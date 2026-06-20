ŽIVĚ: Nosková bojuje o finále a hned vede o brejk! V cestě stojí neskutečně rozjetá soupeřka
Nosková – Ealaová 1:0 / hraje se
Kvůli počasí byl zápas zahájen se zhruba hodinovým zpožděním, přičemž přerušeno bylo už úvodní semifinále mezi Arynou Sabalenkovou a Jessicou Pegulaovou. Nosková začala nejlepším možným způsobem. Ealaová pomohla dvěma chybami, zbytek bodů si obstarala sama Češka a hned v prvním gamu slavila brejk.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Nosková se prezentuje na trávě v Berlíně famózní formou. Poslední česká naděje v německé metropoli deklasovala Renatu Zarazúaovou, Diane Parryovou i bývalou světovou dvojku Paulu Badosaovou a žádné z těchto soupeřek nepovolila víc než pět gamů.
V takové fazóně má rozhodně příležitost postoupit v sobotu do finále. Navíc bude mít v semifinále nenasazenou soupeřku Ealaovou. Filipínka je však rovněž rozjetá a půjde do utkání se skalpy hráček TOP 10 Jeleny Rybakinové a Eliny Svitolinové.
Jeden vzájemný souboj už se uskutečnil. A to letos v osmifinále na tisícovce v Indian Wells, kde Nosková vládla poměrem 6:2, 6:0. Ealaová má na profesionální tour hrozivou bilanci 1:12 s Češkami. Uspěla jen v posledním takovém zápase nedávno ve finále na trávě v Birminghamu proti Nikole Bartůňkové.
Komentáře
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Je možný že se Linda dneska na kurt nedostane a zítra by jí pak v případě výhry nad Ealou čekal ještě druhej zápas proti odpočatý Pegule. A to má Linda ještě navíc hrát i debla ...
Pěkná práce
tomu oponuju, že nesníží, tak nevím, co máš za OMG problém