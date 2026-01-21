ŽIVĚ: Muchová otáčí bitvu s americkou ranařkou, utkání však přerušil déšť
Muchová – Parksová 4:6, 6:4
Jen jednou se na okruhu potkaly Muchová s Parksovou. Na loňském French Open se z vítězství nad zdravotně indisponovanou Češkou radovala Američanka a s nabitým sebevědomím vlétla i do druhého vzájemného střetnutí.
V úvodu utkání si obě tenistky držely svá podání, první brejkovou možnost měla v šesté hře Parksová, ale svou šanci neproměnila. Vzápětí toho litovala, protože to byla právě ona, kdo jako první svůj servis neudržel.
Muchová ale brejk a vedení 4:3 nepotvrdila a agresivně hrající soupeřka velmi rychle srovnala krok. Rodačka z Atlanty se prezentovala svým klasickým útočným tenisem se snahou o co nejrychlejší zakončení. Jen v první sadě zasypala svou soupeřku sedmi esy, která proložila třemi dvojchybami.
Rozhodující moment první sady přišel v nejméně očekávaný moment. Za stavu 4:4 vedla Muchová při svém podání 40:0, její rivalka však pěti fiftýny v řadě průběh hry naprosto otočila a sadu za 45 minut získala 6:4.
Velmi špatně vstoupila Muchová do druhé hry druhé sady, kterou začala dvěma dvojchybami za sebou a musela odvracet dva brejkboly. Se složitou situací si i s dávkou štěstí poradila a naopak to byla vzápětí ona, kdo uspěl na returnu. Tentokrát už Muchová brejk bez problémů potvrdila a šla do vedení 3:1.
Česká dvojka byla s postupem času na kurtu lepší hráčkou, což potvrdila v sedmé hře, kdy byla znovu úspěšná na returnu a šla do vedení už 5:2. Přemožitelka Alexandre Ealové z prvního kola ale sadu nezabalila. I ona byla úspěšná na příjmu a snížila na rozdíl jediné hry.
Více jí ale Muchová nepovolila, následující podání si již pohlídala, set získala 6:4 a poslala utkání do rozhodujícího třetího setu.
Parksová vstoupila do závěrečné sady velmi nervózně a nevynucenými chybami přišla hned o svůj úvodní servis. Muchová situace dokonale využila, bez problémů si udržela podání a vedla v rozhodujícím dějství 2:0.
Velmi důležitý game přišel za stavu 2:1, kdy Muchová odvrátila hned čtyři brejkboly a udržela si náskok. Za stavu 4:2 pro Muchovou a 40:40 při podání Parksové začalo v Melbourne pršet, utkání je přerušeno.
Podrobnosti připravujeme.
Výsledky ženské dvouhry na Australian Open
