovnal stav na 1:1.
Důležitý moment třetí sady ustál Lehečka hned při svém úvodním podání, kdy odvrátil dva brejkboly a srovnal stav na 1:1. V pátém gamu to byl pro změnu zase Shelton, kdo byl v přímém ohrožení ztráty servisu. Esem ale nebezpečí zažehnal a diváci se tak prvního brejku zápasu opět nedočkali.
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