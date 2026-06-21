ŽIVĚ: Nosková je kousek od titulu a debutu v TOP 10! Češka v rozhodujícím setu jasně vede

DNES, 11:40
Aktuality 100
WTA BERLÍN - Linda Nosková si může v neděli na travnaté pětistovce v Berlíně zajistit nejen druhý kariérní titul, ale také premiérový posun do elitní desítky žebříčku. Neskutečně rozjetá česká tenistka však čelí ve finále strašně těžké výzvě. A sice favorizované světové čtyřce Jessice Pegulaové ze Spojených států. Zápas vám nabídneme v živé reportáži na TenisPortalu.
Linda Nosková bojuje o titul v Berlíně (© TOBIAS SCHWARZ / AFP)

Pegulaová – Nosková 4:6, 6:4, 2:4 / hraje se

Finále mezi NoskovouPegulaovou mělo odstartovat ve 12:00, ale nakonec začalo se skoro šestihodinovým zpožděním. Bouřky a vydatný déšť totiž poničily infrastrukturu areálu včetně vedení elektrického proudu. Navíc byly některé oblasti dějiště turnaje zaplaveny a pořadatelé museli evakuovat diváky.

Nosková měla famózní vstup do utkání. Češka navazovala na výborné výkony z předchozích zápasů a rychle se dostala do vedení 2:0, přičemž na brejkbol sehrála vynikající výměnu zakončenou ukázkovým volejem. S potvrzením brejku však měla problém. Nosková začala dělat víc chyb a Pegulaové nabídla dva brejkboly. Američanka ale své šance nevyužila a vsetínská rodačka po dlouhé tahanici o tento game zvýšila na 3:0.

Pegulaová se následně poprvé dostala na výsledkovou tabuli. Nosková se poté znovu trápila na podání, zahodila náskok 30:0 a pustila soupeřku zpátky do hry o první set. Dominance české hráčky se postupně úplně vytratila a velmi rychle bylo srovnáno na 3:3. Ani v dalším gamu na servisu se Noskové nedařilo. Brejkbol však aktivní hrou smazala a přerušila sérii prohraných her.

Po dlouhé době snadnější game na podání přišel pro Noskovou až za stavu 4:4. Pegulaová si v desáté hře vypracovala vedení 30:0 a vypadalo to na hladké srovnání na 5:5. Nosková však zabrala a po chytrém kraťasu se propracovala k setbolu, který však Američanka nekompromisně zlikvidovala. Přišly další šance, ale Češka zkazila bekhend a pak nezreturnovala podání. Úspěšná byla až ta čtvrtá v pořadí, kdy Nosková donutila Pegulaovou k chybě.

Úvodní polovina druhé sady žádnou změnu scénáře nepřinesla. Nosková byla dál agresivnější hráčkou na kurtu a Pegulaová ji trápila svou přesnou a strojovou hrou. První komplikace na servisu přišly až při skóre 2:2 a řešila je Nosková. Češka ale manko 0:30 suverénně otočila a ztrátu podání nepřipustila.

Game za stavu 3:3 se Noskové vůbec nepovedl. Pegulaová měla tři brejkboly po sobě a česká tenistka hned na ten první vyrobila u sítě obrovskou chybu z forhendu. Američanka si náskok jednoho brejku s přehledem pohlídala a vynutila si rozhodující sadu.

Nosková se nenechala rozhodit a začala poslední dějství nejlepším možným způsobem, konkrétně čistou hrou na servisu. Vzápětí si poprvé od začátku druhého setu vypracovala brejkbol, ale těsně minula return. Češka se ovšem brejku přece jen dočkala, když vytáhla dva vítězné bekhendy po sobě. Následně přežila stav 0:30 a zvýšila na 3:0.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

100
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Mac
21.06.2026 19:17
a ne aby ji teď nechala ten servis zadara jak v prvním...
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Mac
21.06.2026 19:19
a zase, samé dárečky...
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tenisman1233
21.06.2026 19:22
Ještě 2 gemy.
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Mac
21.06.2026 19:22
ty nejtěžší...
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frenkie57
21.06.2026 19:16
Pupík vstoupil do rozhodujícího setu tím nejlepším způsobem - potvrzeným brejkem. Je to nadějné.
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zfloyd
21.06.2026 19:22
hlavně vydržať Pupíčku
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pantera1
21.06.2026 19:23
Však jsem jí to ošéfovala, no teď nesmí polevit. Pegula bude ještě kousat . Nosíku pojď .
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Serpens
21.06.2026 19:05
Linda řekla Pojď, tak to už bude vážný.
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The_Punisher
21.06.2026 19:05
Pojď, Lindo. To dáme
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tommr
21.06.2026 19:04
Srovnáno na sety. Ted už si Pegula tu výhru vzít nenechá ...
Snad Linda nedopadne jako Sabalenka ...
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tenisman1233
21.06.2026 19:12
Nedopadne
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Vlk-v-trave
21.06.2026 19:12
Ale ted komentator prohlasil, ze Linda dokaze vsechno (mysleno k ruznym uderum a geometrii) - tak jestli vsechno, tak dokaze i vyhrat :-)
Ale samozrejme bez kvalitniho tommringu tohle finale je ztraceno :-)
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volejman
21.06.2026 19:03
To se dalo čekat. Linda po prvním vyhraném setu ve druhém většinou poleví. Ve třetím čekám bitvu.
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jih
21.06.2026 19:03
Nebo kanára.
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Serpens
21.06.2026 19:02
Bohužel, stroj bez chyb, opřený ještě o servis, proti tomu Linda nemůže čelit. Buď se zadrhne, nebo 1:6.
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Mac
21.06.2026 18:59
pergola se rozjela, ale aspoň, dnes nepupík, začne třetí...
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Serpens
21.06.2026 18:56
Pegula párkrát trefila míč k BL, což stačí Lindě k těžké frustraci.
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The_Punisher
21.06.2026 19:01
Bohužel :(
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Mac
21.06.2026 18:55
jeden vyhozenej potenciální bb a už se veze...
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tommr
21.06.2026 18:52
Pegula začíná zápas otáčet?
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chlebavevaju
21.06.2026 18:54
Nosková nechce do TOP10 a nemá vítěznou mentalitu. To zase budou krokodýli slzy po finále.
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The_Punisher
21.06.2026 18:51
Tak tohle byla katastrofa ...
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chlebavevaju
21.06.2026 18:51
Bude se opakovat loňský rok, takže 2:1 Pegula. Nosková to zase vyhází, jak je jejím zvykem. Kdyz prohra ve finále, tak tou bolestivější formou ve třech setech.
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Fandina
21.06.2026 18:46
Před zápasem komentovali, že se jedná o červenobílý areál. Já tam ale červené vidím jen oblečení podavačů.
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pantera1
21.06.2026 18:48
Byli asi ještě v Queens Clubu .
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LiJ
21.06.2026 18:38
Český slunovrat 3 plus 1
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chlebavevaju
21.06.2026 18:32
Co je to tam furt za skřeky z tribun, jak z Jedličkova ústavu.
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zfloyd
21.06.2026 18:31
Linda je hlavně klidná to je nejdůležitější je vidět , že si věří i když třeba prohrává v gamu
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PTP
21.06.2026 18:29
Výborně Lindo, ta Viagra ještě není ztracená, jdi do toho po hlavě!
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Serpens
21.06.2026 18:27
Ufff... kdyby Linda setboly nevyužila, sesypala by se, nevyužité brejkboly (obzvlášt po nalitych míčích) ji často položí.
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tommr
21.06.2026 18:30
jj už jsem se bál že žádnej setbol nepromění a bude zle ...
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Serpens
21.06.2026 18:24
Dát na tenhle zápas Koukalovou, to je tedy trest.
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Dave6969
21.06.2026 18:26
Přesně..si říkám co zas to za kozu komentuje
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Serpens
21.06.2026 18:28
Nejlepší je tam Barkman, ten však komentuje nejméně zapasů. Taky přestali nasazovat bývalé tenistky jako spolukomentatorky.
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tommr
21.06.2026 18:29
Klára Koukalová je taky bývalá tenistka ...
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Serpens
21.06.2026 18:31
Ta však komentuje jako hlavní komentátor a bohužel na to, kolik má za sebou, její přínos je nulový. Není lehké komentovat tenis.
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Fandina
21.06.2026 18:43
Klára Koukalová komentuje výborně. Určitě nejlíp z všech komentátorů.
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Serpens
21.06.2026 18:43
Proti gustu...
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Fandina
21.06.2026 18:47
Jj
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pantera1
21.06.2026 18:50
Zlatej Dominik Kříž, spoléhala jsem na něho. Tohle je lepší bez zvuku .
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PTP
21.06.2026 18:51
Kríž
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pantera1
21.06.2026 18:53
nevytáčej mě ještě ty. Musíš mít furt poslední slovo. jsem smutná, snad mě potěší Linda.
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tenisman1233
21.06.2026 18:51
Dominik je v Berlíně.
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pantera1
21.06.2026 18:54
No tak má komentovat z Berlína a né se někde válet na tribuně .
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tenisman1233
21.06.2026 18:39
Radek B. ale komentuje zápasy,které jsou divoké a končí obraty a ten nechceme .
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Preview.lover
21.06.2026 18:27
pořád lepší než paní Kloboučková
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Serpens
21.06.2026 18:28
To je kdo?
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Preview.lover
21.06.2026 18:57
Klára Janáčková, dříve komentovala na O2TV tenis, teď je na Premier sport
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Mac
21.06.2026 18:08
už macha rukama jak siniacka...
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tommr
21.06.2026 18:03
Linda se nechala brejknout ze stavu 30:0. Zase za to může nepovedenej kratas ...
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Mac
21.06.2026 17:54
jak má výhodu, první nedá i kdyby se po... konečně na pátý pokus...
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honza.khp
21.06.2026 17:45
první dva gamy a koukáme na áčkovej tenis proti béčkovýmu z Nottighamu, ať se holky v Anglii nezloběj
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pantera1
21.06.2026 17:42
Nosíku zlom vaz, ať vydrží počasí a dnes to dohrajete a ty vyhraješ

A posílám toho letního Káju.
Tady byl ve vrcholné formě, buď i ty

https://youtu.be/dMCoONOzfY8?is=pnstjrLFt30UPh_-
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zfloyd
21.06.2026 17:39
asi museli položit nový trávník nebo co ??
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Vlk-v-trave
21.06.2026 17:21
- Klidne to presunte do haly na hard... jako v tomhle pripade... fakt se vubec nic nestane :-)))
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tenisman1233
21.06.2026 17:36
Vypadá na to,že hala neklapne,plachty jsou dole a budeme hrát.
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Vlk-v-trave
21.06.2026 18:46
To je dobre. Pokud to jde... :-) Tak jiste. . Zatim to jde i Linde.
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subaru
21.06.2026 15:31
Poslední šance: zítra ve 13 hod.
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hanz
21.06.2026 16:15
A pak se pachtily zbytečně turnajem...
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subaru
21.06.2026 16:26
Nevím jak se to řeší s bodama. Hrozí ten debl hlavně.
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tommr
21.06.2026 16:29
pokud se finále neodehraje tak obě hráčky dostanou jen body za postup do finále což je v případě pětistovky 325 bodů ...
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hanz
21.06.2026 16:33
K čemu body... hlavní je trofej a tu nedostane ani jedna, takže turnaj k ničemu...
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tommr
21.06.2026 16:40
jj je to k vzteku. Linda se ale může utěšovat tím že by ve finále stejně s Pegulou prohrála ...
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 16:43
to není jistý, když nad ní Pegule vyhrála jen jednou a ještě s odřenýma ušima. Tohle jako útěcha nefunguje
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tommr
21.06.2026 16:48
srovnej si finálovou bilanci obou hráček a je jasný jak by to finále asi dopadlo ...
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horska.kraslice
21.06.2026 15:23
Na Berlín se žene další bouřka. Snad se brzy přežene.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 13:32
blondie, jsi tu někde?
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Ondřej.Jirásek
21.06.2026 13:33
Call me on the line
Call me call me any anytime
Call me my love you can call me any day or night
Call me
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PTP
21.06.2026 13:44
Teď jsi u mě zabodoval
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Ondřej.Jirásek
21.06.2026 13:47
Já přece boduju neustále. Co tím jako chceš říct?
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Mony
21.06.2026 14:06
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Mony
21.06.2026 14:08
Tohle teď bude potřebovat Maky..
Už má pouta nebo pořád nic?
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 14:21
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The_Punisher
21.06.2026 16:24
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horska.kraslice
21.06.2026 13:22
Chudák Linda, bohužel mně to poněkud připomíná loňskou Prahu....
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chlebavevaju
21.06.2026 12:44
Beztak budou všechno hrát až zítra, zbytečné čekání. Němci, co se topí v prachách, nemají na jeden kurt se zatahovací střechou.
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subaru
21.06.2026 14:48
Na střechu jsou zapotřebí stěny na které se to nainstaluje. Kolik je travnatých areálů pro WTA 500 se zatahovací střechou.?
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GaelM
21.06.2026 17:25
Celkově travnatých areálů moc není. To neznamená, že je nemůžou udělat pořádně
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Ondřej.Jirásek
21.06.2026 12:41
Kvůli bouřce se začne nejdřív v 16:00. Viz tučný odstavec v článku
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Georgino
21.06.2026 14:01
Nejdřív dnes v 16 ale neznamená, že to může být až zítra
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aape
21.06.2026 12:25
V Berlíně už je po dešti, tak snad se všechno stihne
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subaru
21.06.2026 12:35
Nestihne
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Sinuhet1
21.06.2026 12:42
Predpoved je nekdy od tri do vecera (podvečera) dest
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aape
21.06.2026 13:03
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chlebavevaju
21.06.2026 12:08
Organizace turnaje by měla být umožněna pouze za podmínky zatahovací střechy. Pokud ho turnaj a kurt nemá, smůla (stačil by na hlavním kurtu). Takhle to totálně brzdí program nejen turnaje, ale i samotných tenistů, kteří už by například druhý den měli hrát někde jinde. Neuvěřitelné, ve 21. století se stále spoléhat na počasí.
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Georgino
21.06.2026 13:59
Němci na to nemají, není to taky Grand slam. V Česku bude ve 22 století.
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GaelM
21.06.2026 17:24
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 12:04
vypadá to, že Kačenka si dneska moc nezahraje
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 12:01
Kačence m*dlo v hlavě a první set je v tahu...
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pantera1
21.06.2026 12:07
A má bebi na levém koleni, no asi se chce rozehrát před W, ale moc to zatím nevypadá.
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pantera1
21.06.2026 12:21
Už špačkuje, že se na to měla vyprdnout, aspoň to tak vyznělo.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 13:03
tak měla by se vyprdnout na všechny prohry a jen vyhrávat.
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pantera1
21.06.2026 13:25
Ale je to tam moc pěkný, pinkla bych si na travičce v lázeňským parku .
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 13:31
jj, musí to být paráda
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frenkie57
21.06.2026 14:14
Kačka dopinkala a teď si může jít naložit své znavené tělo do bahna.
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pantera1
21.06.2026 14:17
To není vůbec špatný, zničit se v tom hicu pořádně na kurtu a pak se naložit do bazénku a na závěr si nechat udělat pořádnou masáž celýho těla.
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PTP
21.06.2026 15:08
To je hezkej program.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 14:23
do bahna zapadla už během zápasu
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 12:22
Se Samsonite se zrovna moc nerozehraje. I když nějaké ty výměny od bl tam jsou. Kačenka by se ale měla na trávě tlačit k síti, což moc nejde.
Samsonite má navíc neskutečnou kliku. To, co jí chodí na lajny, to Kačence milimetry mimo, pak ještě prase...
Tohle nevidím dobře!
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subaru
21.06.2026 11:58
Dnes se nedohraje.
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