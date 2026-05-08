ŽIVĚ: Neuvěřitelná Plíšková odvrátila mečboly! Maratonskou bitvu rozhoduje třetí set
Plíšková – Cristianová 6:7, 7:6, 2:2 / hraje se
Plíšková měla pomalejší vstup do utkání a prohrávala 0:1 a 0:30. Vzápětí dvojchybou nabídla Cristianové brejkbol, na nějž ovšem její rumunská soupeřka nedokázala zreturnovat servis. Následně se česká hráčka sama aktivní hrou dostala k brejkbolu a svou šanci s přehledem proměnila.
Brejk však Plíšková potvrdit nedokázala. Po několika chybách pustila Cristianovou postupně k pěti brejkbolům a s poslední hrozbou si poradit nedokázala. Rumunka byla víc agresivní a srovnala na 2:2. Bývalá světová jednička pak mohla zase jít do vedení o brejk, ale v maratonské sedmé hře nevyužila celkem sedm brejkbolů.
Bitva o každý míč a game pokračovala i v následujících minutách a po skoro hodině hry svítil na výsledkové tabuli stav 4:4. Plíšková musela dvakrát podávat na udržení se v setu a nakonec ho musel po 74 minutách rozklíčovat tie-break. Ten byl rovněž extrémně vyrovnaný a Češka při skóre 5:5 udělala chybu z forhendu. Jako první se tak dostala k setbolu Cristianová a šanci bekhendovým prohozem využila.
Rozhozená Plíšková měla nejhorší možný vstup do druhého dějství. Na servisu sice vedla 40:30, jenže pak přišlo několik chyb a Cristianová se dostala do vedení o brejk. Rumunka ho následně bez problémů potvrdila. Rodačka z Loun se ale odmítla vzdát a po velkém úsilí a i díky likvidaci brejkbolu za stavu 0:2 srovnala na 2:2.
Následujících pět gamů překvapivě žádnou brejkbolovou příležitost nenabídlo. Plíšková nicméně dál bojovala o srovnání a po dvou hodinách hry vedla ve druhém setu 5:4. Pak ale Češka začala dělat až příliš mnoho chyb a dala Cristianové šanci zápas dopodávat.
Rumunka měla s touto výzvou velké potíže a pustila Plíškovou ke dvěma brejkbolům. Ta je však využít nedokázala a pak byly k vidění rovnou tři mečboly Rumunky. Na ten úvodní Cristianová udělala dvojchybu a ani druhá příležitost pro ni nebyla úspěšná. Na třetí hrozbu Plíšková vytáhla famózní forhend po čáře a nakonec si vynutila další tie-break.
Vstup do zkrácené hry se povedl Plíškové na jedničku. Rozhozená Cristianová jí pomohla k luxusnímu náskoku 3:0 se dvěma minibrejky. Dvojnásobná grandslamová finalistka takovou šancí nepohrdla a tie-break získala suverénně 7:2. Po dvouapůlhodinové řežbě tak musel rozhodnout třetí set.
Cristianová se ale nenechala promarněnou šancí vůbec rozhodit a velmi rychle se stejně jako v předchozí sadě dostala do vedení 2:0, přičemž Plíšková na brejkbol spáchala dvojchybu. Také v dalších minutách se ovšem opakoval scénář druhého setu. Plíšková tentokrát chladnokrevně zlikvidovala celkem čtyři brejkboly, včetně tří v řadě, a zajistila si srovnání na 2:2.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
večerní máj, byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde antukový zaváněl háj.