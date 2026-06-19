ŽIVĚ: Nosková drtí bývalou světovou dvojku! Ve čtvrtfinále dominuje a jasně bere první set

DNES, 12:15
Aktuality 17
WTA BERLÍN - Linda Nosková plní ve čtvrtfinále na trávě v Berlíně těžkou roli favoritky. Největší česká naděje na německém turnaji čelí bývalé světové dvojce Paule Badosaové, která má v zádech senzační skalp. Utkání vám nabídneme v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Badosa Paula
Nosková Linda
Linda Nosková bojuje o semifinále v Berlíně (© OSCAR J BARROSO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Nosková – Badosaová 6:1, 2:1 / hraje se

Nosková okamžitě v prvním gamu vytáhla svou nátlakovou hru a dostala se k brejkbolu. Badosaová se ale rovněž snažila útočit, kdykoli měla příležitost, a hrozbu dělovým servisem zlikvidovala. České hráčce se ovšem povedly následující dva body náramně a brejk hned v úvodu zápasu přece jen získala.

Na returnu se ovšem při první příležitosti prosadila i Badosaová a také ona se dostala k brejkbolu. Nosková ale maratonský game vydřela a upravila na 2:0. Trápení aktérek na servisu pokračovalo. Nosková trestala druhý servis Badosaové a za stavu 3:0 vedla už o dva brejky.

Po bitvě v úvodních minutách zápasu diktovala tempo už jen Nosková. Česká favoritka hrála takřka bezchybně a proti bezradné Badosaové mohla odskočit do luxusního vedení 5:0. Španělka ale všechny tři brejkboly odvrátila a ještě držela malou naději.

Následně se na vlastním servisu zapotila Nosková, která smazala sérii dvou brejkbolů a zvýšila na 5:1. Set, v jehož druhé půlce byla jasně lepší než Badosaová, se jí podařilo uzavřít již na returnu.

Hned v úvodu druhého dějství musela Nosková za stavu 1:1 řešit nepříjemnou komplikaci na podání. Po vlastních chybách nabídla Badosaové vedení 40:0 a tři brejkboly v řadě. Game však pěti body v řadě suverénně otočila a první brejk španělské soupeřce nedovolila.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

17
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zfloyd
19.06.2026 13:52
Tak Marie to má už z krku , teďˇještě Pupík a je to
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Vlk-v-trave
19.06.2026 13:51
Marus zvladla druhy set exelentne... a tak se probojovala zaslouzene poprve do SF na travarskem turnaji :-)
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Vlk-v-trave
19.06.2026 13:38
Maruska na saku stopball & volej - tak to byla pecka... :-) /o\
At se na tu BL vykasle... A ani se pak nemusi tolik nadrit...:-)
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Serpens
19.06.2026 13:35
Pupík is back
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Vlk-v-trave
19.06.2026 13:09
Marie nabrala druhy dech :-) To musi mit Maria radost :-)
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Vlk-v-trave
19.06.2026 13:16
Velmi vydreny prvni set. Tak hlavne bay vyderzel ten druhy dech :-)
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Georgino
19.06.2026 13:30
4:1, pak 4:5, pak 7:5. Ještěže nekoukám, jen na skóre.
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Vlk-v-trave
19.06.2026 13:32
Maruska musi hodne pracovat... souperka ji neda nic zadarmo... ten propad tam musel prijit... uvidime nakolik ji potrapi jeste ve druhem setu... ale je mozne, ze ma Tana uz dost :-) uvidime...
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Vlk-v-trave
19.06.2026 13:40
Ted tech 4:0 bylo lepe uhranych ze strany Marie... doufejme, ze nezacne orat BL... a zavre druhy set bez driny :-)
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Vlk-v-trave
19.06.2026 13:43
A uz se zase tahaji o 5 gem, tak doufejme, ze se Marus zase neutavi a neprijde zase propad...
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Vlk-v-trave
19.06.2026 13:46
Marus zvladla... prechod na sako a uz to Tana napalila do saka... se lekla :-)
5:0 a Marus jde servirovat na zisk setu, zapasu, postupu a travarskeho kanara :-)
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bardunek666
19.06.2026 12:49
Marušce to v těch červených šatech moc sluší :)
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Vlk-v-trave
19.06.2026 12:36
Tana zkousi co muze... a Marie ji zatim vse dobehne:-)
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Vlk-v-trave
19.06.2026 12:56
Uz nam Marusku utahala... 5 gemu to trvalo... ted uz ty zmeny delky uderu nebude stihat... tak uvidime co nam Maruska vymysli... :-)
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Vlk-v-trave
19.06.2026 12:59
Vymyslela, snazila se byt aktivni a tak tu mame dalsi ztraceny servis...
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jih
19.06.2026 12:25
Další možnost porovnávat, co umí software...Lindy fotka titulní vs. ta z X ...Photoshop vítězí... .
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Vlk-v-trave
19.06.2026 12:24
Marusce zatim staci od BL prehodit... Tana se zatim nemuze najit... takze cekam, co se stane :-) Predpokladam, ze se to zmeni...
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