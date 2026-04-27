ŽIVĚ: Výborně! Nosková přehrává v Madridu světovou trojku

DNES, 16:00
Aktuality 1
WTA MADRID - Pořádně těžká výzva čeká v osmifinále madridského Masters na Lindu Noskovou. Česká tenistka v něm vyzve světovou trojku Coco Gauffovou, se kterou oba dosavadní vzájemné zápasy prohrála. Utkání vám nabídneme v podrobné reportáži na Tenisportálu od 16:10.
Profily hráčů
Nosková Linda
Gauff Coco
Lindu Noskovouv Madridu těžká výzva (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Nosková – Gauffová, hraje se 1. set

Do utkání vstoupily před velmi spoře zaplněnými tribunami obě tenistky na svém podání sebejistě. Gauffová i Nosková bez větších problémů udržely své gamy na servisu a stav utkání byl nerozhodný 1:1. Úvod zápasu žádné dlouhé výměny nenabídl, česká tenistka i její americká soupeřka sázely dle předpokladů na agresivní hru a rychle ukončovaly výměny. Po dvanácti minutách tak svítil na ukazateli skóre stav 2:2.

"Rozehraj si výměny, počkej si na šanci,“ nabádal českou tenistku z boxu trenér Tomáš Krupa. A vzápětí se to vyplatilo. Nosková v páté hře jako první uspěla na příjmu a šla do vedení 3:2.

Další informace průběžně doplňujeme.

Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 1000 v Madridu

Jízda Plíškové pokračuje! Poradila si i s Argentinkou a může vyzvat Rybakinovou

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 16:26
panthero, kde jsi?! U Nosíka holka se slunečníkem a má květák úplně jak Boney M, kam se hrabe Fils
Btw, krásná holka, ale tohle na hlavě
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Registrace nového uživatele
TOPlist