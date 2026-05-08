ŽIVĚ: Neuvěřitelná Plíšková odvrátila mečboly! Maratonskou bitvu rozhoduje třetí set

DNES, 19:15
WTA ŘÍM - Karolína Plíšková s odřenýma ušima zvládla první kolo na prestižní tisícovce v Římě a v pátek večer zabojuje o další vítězství. Šampionka tohoto podniku z roku 2019 čelí nasazené Jaqueline Cristianové a je mírnou favoritkou na postup.
Karolína Plíšková bojuje o postup do třetího kola v Římě (© GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia)

Plíšková – Cristianová 6:7, 7:6, 2:2 / hraje se

Plíšková měla pomalejší vstup do utkání a prohrávala 0:1 a 0:30. Vzápětí dvojchybou nabídla Cristianové brejkbol, na nějž ovšem její rumunská soupeřka nedokázala zreturnovat servis. Následně se česká hráčka sama aktivní hrou dostala k brejkbolu a svou šanci s přehledem proměnila.

Brejk však Plíšková potvrdit nedokázala. Po několika chybách pustila Cristianovou postupně k pěti brejkbolům a s poslední hrozbou si poradit nedokázala. Rumunka byla víc agresivní a srovnala na 2:2. Bývalá světová jednička pak mohla zase jít do vedení o brejk, ale v maratonské sedmé hře nevyužila celkem sedm brejkbolů.

Bitva o každý míč a game pokračovala i v následujících minutách a po skoro hodině hry svítil na výsledkové tabuli stav 4:4. Plíšková musela dvakrát podávat na udržení se v setu a nakonec ho musel po 74 minutách rozklíčovat tie-break. Ten byl rovněž extrémně vyrovnaný a Češka při skóre 5:5 udělala chybu z forhendu. Jako první se tak dostala k setbolu Cristianová a šanci bekhendovým prohozem využila.

Rozhozená Plíšková měla nejhorší možný vstup do druhého dějství. Na servisu sice vedla 40:30, jenže pak přišlo několik chyb a Cristianová se dostala do vedení o brejk. Rumunka ho následně bez problémů potvrdila. Rodačka z Loun se ale odmítla vzdát a po velkém úsilí a i díky likvidaci brejkbolu za stavu 0:2 srovnala na 2:2.

Následujících pět gamů překvapivě žádnou brejkbolovou příležitost nenabídlo. Plíšková nicméně dál bojovala o srovnání a po dvou hodinách hry vedla ve druhém setu 5:4. Pak ale Češka začala dělat až příliš mnoho chyb a dala Cristianové šanci zápas dopodávat.

Rumunka měla s touto výzvou velké potíže a pustila Plíškovou ke dvěma brejkbolům. Ta je však využít nedokázala a pak byly k vidění rovnou tři mečboly Rumunky. Na ten úvodní Cristianová udělala dvojchybu a ani druhá příležitost pro ni nebyla úspěšná. Na třetí hrozbu Plíšková vytáhla famózní forhend po čáře a nakonec si vynutila další tie-break.

Vstup do zkrácené hry se povedl Plíškové na jedničku. Rozhozená Cristianová jí pomohla k luxusnímu náskoku 3:0 se dvěma minibrejky. Dvojnásobná grandslamová finalistka takovou šancí nepohrdla a tie-break získala suverénně 7:2. Po dvouapůlhodinové řežbě tak musel rozhodnout třetí set.

Cristianová se ale nenechala promarněnou šancí vůbec rozhodit a velmi rychle se stejně jako v předchozí sadě dostala do vedení 2:0, přičemž Plíšková na brejkbol spáchala dvojchybu. Také v dalších minutách se ovšem opakoval scénář druhého setu. Plíšková tentokrát chladnokrevně zlikvidovala celkem čtyři brejkboly, včetně tří v řadě, a zajistila si srovnání na 2:2.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

PTP
08.05.2026 21:56
Byl pozdní večer, osmý máj,
večerní máj, byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde antukový zaváněl háj.
The_Punisher
08.05.2026 21:55
Přesto TB dopadl dobře! Teď hlavně vydržet
chlebavevaju
08.05.2026 21:54
Božská Karča zLoun.
Diabolique
08.05.2026 21:49
Ta Christian je fakt nadherna baba, ale Pliskova, jedeeeem!
SpacialRecognition
08.05.2026 21:39
Kdo viděl zápas proti Bouzas, nemůže se divit, ten povrch je už pro Karolínu v jejím věku prostě moc pomalý a každá chytrá hráčka ji prostě fyzicky oddělá.
aligo
08.05.2026 21:03
Ještě že máme tu Nikolu dnes
Pavol
08.05.2026 21:02
Karolína Djokovič prehrá podľa mojich predstáv a ty mi chceš pokaziť tiket. Ja ti stále verím. Idemo .
Diabolique
08.05.2026 21:02
A Vitek prohrava prvni set
com
08.05.2026 20:52
hodina a pul uplne pro nic
tommr
08.05.2026 20:54
Karolína se na ten setbol nechala prohodit jako nějaká nezkušená juniorka ...
The_Punisher
08.05.2026 20:39
Nikča super!
Krisboy
08.05.2026 19:48
Už jí mele
Diabolique
08.05.2026 20:14
Ktera mele kterou?
Krisboy
08.05.2026 20:17
Plíšek Kristiána.
com
08.05.2026 20:25
nevypadá to
Tomas_Smid_fan
08.05.2026 20:46
nevypadá, musíš víc fandit nebo se vybleješ z podoby.
Krisboy
08.05.2026 20:52
com a fandit?
com
08.05.2026 20:53
sem fanušík č. 1
Krisboy
08.05.2026 21:09
Nejsi. Jsi jen hater č.1.
com
08.05.2026 19:25
smilesmile
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

