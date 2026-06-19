ŽIVĚ: Nosková drtí bývalou světovou dvojku! Ve čtvrtfinále dominuje a jasně bere první set
Nosková – Badosaová 6:1, 2:1 / hraje se
Nosková okamžitě v prvním gamu vytáhla svou nátlakovou hru a dostala se k brejkbolu. Badosaová se ale rovněž snažila útočit, kdykoli měla příležitost, a hrozbu dělovým servisem zlikvidovala. České hráčce se ovšem povedly následující dva body náramně a brejk hned v úvodu zápasu přece jen získala.
Na returnu se ovšem při první příležitosti prosadila i Badosaová a také ona se dostala k brejkbolu. Nosková ale maratonský game vydřela a upravila na 2:0. Trápení aktérek na servisu pokračovalo. Nosková trestala druhý servis Badosaové a za stavu 3:0 vedla už o dva brejky.
Po bitvě v úvodních minutách zápasu diktovala tempo už jen Nosková. Česká favoritka hrála takřka bezchybně a proti bezradné Badosaové mohla odskočit do luxusního vedení 5:0. Španělka ale všechny tři brejkboly odvrátila a ještě držela malou naději.
Následně se na vlastním servisu zapotila Nosková, která smazala sérii dvou brejkbolů a zvýšila na 5:1. Set, v jehož druhé půlce byla jasně lepší než Badosaová, se jí podařilo uzavřít již na returnu.
Hned v úvodu druhého dějství musela Nosková za stavu 1:1 řešit nepříjemnou komplikaci na podání. Po vlastních chybách nabídla Badosaové vedení 40:0 a tři brejkboly v řadě. Game však pěti body v řadě suverénně otočila a první brejk španělské soupeřce nedovolila.
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Komentáře
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At se na tu BL vykasle... A ani se pak nemusi tolik nadrit...:-)
5:0 a Marus jde servirovat na zisk setu, zapasu, postupu a travarskeho kanara :-)