ŽIVĚ: Nosková bojuje o finále a hned vede o brejk! V cestě stojí neskutečně rozjetá soupeřka

DNES, 16:40
Aktuality 22
WTA BERLÍN - Linda Nosková se zatím na trávě v Berlíně prezentuje vynikající formou a plní roli favoritky v semifinále. Nastoupila však proti neskutečně rozjeté Alexandře Ealaové, která má v zádech dva skalpy hráček TOP 10 a umí být na nejrychlejším povrchu velmi nebezpečná. Zápas můžete sledovat živě v naší reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Nosková Linda
Eala Alexandra
Linda Nosková bojuje o finále v Berlíně (© LINTAO ZHANG / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Nosková – Ealaová 1:0 / hraje se

Kvůli počasí byl zápas zahájen se zhruba hodinovým zpožděním, přičemž přerušeno bylo už úvodní semifinále mezi Arynou Sabalenkovou a Jessicou Pegulaovou. Nosková začala nejlepším možným způsobem. Ealaová pomohla dvěma chybami, zbytek bodů si obstarala sama Češka a hned v prvním gamu slavila brejk.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Nosková se prezentuje na trávě v Berlíně famózní formou. Poslední česká naděje v německé metropoli deklasovala Renatu Zarazúaovou, Diane Parryovou i bývalou světovou dvojku Paulu Badosaovou a žádné z těchto soupeřek nepovolila víc než pět gamů.

V takové fazóně má rozhodně příležitost postoupit v sobotu do finále. Navíc bude mít v semifinále nenasazenou soupeřku Ealaovou. Filipínka je však rovněž rozjetá a půjde do utkání se skalpy hráček TOP 10 Jeleny Rybakinové a Eliny Svitolinové.

Jeden vzájemný souboj už se uskutečnil. A to letos v osmifinále na tisícovce v Indian Wells, kde Nosková vládla poměrem 6:2, 6:0. Ealaová má na profesionální tour hrozivou bilanci 1:12 s Češkami. Uspěla jen v posledním takovém zápase nedávno ve finále na trávě v Birminghamu proti Nikole Bartůňkové.

Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

22
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zfloyd
20.06.2026 17:28
Filipínka je velké formě hraje výborně na to jak vypadá dětsky dává pěkný bomby , je rychlá a nedělá moc chyb , mohla by být jeden z černých koní na Wimbledon , Linda to nebude mít vůbec jednoduché
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tommr
20.06.2026 17:06
A zase to šílený počasí! U nás je vedro k zalknutí a tam kde se hraje tenis musí jako naschvál pršet ...
Je možný že se Linda dneska na kurt nedostane a zítra by jí pak v případě výhry nad Ealou čekal ještě druhej zápas proti odpočatý Pegule. A to má Linda ještě navíc hrát i debla ...
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The_Punisher
20.06.2026 17:46
Koukal jsem se na radar a myslím, že se na kurt Linda určitě dostane. Snad brzy
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Salamander134-
20.06.2026 17:05
Pliskova se v zapase s Bouzkovou zranila a odhlasila se z Eastbourne....
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hanz
20.06.2026 17:06
A co si zranila? Spíš si myslím, že už fyzicky nemohla a je jí jasný, že tři tejdny v kuse by prostě nedala... přecejenom věk
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tommr
20.06.2026 16:57
Kdyby mi někdo před turnajem řek že Linda bude v semifinále hrát s Ealou tak bych to považoval skoro jako jistotu že Linda postoupí do finále. Když jsem ale viděl jak Eala hrála proti Rybakině a Svitolině tak už si s výhrou Lindy tak jistej nejsem ...
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aape
20.06.2026 17:07
Přesně, Eala tu zatím hraje výborně, mohl by to být pěkný zápas
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jih
20.06.2026 16:54
Jaká talentovaná Češka..? To je ale blbost. Linda je už čtvrtý (!) rok v TOP 100 a v podstatě bez propadů se ochomýtá u TOP 10. Linda je špička!
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aape
20.06.2026 17:03
To jen potvrzuje tu větu o talentu, nebo ne?
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jih
20.06.2026 17:20
No nezdůrazňoval bych něco, co je už dávno prokázané. Zpátečnický titulek to je.
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Ondřej.Jirásek
20.06.2026 17:21
Lidi, o čem to mluvíte?
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jih
20.06.2026 17:22
To je v tom X okně.
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Ondřej.Jirásek
20.06.2026 17:25
Aha
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George_Renel
20.06.2026 16:46
Koalu je třeba zabrzdit.
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 16:44
tak Xeně nakonec zazpíval kanárek od Pegule, když už ne od Nikoly.
Pěkná práce
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Diabolique
20.06.2026 16:43
To jak dneska Pegula vypraskala Urvalenku trochu snizuje vyznam vcerejsiho vyhraneho setu Nikoly ...
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honza.khp
20.06.2026 16:45
no ono to mohlo být 6:0 i ve 2. setu včera, ale holt se Nikola lekla, Jess je přeci jen jiná liga
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George_Renel
20.06.2026 16:46
To přece nebylo o jednom vyhraném setu......
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 16:47
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 16:46
tahaly se v TB. Ten ani třetí set jsem neviděl, tak důvod toho debaklu neznám, ale význam Nikčou vyhraného setu nic nesníží.
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Diabolique
20.06.2026 17:41
Jezismarja precti si co pisu. OMG! Vyznam vcerejska byl nejvetsi v tom jak se Nikola drzela ve tretim setu. A taky jak si nic nedelala z toho, kdyz Urvalenku drtila.
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 18:04
čtu: ...trochu snizuje vyznam vcerejsiho vyhraneho setu Nikoly

tomu oponuju, že nesníží, tak nevím, co máš za OMG problém
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