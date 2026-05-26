ŽIVĚ: Nosková se rozjíždí. Proti Sakkariové otáčí průběh prvního setu

DNES, 12:40
Aktuality 14
FRENCH OPEN - Linda Nosková schytala do prvního kola French Open velmi těžkou soupeřku. Česká dvojka v Paříži začíná proti bývalé světové trojce a semifinalistce z roku 2021 Marii Sakkariové. Řecká hráčka na antukovém grandslamu však prohrála už čtyři duely v řadě. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1, ale Češka před dvěma lety zvítězila jen velmi těsně. Zápas vám přineseme v živé reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Sakkari Maria
Nosková Linda
Linda Nosková vstoupí do French Open duelem s Mariou Sakkariovou (@ Roberto Ramaccia / Zuma Press / Profimedia)

Nosková – Sakkariová hraje se 1. set

Nosková se vstup do zápasu prvního kola na French Open vůbec nepovedl. Prohrála hned své úvodní podání, Sakkariové brejk vzápětí potvrdila a šla do vedení 2:0. Rodačka ze Vsetína se postupem času dostala do tempa. V následujících minutách zpřesnila hru a bez problémů si držela svá podání. Stále se však nemohla prosadit proti výborně podávající Řekyni, která českou soupeřku nepouštěla ani k brejkbolové možnosti a po šesti hrách prohrávala 2:4.

To ale nemělo platit dlouho. Nosková se dostávala ke své typické agresivní hře a zkušenou soupeřku dostávala čím dál častěji pod tlak. To se naplno projevilo v osmé hře, kdy dokonce čistou hrou vzala bývalé světové trojce servis a srovnala na 4:4. Vzápětí vše potvrdila na svém podání a poprvé v zápase šla do vedení.

Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.

Výsledky dvouhry žen na French Open

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

14
Přidat komentář
Serpens
26.05.2026 13:09
Pupíkové časy skončily.
Reagovat
jih
26.05.2026 13:07
To je zas brutální fotka... .
Reagovat
pantera1
26.05.2026 12:44
Lindo, kulturistiku pěkně přetlač a pošly na letiště .
Je vedro,tak že by odhalený pupík?
Pan PTP se nemůže dočkat v čem budeš hrát .
Reagovat
PTP
26.05.2026 12:51
Doufám, že mi Linda dnes udělá radost smile
Reagovat
Mantra
26.05.2026 12:52
bezpečně vyhraje
Reagovat
pantera1
26.05.2026 12:55
Jsem zapomněla na rituál .

https://youtu.be/qvfInTG-E0I?is=RJ7ieIjeFRNvy-Lu

něco na rozproudění pro štěstí a do toho hicu .
Reagovat
Mantra
26.05.2026 12:53
a ty furt nekontroluj cizí hovory
Reagovat
pantera1
26.05.2026 12:56
Reagovat
Liverpool22
26.05.2026 12:55
Žádný odhalený pupík smile smile Linda v černém
Reagovat
PTP
26.05.2026 13:11
V tom Yonexu se asi posrali - do vedra černou
I když černá-červená-černá-červená-černá-červená--->bílá
Reagovat
pantera1
26.05.2026 13:24
Jj, háji dneska moji barvu, taky je mi pěkný vedro.
Reagovat
pantera1
26.05.2026 13:12
To je dobře, aspoň se budete soustředit na hru
Reagovat
frenkie57
26.05.2026 13:21
Ale ona se uvaří jako kuře.
Reagovat
PTP
26.05.2026 13:23
Ale ten základní plisé efekt u sukně tam je a toho si cením.
Máňa sice odhalila pupík, ale zazdila to těma teplákovýma trenýrkama (sorry Kapitáne)
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist