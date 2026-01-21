ŽIVĚ: Muchová otáčí bitvu s americkou ranařkou, utkání však přerušil déšť

DNES, 10:15
Aktuality 8
AUSTRALIAN OPEN – Karolína Muchová (29) je ve středečním programu Australian Open jedinou českou zástupkyní ve dvouhře. Její soupeřkou ve druhém kole je Američanka Alycia Parksová (25). Utkání sledujte živě na Tenisportálu.
Karolína Muchová v boji o postup do dalšího kola Australian Open (@ DAVID GRAY / AFP / AFP / Profimedia)

Muchová – Parksová 4:6, 6:4

Jen jednou se na okruhu potkaly Muchová s Parksovou. Na loňském French Open se z vítězství nad zdravotně indisponovanou Češkou radovala Američanka a s nabitým sebevědomím vlétla i do druhého vzájemného střetnutí.

V úvodu utkání si obě tenistky držely svá podání, první brejkovou možnost měla v šesté hře Parksová, ale svou šanci neproměnila. Vzápětí toho litovala, protože to byla právě ona, kdo jako první svůj servis neudržel.

Muchová ale brejk a vedení 4:3 nepotvrdila a agresivně hrající soupeřka velmi rychle srovnala krok. Rodačka z Atlanty se prezentovala svým klasickým útočným tenisem se snahou o co nejrychlejší zakončení. Jen v první sadě zasypala svou soupeřku sedmi esy, která proložila třemi dvojchybami.

Rozhodující moment první sady přišel v nejméně očekávaný moment. Za stavu 4:4 vedla Muchová při svém podání 40:0, její rivalka však pěti fiftýny v řadě průběh hry naprosto otočila a sadu za 45 minut získala 6:4.

Velmi špatně vstoupila Muchová do druhé hry druhé sady, kterou začala dvěma dvojchybami za sebou a musela odvracet dva brejkboly. Se složitou situací si i s dávkou štěstí poradila a naopak to byla vzápětí ona, kdo uspěl na returnu. Tentokrát už Muchová brejk bez problémů potvrdila a šla do vedení 3:1.

Česká dvojka byla s postupem času na kurtu lepší hráčkou, což potvrdila v sedmé hře, kdy byla znovu úspěšná na returnu a šla do vedení už 5:2. Přemožitelka Alexandre Ealové z prvního kola ale sadu nezabalila. I ona byla úspěšná na příjmu a snížila na rozdíl jediné hry.

Více jí ale Muchová nepovolila, následující podání si již pohlídala, set získala 6:4 a poslala utkání do rozhodujícího třetího setu.

Parksová vstoupila do závěrečné sady velmi nervózně a nevynucenými chybami přišla hned o svůj úvodní servis. Muchová situace dokonale využila, bez problémů si udržela podání a vedla v rozhodujícím dějství 2:0.

Velmi důležitý game přišel za stavu 2:1, kdy Muchová odvrátila hned čtyři brejkboly a udržela si náskok. Za stavu 4:2 pro Muchovou a 40:40 při podání Parksové začalo v Melbourne pršet, utkání je přerušeno.

Podrobnosti připravujeme.

Výsledky ženské dvouhry na Australian Open

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Sinuhet1
21.01.2026 11:06
prsi - to je blby, Muska mela navrch, Parks kazila - to se muze po navratu zmenit
Reagovat
zfloyd
21.01.2026 11:03
na Mušce je vidět jak je soustředěna je v zápasovém tranzu a to je dobře
Reagovat
frenkie57
21.01.2026 11:05
A teď jí tu soustředěnost narušil déšť. To je k vzteku.
Reagovat
pantera1
21.01.2026 10:21
Gratulka Mirrě, to bylo rychlý, hodina osm minut .
Reagovat
Liverpool22
21.01.2026 10:24
smile smile smile
Reagovat
The_Punisher
21.01.2026 10:20
Pooooooojď Muško!
Reagovat
Liverpool22
21.01.2026 10:25
smile
Reagovat
pantera1
21.01.2026 10:19
Hlavně nás moc ve třetím netrap a vyhrej .
Reagovat

