ŽIVĚ: Nosková hraje o vše. Proti Bencicové začala výborně a je blízko prvnímu setu

Nosková hraje o vše. Proti Bencicové začala výborně a je blízko prvnímu setu

BILLIE JEAN KING CUP - České tenistky v kvalifikačním zápase na finálový turnaj Billie Jean King Cupu v čínském Shenzhenu prohrávají s domácím Švýcarskem 1:2. V úvodním sobotním zápase se o to postaral debl Belinda Bencicová, Viktorija Golubicová, který porazil Markétu Vondroušovou s Terezou Valentovou po setech 6:7, 7:6 a 6:1. O vyrovnání se v zápase týmových jedniček pokusí Linda Nosková proti Bencicové. Utkání sledujte v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Linda Nosková musí proti Belindě Bencicové vyhrát (© ČTK / Lebeda Pavel)

Bencicová – Nosková, hraje se 1. set

Nosková vstoupila do duelu s Bencicovou bez známek nervozity z klíčového duelu a své úvodní podání získala bez problémů čistou hrou. Podobně si vzápětí vedla i domácí jednička a bylo vyrovnáno. První důležitý moment přišel za stavu 2:1 pro českou jedničku, když poprvé v zápase uspěla na příjmu. Když vzápětí brejk bez problémů potvrdila, šla do velmi nadějného vedení 4:1.

Na domácí tenistce byla v úvodu utkání patrná únava z náročného programu, který proti Češkám měla. Výměny se snažila co nejvíce zkracovat, na což často doplácela nevynucenými chybami. Nosková se naopak mohla opřít o výborný servis a své soupeřce nedávala šanci pomýšlet na případnou otočku v úvodním dějství. Když čistou hrou ovládla sedmou hru, šla do vedení už 5:2.

Švýcarka se slovenskými kořeny se v průběhu setu potýkala se zdravotními problémy s chodidlem, mezi gamy se zase často držela za oblast okolo žaludku.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

7
Přidat komentář
Kreuz
11.04.2026 16:42
Zadny fraky a lamentace, Noskova dopodavat prvni set, step by step!
com
11.04.2026 16:11
I kdybyste mě rozkrájeli na takovýhle nudličky, tak nevyhraje
pantera1
11.04.2026 16:16
Bliješ ty piškoty s kakaem, co? Nevím proč bliješ dopředu. Jestli Linda vyhraje, seš zralej na pleskanec po čuni a doufám, že vyhraje .
Mantra
11.04.2026 16:19
au
Babolet
11.04.2026 16:34
Ty by jsi se měl léčit.
com
11.04.2026 16:36
se polepším v polepšovně
Kreuz
11.04.2026 16:43
Rikal do blazince, ne do polepsovny ty by sis to chtel zkraslit
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

