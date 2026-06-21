ŽIVĚ: Nosková je kousek od titulu a debutu v TOP 10! Češka v rozhodujícím setu jasně vede
Pegulaová – Nosková 4:6, 6:4, 2:4 / hraje se
Finále mezi Noskovou a Pegulaovou mělo odstartovat ve 12:00, ale nakonec začalo se skoro šestihodinovým zpožděním. Bouřky a vydatný déšť totiž poničily infrastrukturu areálu včetně vedení elektrického proudu. Navíc byly některé oblasti dějiště turnaje zaplaveny a pořadatelé museli evakuovat diváky.
Nosková měla famózní vstup do utkání. Češka navazovala na výborné výkony z předchozích zápasů a rychle se dostala do vedení 2:0, přičemž na brejkbol sehrála vynikající výměnu zakončenou ukázkovým volejem. S potvrzením brejku však měla problém. Nosková začala dělat víc chyb a Pegulaové nabídla dva brejkboly. Američanka ale své šance nevyužila a vsetínská rodačka po dlouhé tahanici o tento game zvýšila na 3:0.
Pegulaová se následně poprvé dostala na výsledkovou tabuli. Nosková se poté znovu trápila na podání, zahodila náskok 30:0 a pustila soupeřku zpátky do hry o první set. Dominance české hráčky se postupně úplně vytratila a velmi rychle bylo srovnáno na 3:3. Ani v dalším gamu na servisu se Noskové nedařilo. Brejkbol však aktivní hrou smazala a přerušila sérii prohraných her.
Po dlouhé době snadnější game na podání přišel pro Noskovou až za stavu 4:4. Pegulaová si v desáté hře vypracovala vedení 30:0 a vypadalo to na hladké srovnání na 5:5. Nosková však zabrala a po chytrém kraťasu se propracovala k setbolu, který však Američanka nekompromisně zlikvidovala. Přišly další šance, ale Češka zkazila bekhend a pak nezreturnovala podání. Úspěšná byla až ta čtvrtá v pořadí, kdy Nosková donutila Pegulaovou k chybě.
Úvodní polovina druhé sady žádnou změnu scénáře nepřinesla. Nosková byla dál agresivnější hráčkou na kurtu a Pegulaová ji trápila svou přesnou a strojovou hrou. První komplikace na servisu přišly až při skóre 2:2 a řešila je Nosková. Češka ale manko 0:30 suverénně otočila a ztrátu podání nepřipustila.
Game za stavu 3:3 se Noskové vůbec nepovedl. Pegulaová měla tři brejkboly po sobě a česká tenistka hned na ten první vyrobila u sítě obrovskou chybu z forhendu. Američanka si náskok jednoho brejku s přehledem pohlídala a vynutila si rozhodující sadu.
Nosková se nenechala rozhodit a začala poslední dějství nejlepším možným způsobem, konkrétně čistou hrou na servisu. Vzápětí si poprvé od začátku druhého setu vypracovala brejkbol, ale těsně minula return. Češka se ovšem brejku přece jen dočkala, když vytáhla dva vítězné bekhendy po sobě. Následně přežila stav 0:30 a zvýšila na 3:0.
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Snad Linda nedopadne jako Sabalenka ...
Ale samozrejme bez kvalitniho tommringu tohle finale je ztraceno :-)
A posílám toho letního Káju.
Tady byl ve vrcholné formě, buď i ty
https://youtu.be/dMCoONOzfY8?is=pnstjrLFt30UPh_-
Call me call me any anytime
Call me my love you can call me any day or night
Call me
Už má pouta nebo pořád nic?
Samsonite má navíc neskutečnou kliku. To, co jí chodí na lajny, to Kačence milimetry mimo, pak ještě prase...
Tohle nevidím dobře!