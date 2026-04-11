ŽIVĚ: Nosková hraje o vše. Proti Bencicové začala výborně a je blízko prvnímu setu
Bencicová – Nosková, hraje se 1. set
Nosková vstoupila do duelu s Bencicovou bez známek nervozity z klíčového duelu a své úvodní podání získala bez problémů čistou hrou. Podobně si vzápětí vedla i domácí jednička a bylo vyrovnáno. První důležitý moment přišel za stavu 2:1 pro českou jedničku, když poprvé v zápase uspěla na příjmu. Když vzápětí brejk bez problémů potvrdila, šla do velmi nadějného vedení 4:1.
Na domácí tenistce byla v úvodu utkání patrná únava z náročného programu, který proti Češkám měla. Výměny se snažila co nejvíce zkracovat, na což často doplácela nevynucenými chybami. Nosková se naopak mohla opřít o výborný servis a své soupeřce nedávala šanci pomýšlet na případnou otočku v úvodním dějství. Když čistou hrou ovládla sedmou hru, šla do vedení už 5:2.
Švýcarka se slovenskými kořeny se v průběhu setu potýkala se zdravotními problémy s chodidlem, mezi gamy se zase často držela za oblast okolo žaludku.
Výsledky kvalifikace Billie Jean King Cupu: Dvouhra | Čtyřhra
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře